«Что ты сидишь дома, у нас денег нет»: что скрывает семья Сычева за красивой картинкой

В семье Владимира Сычева не все гладко. Почему его жена вынесла семейные проблемы в публичную плоскость, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Я понимаю, что мне это не надо, но когда я на это смотрю и меряю, я понимаю, что вроде у меня такого еще нет, и, может быть, это мне как раз нужно», — признается актер.

Недавно киномачо Владимир Сычев вышел в свет, где с удовольствием поведал прессе о своих увлечениях. Невозмутимо рассказал, что большое внимание уделяет собственному стилю и даже заподозрил у себя зависимость от покупки одежды.

А в это время дома у него разворачивалась настоящая драма. Жена звезды даже попала с нервным срывом в больницу. И в своем плачевном состоянии обвинила супруга.

«Начинаешь испытывать всю палитру чувств: от ненависти, непонимания, что вообще происходит, как будто сходишь с ума, и мозг твой затуманен. Ты слабо понимаешь, что происходит. Нервная система идет вразнос, как будто ее пропустили через терку», — делится жена актера.

Алеся Сычева опубликовала длинный пост, в котором рассказала: все это с ней произошло из-за того, что она узнала об изменах мужа. Женщина даже обнародовала имя его вероятной любовницы и предположила, что всему виной успешная карьера Сычева.

«Когда происходит измена, вы ни в чем не виноваты. Не надо думать, что с вами что-то не так. Это у человека есть внутренняя пустота, где он хочет доказать себе, что я еще ого-го. Когда появляются деньги, известность и власть, рядом появляются, как грибы после дождя, чужие женщины. Все они хотят построить свое счастье, невзирая на несчастье семьи — жены и детей», — отмечает Алеся Сычева.

«Я читала прямо этот пост, и он меня на самом деле немножечко поверг в шок. Видимо, настал какой-то пик, пиковый момент, когда жена уже не смогла договориться внутри и была вынуждена вынести наружу какие-то семейные драмы, семейные конфликты», — предполагает певица Анастасия Казанцева.

«Даже если ты думаешь, что эта ситуация безвыходная, тупик, что будет дальше, просто отпусти. Все должны остыть», — подчеркивает блогер Мария Погребняк.

Эта новость стала шоком для всего шоу-бизнеса, ведь их пару называли образцовой. Владимир и Алеся расписались почти 16 лет назад после десяти лет отношений, стали родителями двух дочерей — Марии и Анны. Супруги вместе путешествовали и, казалось, не представляли жизни друг без друга.

«Постоянно подарки, постоянно их балую, я очень их люблю и вообще счастлив, что у меня такие красивые, замечательные, любимые дочки», — признается артист.

Ранее Сычев не скрывал: в семье не все бывало гладко. Случались и скандалы.

«Слушай, много чего не нравится. Вспыльчивый я, конечно, конфликтный могу быть. Не всегда, но могу быть в каких-то ситуациях. А вообще добрый очень, конечно. Но тем не менее бывает», — отмечает звезда.

До этого пара еще никогда не выносила проблемы на всеобщее обсуждение. В многочисленных интервью Владимир Сычев уверял, что счастлив в браке, и они с женой мечтают о третьем ребенке. Так неужели Алеся права, и у актера закружилась голова от славы?

«Но там есть не только гормоны, там есть удовлетворение очень многих потребностей. Может быть, что-то ему не хватает, может, ему ярких эмоций не хватает в жизни», — предполагает психолог Юлия Лаврова.

А ведь Сычев действительно сейчас на пике популярности. Только в 2026-м на экраны выйдут шесть картин с его участием. А в прошлом году их было семь. Актер прекрасно выглядит, уделяет большое внимание своей физической форме.

«У меня утро начинается с планки. Планка переходит в зарядку такую 15-минутную, куда там ряд упражнений, которые я сам себе туда включил. Я делаю что-то из йоги, что-то силовое, что-то такое. Но тем не менее, чтобы мышцы были всегда в тонусе. Поэтому, даже когда плотный очень график и нет возможности найти время на спортзал, на зарядку 15 минут всегда можно найти», — рассказывает актер.

Также Сычев стал ходить к косметологу. Практикует витаминные инъекции и базовые процедуры.

«Тебе каждый день по 12 часов клеят парик, клеят усы, клеят бороду. И тем клеем, ты его понюхаешь — с ума сойдешь. А кожа с этим ходит по 12 часов несколько месяцев. Представляешь, какой удар после этого? Поэтому в любом случае, когда мне только сказал, он говорит: „В 50 ты пришел. Владимир Владимирович, если бы пришел чуть пораньше, еще было бы лучше“. Но тем не менее я стараюсь раз в месяц-два приду, какие-то витаминочки сделаю», — уточняет знаменитость.

Неудивительно, что женщины вокруг него так и вьются. Но сам Сычев уже опроверг факт измены. Он уверяет, что его супруга просто слишком эмоциональный человек.

«Жена может ни на что обидеться. Когда не работаю, говорит: „Что ты сидишь дома, у нас денег нет“. Когда дома все время нет, говорит: „Ты все время на работе“. А с другой стороны, там все в шоколаде», — делится Сычев.

«Я считаю, что Владимир мог бы поступить по-мужски и не говорить, что его жена вечно чем-то недовольна или сошла с ума, а прямо сказать: я изменил. Иметь на это мужество. Если ты имеешь мужество на измену, ты также должен быть достаточно смел, чтобы признаться в этом», — заявляет Анастасия Казанцева.

«Я бы, конечно, хотела бы, чтобы они сохранили семью. Не знаю, насколько это возможно. Но я считаю, что да, окружение очень сильно влияет. И вот надежное плечо рядом очень важно. Чтобы помогли советом, словом и делом», — отмечает жена Константина Соловьева Валентина Соловьева.

Но, видимо, Алеся решила идти до конца. Она еще не подала на развод, однако заблокировала мужа в своих соцсетях и уже пообещала подписчикам, что вскоре раскроет еще немало тайн супруга.

Хотя поклонники все же надеются, что пара если и не примирится, то хотя бы перестанет скандалить в публичном пространстве ради дочерей и совместного прошлого.