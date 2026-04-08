«Черный дождь»: что было бы с миром при ядерном ударе США по Ирану

Мир выдохнул: США и Иран заключили перемирие еще на две недели. При этом ранее Трамп угрожал, что после истечения срока его ультиматума «погибнет целая цивилизация». А если бы стороны не договорились?

В ночь с 7 на 8 апреля 2026 года мир замер в ожидании эскалации ситуации на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп поставил Ирану ультиматум, истекавший в 03:00 ночи по Москве 8 апреля.

Американский лидер публично заявлял, что в случае отказа от сделки «иранская цивилизация» может быть стерта с лица земли, однако согласился продлить паузу еще на две недели.

Какой сценарий мог или может сложиться, если США все-таки сдержат свое обещание и нанесет мощный удар по Исламской Республике — в материале 5-tv.ru.

«Погибнет целая цивилизация»

Ключевым днем стало 7 апреля, когда Дональд Трамп, чей ультиматум (разблокировать Ормузский пролив и согласиться на другие уступки США. — Прим. ред.) истекал в ближайшие часы, выступил с очередной серией жестких заявлений.

«Будет уничтожена целая цивилизация, и ее уже никогда не восстановят. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и будет», — написал американский президент в своих социальных сетях.

На этом фоне в регионе была зафиксирована резкая активизация американской военной авиации: в небо поднялись восемь самолетов-заправщиков Военно-воздушных сил США. Также в воздух были подняты стратегические бомбардировщики B-52, вылетевшие с авиабазы RAF Fairford в Великобритании и взявшие курс на Иран. Зарубежные СМИ предполагали, что именно эти самолеты могли нести ядерные боеголовки на Ближний Восток.

Журнал India Today, ссылаясь на собственные источники, подтверждал вылет нескольких B-52.

«Несколько самолетов B-52 были замечены вылетающими с авиабазы RAF Fairford, другие, как сообщается, заправились и расположились на взлетной полосе перед взлетом», — говорилось в публикации.

В связи с приближением срока ультиматума в западных средствах массовой информации все чаще звучали предупреждения о риске ядерной эскалации. Об этом предупреждал, в частности, министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Обозреватель издания The American Conservative Эндрю Дэй прямо заявил, что США теоретически могли рассматривать возможность применения ядерного оружия для достижения своих целей.

«Из всех сбивчивых посылов Белого дома с редким постоянством звучит лишь стремление „уничтожить“ Иран, и ядерное оружие — самый надежный способ», — писал Дэй.

За 90 минут до истечения ультиматума Трампа, Вашингтон и Тегеран объявили о временной приостановке военных действий ради мирных переговоров. Основой для них станет план из десяти пунктов.

Однако уже днем 8 апреля, по данным иранского телеканала Press TV, США и Израиль нарушили перемирие, атаковав нефтеперерабатывающий завод на юге Ирана. Ранее Национальная иранская нефтеперерабатывающая и распределительная компания уже заявляла, что объекты на острове Лаван подверглись атаке «противников», не уточняя, кто именно стоял за ударом.

Сам Израиль подтвердил, что присоединяется к соглашению о прекращении огня, однако сразу же сделал оговорку. В канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху подчеркнули, что режим прекращения огня не распространяется на Ливан. Более того, издание The Times of Israel сообщило, что Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по территории Ирана, несмотря на объявленное перемирие.

Живые щиты Ирана

Пока политики обменивались жесткими заявлениями, внутри Ирана разворачивалась совсем другая картина — стихийное народное сопротивление. В интернете появились кадры, на которых десятки иранцев выстраиваются в «живые щиты» вокруг ключевых стратегических объектов, пытаясь защитить их от возможных американских бомбардировок.

Как передавало агентство Tasnimnews, жители собирались на Белом мосту в Ахвазе, а также у электростанций. Участники акций держали в руках национальные флаги Ирана и портреты погибшего верховного лидера Али Хаменеи, а также его сына, преемника Моджтабы.

