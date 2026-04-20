Можно ослепнуть? Как проходит лазерная коррекция зрения и стоит ли ее бояться

Можно ли решить проблемы со зрением с помощью одной процедуры? И какие методы существуют?

Можно вечно носить с собой тряпочку для протирания стекол очков, набирать в каждую поездку стопку запасных контактных линз или рискнуть решить проблему плохого зрения с помощью лазерной операции.

Тем более, слово «риск» с каждым годом все менее применимо для этого метода коррекции. Какие виды операций дают лучший и оперативный результат и можно ли ослепнуть после лазерной коррекции зрения, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал врач-офтальмолог Антон Казанцев.

В чем плюсы лазерной коррекции зрения

Очки и контактные линзы требуют не меньших финансовых вложений, чем разовая оплата лазерной операции.

Кроме того, очки неудобны при занятиях спортом, плавании, могут запотевать при смене температуры, а линзы ограничивают доступ кислорода к роговице и требуют строгого соблюдения гигиены — иначе повышается риск инфекций.

Идея использования лазера для улучшения зрения возникла достаточно давно, но настоящий прорыв произошел в 1985 году: тогда немецкие хирурги впервые выполнили полноценную лазерную коррекцию. С этого момента методика начала активно распространяться.

За прошедшие почти 40 лет технология претерпела значительные изменения. Ее многократно совершенствовали и вот что лазерная коррекция зрения гарантирует сегодня:

1. Широкий спектр применения. Метод подходит для коррекции различных нарушений рефракции:

Близорукости (миопии);

Дальнозоркости (гиперметропии);

Астигматизма.

2. Быстрота проведения операции. Сама процедура занимает всего 15–30 минут;

4. Быстрый эффект. Заметное улучшение зрения часто наблюдается уже через несколько дней после вмешательства. Многие пациенты отмечают положительную динамику практически сразу после завершения восстановительного периода;

5. Короткий период восстановления. По сравнению с другими видами офтальмологических операций, реабилитация после лазерной коррекции проходит достаточно быстро. Большинство пациентов возвращаются к привычному образу жизни в сжатые сроки, соблюдая лишь минимальные ограничения;

6. Безболезненность процедуры. Современные методики предусматривают использование местных анестетических капель — они надежно обезболивают глаз на время операции. Благодаря этому пациент не испытывает дискомфорта во время вмешательства.

Какой возраст считается оптимальным для лазерной коррекции зрения

Чаще всего процедуру проводят пациентам в возрасте от 18 до 40 лет. Этот диапазон обусловлен физиологическими особенностями организма.

До 18 лет лазерную коррекцию не рекомендуют, потому что организм еще не до конца сформировался. Идет период роста, и тело, в том числе глазное яблоко, продолжает меняться. До совершеннолетия высок риск, что зрение снова ухудшится из-за доформирования глаза.

После 40 лет глазной хрусталик стареет. Предпочтение отдают другим методам коррекции.

«Лазерная коррекция зрения никак не воздействует на хрусталик, поэтому, выполнив лазерную коррекцию после 40 лет, мы получаем отличное зрение на далекое расстояние, но при этом вблизи пациенту читать тяжеловато, и ему потребуются небольшие плюсовые очки», — объяснил врач-офтальмолог.

Какие варианты лазерной коррекции зрения существуют

Развитие лазерной коррекции зрения сильно сократило время восстановления и список противопоказаний. Но даже при этом первые варианты все еще актуальны — их сейчас доработали и адаптировали под определенные особенности глаз, сетчатки.

Если расположить методы коррекции зрения по хронологии их появления, выйдет вот такой рейтинг:

ТрансФРК (фоторефракционная кератэктомия) — самый старый и проверенный вариант. Лазер воздействует непосредственно через роговицу. После операции пациент носит защитную (бандажную) линзу в течение двух недель — это помогает эпителию восстановиться и снижает дискомфорт; Super LASIK — вариант с быстрым восстановлением для людей с достаточной толщиной роговицы. Формируется тонкий роговичный лоскут — «крышечка», затем лазер корректирует форму роговицы, после чего лоскут возвращают на место. Метод минимизирует такие симптомы, как сухость и дискомфорт после операции; Фемто-LASIK — усовершенствованная версия прошлого варианта с применением двух видов лазера для тех, кому противопоказан Super LASIK. Для формирования лоскута используется фемтосекундный лазер. Это повышает точность и безопасность вмешательства; Smile, CLEAR, SmartSight — самые современные, но не подходящие для лечения дальнозоркости методы. Лоскут вообще не создается, так как лазер формирует в толще роговицы линзу заданной толщины, которую извлекают через микроразрез (около одного миллиметра). Роговица меняет форму, корректируя зрение.

Главное преимущество последних техник — быстрое восстановление: пациенты могут вернуться к активному образу жизни и занятиям спортом почти сразу после процедуры.

Какой метод лазерной коррекции зрения выбрать

На самом деле, каждый способ эффективен в определенных случаях — окончательное решение должен принимать хирург после комплексного обследования.

Так, ТрансФРК подходит пациентам со снижением зрения в пределах 3 диоптрий, а LASIK и FEMTO LASIK демонстрируют высокую эффективность при следующих показателях:

Миопия: от минус 0,25 до минус 12 диоптрий;

Дальнозоркость: от плюс 0,5 до плюс 4 диоптрий;

Астигматизм: от минус 5 до плюс 5 диоптрий.

Smile особенно любят спортсмены, так как после этой операции они могут вернуться к привычному образу жизни и занятиям спортом в самые короткие сроки. Еще Smile гарантирует меньший риск появления синдрома сухого глаза. Вариант подойдет для пациентов с:

Миопией до 10 диоптрий;

Астигматизмом до 5 диоптрий.

Оптимальную методику подбирает рефракционный хирург — только после тщательного осмотра и анализа данных диагностики. Процесс подготовки к операции включает несколько этапов:

Запись на прием к офтальмологу. Первичный осмотр проводит врач‑офтальмолог, который оценивает общее состояние зрительной системы и выявляет возможные противопоказания. Комплексное обследование. В ходе диагностики, в частности, определяют: остроту зрения, степень близорукости, дальнозоркости, астигматизма, толщину и форму роговицы, внутриглазное давление. Консультация рефракционного хирурга.

На последнем этапе с результатами обследования пациент приходит к специалисту по лазерной коррекции. Хирург

Анализирует данные диагностики;

Обсуждает с пациентом возможные варианты коррекции;

Выбирает наиболее подходящий метод с учетом показаний, образа жизни и пожеланий пациента;

Рассказывает о подготовке к операции и особенностях восстановительного периода.

Можно ли ослепнуть после лазерной коррекции зрения

Лазерная коррекция зрения выполняется на высокоточном оборудовании. Оно отслеживает положение глаза более тысячи раз в секунду.

«Этот процесс полностью контролируем и хирургом, который проводит операцию, и оборудованием. Поэтому лишиться зрения после лазерной коррекции невозможно», — подчеркнул Казанцев.

Лазерная коррекция подходит не всем. Среди противопоказаний диагнозы: катаракта, глаукома, кератоконус, а также аутоиммунные патологии, сахарный диабет и другие.

В случае с кератоконусом, лазерная коррекция не исключается полностью. В большинстве случаев заболевание возможно предварительно вылечить и тогда уже задуматься об операции.