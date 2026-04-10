Новый роман Галустяна и неожиданный поворот: что сделала бывшая жена актера

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; Instagram* / lilyakiose; 5-tv.ru

Михаил Галустян показал публике свою избранницу. Как на новые отношения юмориста реагируют коллеги и друзья, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Михаил Галустян рассекретил свой новый роман. Что за девушка покорила юмориста? Правда ли артист уже сделал избраннице предложение руки и сердца? Как на это реагирует его бывшая жена? Почему экс-супруга комика переквалифицировалась в психолога? И в чем подписчики заподозрили новую пассию актера? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Во-первых, я не позволяю, чтобы девушки на меня вешались. А во-вторых, я общественный человек, и это нормально, когда девушки подходят и выражают свое восхищение моим творчеством», — заявляет юморист.

После развода Михаила Галустяна с женой Викторией Штефанец прошло больше года. Все это время поклонники юмориста гадали, как скоро он наладит личную жизнь. Звезде приписывали отношения то с его визажистом Миленой Шевченко, то с блогером Ириной Пинчук и даже с поющей ведущей Ольгой Бузовой. Но сам артист заявлял, что с этими дамами, а особенно с бывшей звездой телестройки, его связывают исключительно работа и дружба.

«Нет, конечно. Мы с Олечкой ведущие. Мы с Олей иногда предлагаем какие-то разные выходы, особенно если какие-то сложные ситуации у участников, мы им предлагаем решения. Но это все равно совместная работа. Мы же командой работаем там», — объясняет Михаил Галустян.

И вот свершилось. На недавней кинопремьере артист появился в компании роскошной брюнетки. Оба надели наряды в индийском стиле и явно демонстрировали всем, что они настоящая пара. Галустян держал спутницу за руку и выглядел счастливым, а она постоянно смущалась.

«Я за нее все скажу. Давайте по кино все-таки. Личная жизнь на то она и личная», — отмечает Галустян.

Но кто эта девушка, которая покорила сердце 46-летнего комика? Ее зовут Лилия Киосе. Ей 35. Она известный в киноиндустрии визажист и стилист по прическам. Пара познакомилась три года назад в Китае. Брюнетка отвечала за грим знаменитости на съемках телешоу. Когда сотрудничество переросло во влюбленность, неизвестно.

Но оба явно не хотели раньше времени афишировать роман. К примеру, Галустян лишь недавно начал знакомить избранницу со своими друзьями. В начале марта оба посетили день рождения Гарика Харламова.

«Я не знаю, почему это случилось, но я очень рад за Мишку на самом деле, он молодец», — заявляет актер Гарик Харламов.

«Милая пара. Это дано не каждому человеку, поверьте, прожить в этом мире и найти свою половину. Поэтому я радуюсь за людей, которые живут в любви», — признается певица Катя Лель.

«Я Мишу обожаю. Я Мишу люблю. Он харизматичный, он обаятельный, он талантливый, он прекрасный человек. И я искренне желаю, чтобы он был счастлив», — подчеркивает актриса Наталья Бочкарева.

Знакомые пары уверяют, что у них все серьезно и якобы артист даже сделал Киосе предложение руки и сердца. По крайней мере, на безымянном пальце девушки уже красуется кольцо. А сам шоумен заявил, что готов стать отцом в третий раз.

Если это правда, и влюбленные действительно готовятся к свадьбе, то для девушки, как и для самого Михаила, этот брак станет вторым. Ранее она была женой актера Андрея Федорова, но развелась задолго до встречи с Галустяном.

А вот что касается самого юмориста, то его роман с визажисткой, по слухам, мог вспыхнуть еще во время его официального брака. Не это ли стало истинной причиной его ухода из семьи?

«Мы же понимаем, что мужчина взрослеет, у него энергии становится чуть-чуть меньше, а рядом с ним зажигалочка, и она как раз дает ему вот эту подпитку. Тут, конечно, про любовь, про энергию, про чувства, про то, что они вот увидели друг друга, и у них вспыхнули чувства. Но давайте все-таки не забывать тот факт, что Михаил Галустян — популярная личность, которая зарабатывает очень хорошие деньги. Особенно последние проекты ему принесли достаточно большие нули. И это тоже имеет место быть. Я сомневаюсь, что Лилия посмотрела бы на какого-нибудь простого парнишку», — говорит светский журналист Анастасия Кудряшова.

Интересно, что сама экс-супруга Михаила никогда не выносила сор из избы. В немногочисленных интервью лишь благодарила Галустяна за совместные годы.

Однако многие не сомневаются: ей обидно, что бывший муж после 18 лет брака выбрал новую и более молодую спутницу. Иначе зачем она вернула девичью фамилию, а позже из успешной бизнес-леди превратилась в дипломированного психолога и теперь помогает клиенткам пережить развод?

«То, что ей неприятно — конечно. Любой женщине это будет неприятно. Как я уже говорила, можно говорить о том, что я прожила, пережила и так далее, но то, что это будет бить по самооценке и по сердцу — это 100%», — подчеркивает светский журналист Кудряшова.

Впрочем, Михаил и Виктория до сих пор сохраняют на людях идиллию. Они растят двух дочерей — Эстеллу и Элину. Галустян участвует в жизни детей, оплачивает их учебу и все прихоти.

«Строгий, добрый, щедрый, классный отец. Обязательно (дает деньги на карманные расходы. — Прим. ред.)», — рассказывает юморист.

Поклонники даже заметили, что Михаил Галустян нередко оставляет хвалебные комментарии под постами Виктории. Фанаты уверены: все это неспроста. И уже задаются вопросами: неужели Киосе и правда разбила крепкую семью и теперь пытается построить собственную на чужом несчастье?

«Спасибо, мы подумаем над вашим предложением (сыграть вместе. — Прим. ред.). Мы расцениваем это как комплимент», — отмечает Галустян.

«Я думаю, что у каждого своя судьба, которая предопределена. И как бы нам ни хотелось, чтобы пары были вместе, и они расстаются, на все есть тому причина. Понимаете? Поэтому давайте мы все-таки будем радоваться за людей, которые находят свою любовь», — заявляет Катя Лель.

«Нам всем бывает. Кому-то везет, кому-то не везет. Вот почитайте ваши соцсети. Там через одного: у одного развод, у другого брак. А потом они меняются. Это нам что-то дается для чего-то. Кто-то, знаете, как это, кто-то дается для опыта, кто-то дается для жизни, а кто-то для впечатлений. А всевышний там, наверное, бог сам распределяет», — говорит Наталья Бочкарева.

Как бы ни было на самом деле, знакомые шоумена отметили: роман с Киосе явно пошел ему на пользу. Михаил стал лучше выглядеть — он похудел и подкачался. Начал больше шутить, в его глазах появился огонь, а с лица не сходит улыбка. Судя по всему, юморист действительно счастлив.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.