А если… Что бы было с миром при ядерном ударе США по Ирану

Ранее портал Headquarters опубликовал видео, где вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у Вашингтона есть инструменты, которые пока не будут применены против Ирана. Журналисты предположили, что Вэнс таким образом намекал на возможное использование президентом США ядерного оружия против Ирана.

Впрочем, Вашингтон кратко прокомментировал эти догадки.

«Буквально ничего из того, что сказал вице-президент, не подразумевает этого, вы полные болваны», — говорится в сообщении Белого дома в соцсети Х.

Но а если представить, что ядерный удар по Ирану был бы нанесен? Что стало бы с миром?

Так, на фоне нарастающей эскалации на Ближнем Востоке ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец представил моделирование последствий возможного ядерного удара по Ирану. Результаты расчетов оказались более чем тревожными.

Если бы США применили ядерное оружие против Ирана, то в ближайшие сутки радиоактивный след от наземного взрыва бомбы мощностью в одну мегатонну распространился бы в восточном направлении на 300-400 километров в нижнем пограничном слое на высоте 1,5 километра. В северных районах Ирана мог бы пойти «черный дождь», который сделал бы эту зону опасной для жизни и сельского хозяйства.

«На высоте трех километров — радиоактивные частицы в форме „капли“ пересекли бы Афганистан, в средней тропосфере на высоте 5,5 км радиация достигла бы Пакистана, на 7 км — на пути цезия-137 уже через 12 часов после взрыва оказалась бы Индия и столица государства Дели, а через 24 часа — Бангладеш, на 9 км — траектория частиц через сутки прошла бы через юг и восток Китая. Через 48 часов воздушный поток достиг бы Корейского полуострова, далее — Японии, Камчатки, Чукотки и Аляски. В тропосфере частицы циркулировали бы в течение 3-4 недель, в стратосфере — до 5-10 лет», — написал в своем Telegram-канале Тишковец.

Высота подъема радиоактивных частиц напрямую зависит от мощности и типа взрыва. Они могут подниматься как в нижние слои атмосферы, так и в стратосферу, достигая высоты до 30–35 километров. После ядерного взрыва они могут распространяться на расстояния от сотен метров до тысяч километров, а в некоторых случаях даже опоясывать всю планету, отметил синоптик.

Дальность распространения зависит от мощности взрыва, его высоты и метеоусловий, таких как направление и скорость ветра, осадки и стратификация атмосферы.

Две недели тишины, а что потом?

В ночь на 8 апреля Дональд Трамп объявил о согласии на двухнедельное перемирие с Ираном. Инициатива исходила от премьер-министра Пакистана Шехбаза Шарифа. Американский президент заявил, что военные задачи США уже выполнены, и страна готова перейти к дипломатическому урегулированию.

В Иране прекращение огня подтвердили, однако подчеркнули, что сохраняют готовность к дальнейшему противостоянию и «держат руку на спусковом крючке». В Высшем совете национальной безопасности Исламской Республики заявили, что поражение в конфликте потерпели именно Соединенные Штаты: «Враг в своей несправедливой, незаконной и преступной войне против иранской нации потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение».

Первый раунд переговоров запланирован на 10 апреля в Исламабаде. В состав делегации США, как ожидается, войдут вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стивен Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер.

Однако, по данным Axios, американская сторона настаивает, что перемирие — это не капитуляция, а лишь тактическая пауза.

В Тегеране также опубликовали план урегулирования, который, по их утверждению, они «вынудили принять США». Среди требований — сохранение контроля Исламской Республики над Ормузским проливом, отмена санкций, компенсация ущерба, признание права Ирана на обогащение урана.

«Мы вернемся»: Трамп назвал условие возобновления войны США с Ираном

Взамен Тегеран согласен обеспечить безопасное судоходство в проливе, но с предупреждением: «Мы держим палец на курке. Если противник совершит малейшую ошибку, мы ответим ему с полной силой».