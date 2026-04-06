Как понять, что пора к офтальмологу: проверяем зрение в домашних условиях

Некоторые глазные заболевания можно выявить с помощью простого теста дома.

Базовую проверку зрения можно организовать бесплатно и в домашних условиях. А еще существуют упражнения, которые помогут заметить развитие патологий на ранних стадиях.

Как самостоятельно контролировать состояние глаз и не пропускать тревожные симптомы, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал врач-офтальмолог Антон Казанцев.

Как проверить ухудшение зрения на одном глазу

Фото: 5-tv.ru

Заметить ухудшение зрения на одном глазу, когда постоянно смотришь двумя, сложно. Из-за этого пациенты порой обращаются к врачу слишком поздно.

«Поэтому не забывайте закрывать периодически глаза и проверять зрение каждым глазом по отдельности», — подсказал врач-офтальмолог.

Как протестировать способность глаз фокусироваться

Как проверить зрение дома, тесты и диагностика, болезни глаз. Фото: 5-tv.ru

Острота зрения и способность глаза фокусироваться вблизи и вдали тоже легко тестируется дома, для этого есть специальное упражнение.

Для проверки зрения необходимо:

Нанести на оконное стекло метку диаметром до одного сантиметра; Встать напротив окна; Попеременно фокусировать взгляд то на этой метке, то на далеких объектах за окном.

«Это упражнение поможет сохранить аккомодационный резерв глаза», — отметил офтальмолог.

Также тест способствует расслаблению цилиарной мышцы глаза, отвечающей за фокусировку, и помогает избежать ее перегрузки.

Как выявить проблемы с сетчаткой глаза

Как проверить зрение дома, тесты и диагностика, болезни глаз. Фото: 5-tv.ru

Для домашней диагностики заболеваний сетчатки глаз применяют тест Амслера.

Для этого следует подготовить белый бумажный квадрат, на котором нужно провести или напечатать мелкую черную сетку, а также в центре нарисовать небольшую метку. Порядок проведения проверки зрения следующий:

Сетку нужно расположить на расстоянии около 30 сантиметров от глаз (на уровне чтения); Взгляд фиксировать на центральной метке; Нужно оценить, выглядят ли линии сетки ровными и прямыми, нет ли искажений, выпуклостей или «выпавших» участков; Если линии кажутся неровными, волнистыми или некоторые квадраты сетки не видны, это может указывать на патологию сетчатки.

«В этом случае вам необходимо обязательно в срочном порядке обратиться к офтальмологу. Мы на приеме уже обследуем вашу сетчатку, сделаем компьютерную томографию и определим, есть ли какие-то патологии со стороны сетчатки или других структур органа зрения», — подчеркнул офтальмолог.

Как предотвратить развитие «ложной близорукости» и синдрома сухого глаза

Как проверить зрение дома, тесты и диагностика, болезни глаз. Фото: 5-tv.ru

Некоторые признаки могут свидетельствовать о развитии заболеваний глаз.

Синдром сухого глаза

Если после пробуждения все видится размытым, но зрение становится четким после моргания или небольшой активности, это может быть признаком синдрома сухого глаза.

Особенно часто проблема возникает зимой из-за работы отопительных приборов, которые сушат воздух. В легкой форме состояние корректируется увлажняющими каплями — их еще называют заменителями слезы.

Привычно-избыточное напряжение аккомодации

Долгое чтение, работа с документами или использование гаджетов может привести к снижению зрения из-за длительной работы перед экраном. Тогда развивается ПИНА — привычно-избыточное напряжение аккомодации или «ложная близорукость».

Такое состояние возникает из-за гипертонуса цилиарной мышцы — она «зажимается» и не может расслабиться, подобно скелетной мышце после интенсивной нагрузки.

Чтобы предотвратить развитие ПИНА и снизить нагрузку на глаза, следует соблюдать правила гигиены зрения:

Делать перерыв каждые 20 минут работы на близком расстоянии;

Во время перерыва смотреть вдаль (на расстояние более шести метров) хотя бы 20 секунд. Это позволит мышце расслабиться и восстановиться.

Как справиться с подергиванием глаз

Как проверить зрение дома, тесты и диагностика, болезни глаз. Фото: 5-tv.ru

«Очень часто пациенты приходят в офтальмологические клиники именно с этим вопросом. Зачастую они имеют в виду так называемые фасцилляции — это небольшие подергивания в области глаз. Как правило, мы видим незначительный тик, присутствующий либо внутрикожно, либо подкожно», — объяснил офтальмолог.

Наиболее частые причины фасцилляций связаны с общим состоянием организма. К ним относят:

Психоэмоциональные потрясения. Сильные переживания и стрессовые ситуации нередко провоцируют подергивание век;

Стресс. Длительное нервное напряжение может проявляться через подобные физические симптомы;

Усиленная физическая активность. Чрезмерные нагрузки иногда вызывают нарушения в работе нервной системы, что отражается на состоянии глаз;

Интенсивная умственная работа. Длительная концентрация внимания и умственное переутомление также могут стать спусковым механизмом для возникновения тика;

В большинстве случаев симптомы проходят после коррекции образа жизни, но бывает, что проблема кроется в авитаминозе и дефицитах.

Магний играет важную роль в передаче нервных импульсов и расслаблении мышц. Его недостаток может приводить к мышечным спазмам и подергиваниям. Витамины B6 и B12 также необходимы для нормальной работы нервной системы.

«Мы всегда таким пациентам советуем немножко пересмотреть свой подход к организации труда, обратиться к смежным специалистам, чтобы снизить уровень стресса», — добавил эксперт.