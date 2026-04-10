«Твой дом здесь»: муж-иностранец Ирины Медведевой не рад ее визитам в Россию

Звезда шоу «6 кадров» Ирина Медведева живет с семьей во Франции. Почему супруг не любит ее поездки в Россию на съемки, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

«Я поменяла два самолета, поезд, три такси. И еще на машине час. В общем, пароходами, самолетами я добралась», — делится актриса.

Ирина Медведева — редкий гость на светских мероприятиях в России. Звезда шоу «6 кадров» уже восемь лет живет во Франции. Супруг, владелец сети химчисток Гийом Буше, не очень любит, когда жена надолго оставляет его с двумя детьми. И вообще относится к ее профессии настороженно.

«Не поймет. Он еще и „Елки“ тоже не видел, но он хочет посмотреть. Он думает, что я тут снимаю вообще? Может, я в порнофильме снимаюсь. Уезжает мама, семью бросает. Что она там делает?» — говорит Ирина Медведева.

«У каждого человека есть личные границы. Каждый человек вправе заниматься тем, что ему нравится, если это не оскорбляет его партнера. Я не уверена, что, знаете, прохождение по дорожкам как-то оскорбляет супруга или еще кого-то. Значит, это его личные моральные трудности», — отмечает актриса Ольга Зайцева.

Артистка признается: муж и в этот раз отпустил ее скрепя сердце.

«Естественно, какой мужчина захочет, чтобы его жена уезжала на гастроли, уезжала на съемки, а он оставался один дома? Мои друзья тоже, когда приезжаю на спектакль, мне говорят: «А как муж? Ты уезжаешь сейчас, семь городов, пять городов. Как он к этому относится?» Я говорю: «Естественно, он не рад», — уточняет Медведева.

А ведь Ирина и Гийом познакомились именно в Москве. Бизнесмен приехал сюда по работе. В кафе он увидел симпатичную блондинку и влюбился с первого взгляда. Свадьбу пара тоже играла в российской столице.

«Он очень любит Москву. Он любит. Красивые девушки вокруг ходят. Все французы очень любят. Поверьте. Они когда приезжали на свадьбу, все французы до сих пор вспоминают эти дни. Они говорят: «Мы шли, мы просто открытый рот, мы не могли закрыть этот рот. Цветник, цветник, как красиво», — рассказывает актриса.

Возможно, Гийом просто ревнует свою супругу? Ведь в партнеры по съемкам ей нередко достаются настоящие красавцы.

«Ты изначально женился на известной актрисе и понимал, что у нее есть здесь и карьера, у нее здесь есть и поклонники, и аудитория, и работа. Для меня странно ревновать к уже сложившейся актрисе, к ее карьере, тем более если она тебя выбрала, у вас счастливый брак. Мы сами видели ее на недавней премьере в конце года в Москве. Она потрясающе выглядит, невероятно красивая. И, естественно, такую девушку будешь ревновать к каждому столбу», — подчеркивает певец Илья Гуров.

«Бывает, что когда влюбляются в героя, которого человек играет. Очень часто романы на съемочной площадке, когда влюбляются: она героиня, он герой, они такие, такие крутые, они в кино герои. Происходит роман», — отмечает актриса Наталья Бардо.

Медведева словно специально подливает масла в огонь. Постоянно говорит супругу, что очень любит Россию. Да и продавать свою недвижимость здесь не торопится.

«Мой муж все время злится, когда я говорю: «Нет-нет, я живу и в Москве, и в Париже». Он говорит: «Ты что, с ума сошла? Твой дом здесь, ты что говоришь?». Говорю: «Нет, вот моя квартира в Москве, вот она стоит, меня ждет», — рассказывает актриса.

В этой квартире Ирина Медведева останавливается, когда приезжает на съемки. Актриса говорит, что даже не пытается строить карьеру за границей. И очень радуется, когда ей поступают предложения от российских режиссеров.

«Мне неинтересно французское современное творчество. Там все очень откровенно, поверьте. Я с моими взглядами, своими видами на эту жизнь не вижу себя там. Поэтому мне очень нравится здесь», — признается звезда.

По словам Медведевой, каждая поездка в Москву для нее словно отпуск. Здесь она не только работает, но и отдыхает.

«Я приезжаю с таким удовольствием, трачу эти деньги, которые здесь зарабатываю. Все салоны, все рестораны. Мне пишут подружки русские: „Что, походила по кафешкам?“ Там не так вкусно, вот эти брассери французские. Только если звезда Мишлена», — делится знаменитость.

Но столица не всегда встречает артистку приветливо. Во время работы над последней картиной Ирина Медведева испытала сильнейший стресс.

«Проснулась утром. Видимо, из-за перепадов этих всех давлений, самолетов, поездов я прихожу на съемочную площадку, а у меня здесь (на лице. — Прим. ред.) все красное. Бежим в аптеку, мы пьем, что-то мажем, ничего не помогает. Но волшебные ручки гримеров, вы видите, они все замазали. Но знайте, что под толстым слоем шоколада, грима у меня там красная аллергия», — признается актриса.

К счастью, вскоре состояние Медведевой заметно улучшилось, и на премьере она блистала во всей красе. Жалела только о том, что в этот момент с ней рядом не было сына, дочери и мужа.

«Они не приехали, потому что тяжело везти детей двумя самолетами. Но я детям сказала: „Сегодня у вашей мамы премьера“. Мои дети не были еще в кинотеатре, потому что мы не показываем, мы так ограничиваем мультики», — объясняет Ирина Медведева.

Актриса признается: как бы ни было хорошо в России, возвращаться насовсем она не планирует. У Гийома во Франции — налаженный бизнес. У детей — школа. И лишать родных привычной жизни Медведева не хочет, ведь семья для нее намного важнее карьеры.