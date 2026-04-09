Могут довести до инсульта: какие болезни можно и нельзя лечить горчичниками

Горчичники нужно применять с осторожностью, так как они могут быть вредны для здоровья.

Горчичники — забытое средство от всех болезней. Они используются не только при кашле, но и при головной боли, от болезней сердца, артериального давления. Зачем делать ванночки для ног? Могут ли такие средства заменить лекарства?

Подробно об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала Елена Павлова — врач общей практики, гериатр, нутрициолог.

Как лечат горчичники

На горчичнике — горчица, которая, находясь на рыхлой бумаге, под действием теплой воды начинает выделять эфирные масла. Это оказывает местное раздражающее действие на кожу и нервные окончания, а далее сигнал идет по чувствительным нервным окончаниям в спинной мозг.

«Так происходит расширение сосудов и ускорение кровотока и лимфотока в зоне воспаления, что дает усиленное питание тканей. К месту, где расположен горчичник, приносится больше кислорода, питательных веществ, клеток иммунной системы — лейкоцитов, макрофагов.

Также из этой зоны быстрее происходит эвакуация токсинов и продуктов воспаления, одновременно расслабляется гладкая мускулатура, уменьшается спазм бронхов, происходит облегчение дыхания и усиление отхождения мокроты», — подробно рассказывает об эффекте горчичников эксперт.

Дальше по мере теплового воздействия наступает фаза влияния на парасимпатическую нервную систему, и человека начинает клонить в сон, пульс замедляется, наступает расслабление, мозг перестает фиксировать дискомфорт. Эта реакция помогает убрать боли в мышцах после физической нагрузки за счет их расслабления.

При каких болезнях помогут горчичники

Горчичники можно использовать при следующих заболеваниях:

При переохлаждении и начинающейся простуде можно использовать ванночки с горчицей либо горчичники на икроножные мышцы и стопы, так как это дает расширение сосудов ног и помогает восстановить кровоток, усилить работу иммунитета.

При насморке их тоже можно использовать, так как сосуды ног и носа связаны рефлекторно, поэтому, грея ноги, мы на время снимаем отек слизистой носа и улучшаем дыхание через нос.

При головной боли и напряжении — на икроножные мышцы или затылок. Это помогает сформировать отвлекающий маневр, так как кровь будет приливать к ногам, уменьшая застой в голове.

Но если это головная боль вследствие гипертонического криза, травмы головы и более тяжелых причин, то горчичники будут бесполезны.

«При болях в сердце горчичники могут усугубить ситуацию и спровоцировать нарушение ритма, при повышенном давлении — то же самое. Горячая ванночка для ног в принципе может быть опасной и привести к резкому скачку давления, развитию инсульта или тромбозу», — отметила специалист.

При каких болезнях нельзя лечиться горчичниками

Противопоказаний у горчичников тоже немало.

Их применение противопоказано при варикозном расширении вен, так как тепло расширяет их еще больше. При беременности, так как может быть стимуляция сокращений матки. А при наличии температуры тела выше 37,5 градуса не нужно усиливать перегрев тела.

«Горчица — сильный аллерген, и если у вас есть предрасположенность к аллергии, то важно применять с осторожностью или не применять совсем. При изменениях на коже, таких как гнойнички, ранки, псориаз, экзема, дерматит, горчица может усилить раздражение. Детям до трех лет тоже не стоит ставить горчичники, так как кожа слишком тонкая, высок риск ожога. Не стоит держать горчичники дольше положенного времени: 10–15 минут для взрослых и трех–семи минут для детей, потому что можно получить химический ожог», — рассказывает Павлова.

Также врач напоминает, что горчичники можно использовать как дополнительное средство, но это не панацея от всех болезней. При бактериальной инфекции без антибиотиков горчичники бесполезны, так как не убивают бактерии. При гипертонии нужны гипотензивные препараты, принимаемые ежедневно, а не разовое распаривание ног.

«Они не являются средством от „всех болезней“ и не заменяют лекарства, а использование их при болях в сердце и гипертонии может быть смертельно опасным, поэтому, несмотря на то, что это безобидное средство, применять его надо по показаниям. При высоком давлении, боли в сердце важно обратиться к врачу, чтобы провести обследование и пересмотреть лекарственную терапию, но не делать ставку на горчичники», — подытожила терапевт.