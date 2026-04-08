Трусы решают все: уролог объяснил, какое нижнее белье подрывают мужское здоровье

Правильный подбор нижнего белья важно не только для женщин, но и для мужчин. Особенно для их репродуктивного здоровья.

Вы когда-нибудь задумывались, могут ли обычные трусы повлиять на здоровье? Оказывается, да: неправильный выбор нижнего белья способен нарушить терморегуляцию и ухудшить репродуктивное здоровье мужчины.

При этом рынок предлагает десятки моделей — от свободных семейных до облегающих плавок. Как не ошибиться и выбрать то, что действительно подходит?

Подробно об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал уролог Темирлан Каракотов.

Какие мужские трусы выбрать

Если обувь напрямую влияет на осанку и походку, то нижнее белье — на микроциркуляцию и терморегуляцию. Мужская репродуктивная система устроена так, что нормальная функция яичек поддерживается при температуре на один-два градуса ниже температуры тела. Соответственно, главная задача нижнего белья — обеспечение адекватной вентиляции и температуры.

В настоящее время есть несколько вариантов нижнего белья:

Семейные. Это максимальный комфорт за счет вентиляции и отсутствия сдавливания. Они хорошо подходят для отдыха и сна, но очень плохо фиксируют органы.

«Если человек ведет активный образ жизни или много ходит, появляется трение и дискомфорт, соответственно, они не рекомендуются для активного образа жизни», — объясняет уролог.

Боксеры. Та самая золотая середина. Хорошо, если они сшиты из дышащих материалов: хлопок, микрофибра или современные технологии с влагоотведением. Они хорошо поддерживают и не сдавливают.

«Боксеры отлично подходят для офисных работников и людей с активным образом жизни», — отмечает врач.

Плавки. Те самые трусы, в которых кроется главная опасность.

«Тугие синтетические плавки ведут к нарушению терморегуляции, а перегрев мошонки — это прямой путь к ухудшению качества спермы. Если вы планируете зачатие ребенка, рекомендуется отказаться от данного белья за три-четыре месяца, так как есть улучшение показателей эффективности до 25 процентов», — пояснил Каракотов.

Какие мужские трусы лучше носить при определенных болезнях

Помимо прочего, у ношения плавок есть противопоказания. Если у мужчины есть варикоцеле (заболевание вен, находящихся в мошонке, из-за которого нарушено кровообращение), то данное белье находится под запретом, так как ведет к венозному застою.

По словам врача, даже есть мнение о возможном возникновении эректильной дисфункции вследствие длительного ношения данного белья.

«При наличии медицинских показаний обычное белье рекомендуется сменить на специальное или компрессионное. Например, если пациент прооперирован по поводу варикоцеле или гидроцеле (заболевание, характеризующееся скоплением избыточной жидкости в области мошонки и/или семенного канатика — прим. ред.), с целью профилактики отеков рекомендуется ношение тугого белья или шорт с плотной фиксацией», — рассказывает Каракотов.

Если у пациента есть паховая грыжа или была связанная с ней операция, то ему рекомендовано ношение бандажа или тугих трусов с утяжками.

Если совсем коротко: все про мужские трусы

Если все укоротить и буквализировать, то рекомендаций будет несколько:

Во-первых, трусы должны быть из хлопка и микрофибры, никакой синтетики;

Во-вторых, нужен подходящий размер трусов — они не должны впиваться в кожу и оставлять красные полосы на поясе или на ногах;

В-третьих, если мужчина ведет активный образ жизни, ему рекомендуются боксеры. И в-четвертых, для сна подходят только боксеры или семейные трусы.

«Вообще, отвечая на вопрос, нужно ли спать в нижнем белье или нет, научных доказательств преимуществ одного или другого варианта в настоящее время нет. Единственная рекомендация при сне в нижнем белье — отдавать предпочтение свободному крою и натуральным материалам», — подытожил специалист.