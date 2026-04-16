Отваляться вместе с фольгой: как не остаться без волос после окрашивания

Фото, видео: 5-tv.ru

Неправильное окрашивание может навредить волосам. Как избежать ошибок и сохранить здоровье и красоту шевелюры?

Окрашивание волос давно стало привычной бьюти-процедурой, но за эффектным результатом нередко скрываются вполне реальные риски для здоровья волос и кожи головы.

Какие ошибки чаще всего допускают в салонах и дома, что в составе красок действительно может навредить и как минимизировать риски, чтобы не остаться без шевелюры? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Волосы отвалились после краски

Фото: 5-tv.ru

Громкий скандал в салоне красоты: шоумен Гоген Солнцев лишился пышной шевелюры после окрашивания. Его кожа головы воспалилась и покрылась язвами.

«Она снимает первую фольгу, а я смотрю в зеркало, а вместе с фольгой снимаются волосы. Вся эта история по лечению, восстановлению — это год, а если с реабилитацией, то больше. Ведь поймите, луковицы, они начинают показываться, они ломаться будут и не приживаться», — возмущается звезда.

Сейчас артист проходит дорогостоящее лечение и добивается от салона компенсации. По его словам, все произошло по ошибке мастера.

«Как потом выяснилось, она меня 12-процентным оксидом грохнула (покрасила — Прим. ред.). А чтобы вы понимали, это самая мощная, ну, ядерная смесь», — уточняет Солнцев.

Жуткие ощущения испытала и другая девушка. После процедуры в салоне у нее началась аллергическая реакция, а голова увеличилась в размерах.

Окрашивание — рядовая процедура. Но лишь на первый взгляд. На волосы наносится агрессивная аммиачная смесь, которая сильно их травмирует.

«Очень часто я встречаю даже у профессионалов окрашивание без повреждения структуры волос. Это очень непрофессионально и некомпетентно так говорить. Любое окрашивание, даже самое щадящее, будет вредить структуре волос. Вред просто неизбежен», — говорит трихолог Александра Чайкина.

Чем отличается дорогая краска для волос от дешевой

Фото: 5-tv.ru

Стоит ли платить дороже, если можно использовать краску того же цвета из эконом-сегмента? И дорогое, и дешевое средства мы отнесли в лабораторию.

«Более дорогая краска, содержащая большее количество компонентов, большее количество поверхностно-активных веществ и дополнительные, содержащие фенилендиамин, оказывают более серьезные раздражающие действия на кожу головы. Не содержит фенилендиамин, который при постоянном применении краски может вызывать повышенный риск возникновения рака мочевого пузыря», — поясняет химик Сергей Вострухов.

Однако эксперты по волосам считают, что опасаться нечего, поскольку все средства проходят строгий контроль качества и не превышают допустимых норм в составе.

«Потому что у нас действительно очень жесткое законодательство в сфере отслеживания вот этих опасных ингредиентов в красителе. Если краситель допустили до продажи, значит, он этих ингредиентов не содержит либо содержит в допустимых количествах», — рассказывает эксперт.

Главное при нанесении краски — заранее сделать тест на аллергию: нанесите средство на кожу за ухом или на сгиб локтя. Подержите 30 минут, смойте, а затем наблюдайте сутки. Если нет зуда и воспалений — можно использовать.

И помните, что кардинальная смена цвета, например переход из темного оттенка в блонд, может сильно испортить волосы. После окрашивания используйте качественные уходовые маски. И никаких народных рецептов!

«Это не работает, потому что это баловство, и это для собственной убежденности и экономии средств. Я же молодец, я же хорошая, я же втираю в голову желток. Я же им помогаю. Но не работает, потому что это продукты. Потому что у кожи есть иммунитет, у кожи есть своя функция, не надо ее нарушать», — напоминает трихолог Ольга Кохас.

Луковый сок, кефир, травяные отвары — это природные аллергены, которые могут серьезно навредить. А вот правильное питание и режим сна обязательно скажутся на красоте и качестве волос.