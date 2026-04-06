Помните этих детей? Как изменились за 21 год актеры из фильма «Моя ужасная няня»

Фото: Кадр из к/ф «Моя ужасная няня», реж. Кирк Джонс, 2005 г.

Семейная комедия «Моя ужасная няня» стала хитом в 2005‑м. Чем сегодня занимаются ее звезды — Эмма Томпсон, Томас Броди‑Сэнгстер и другие?

В 2005 году на экраны вышла семейная комедия «Моя ужасная няня», которая мгновенно завоевала сердца зрителей по всему миру. Фильм, поставленный по мотивам серии книг Кристианны Брэнд, рассказывает о волшебной няне, которая с помощью строгих правил и магии превращала непослушных детей в пай-мальчиков и пай-девочек.

Главную роль исполнила Эмма Томпсон, которая также выступила автором сценария — работа над ним заняла у нее целых девять лет. Прошло более двух десятилетий, как сложились судьбы актеров, подаривших нам эту добрую историю — в материале 5-tv.ru.

Эмма Томпсон — няня Матильда МакФи

Кадр из к/ф «Моя ужасная няня», реж. Кирк Джонс, 2005 г.; www.globallookpress.com / © Cover Images

Эмма Томпсон — настоящая легенда британского кино. К моменту съемок в «Моей ужасной няне» она уже была обладательницей двух «Оскаров» (за лучший сценарий к «Разуму и чувствам» и лучшую женскую роль в «Говардс-Энд»), двух «Золотых глобусов» и двух премий BAFTA.

В 2005 году она не только сыграла главную роль в «Моей прекрасной няне», но и написала к этому фильму сценарий. Интересно, что грим няни МакФи — сросшиеся брови, мясистый нос с бородавками и торчащий клык — наносился несколько часов. Сама Томпсон признавалась, что это напоминало ей маску.

«Это был интересный опыт — играть с неподвижной маской на лице», — вспоминала актриса.

После «Моей ужасной няни» карьера Томпсон продолжила стремительно расти. Она сыграла профессора Трелони в фильмах о Гарри Поттере. Правда, артистка делилась, что эти съемки показались ей скучными из-за обилия спецэффектов.

«По мне, там слишком много компьютерных созданий. Я люблю наблюдать за тем, как на экране взаимодействуют люди, а не компьютерные персонажи», — признавалась она.

Позже Томпсон появилась в таких проектах, как «Спасти мистера Бэнкса», «Красавица и чудовище» (роль миссис Поттс), «Круэлла» (баронесса), «Любовь по вызову». В 2018 году она была удостоена звания дамы-командора ордена Британской империи (DBE), а летом 2025 года получила почетную награду за кинематографическую деятельность на фестивале в Локарно.

Актриса была замужем за коллегой Кеннетом Браной (брак распался в 1995 году), а затем вышла за актера Грега Уайза, с которым воспитывает дочь Гайю и приемного сына Тиндиебуа из Руанды.

Интересный факт: свои награды с «Оскара» актриса держит в ванной. По ее словам, просто нет другого места, а так они кажутся ей не такими пафосными.

Колин Ферт — мистер Седрик Браун

Кадр из к/ф «Моя ужасная няня», реж. Кирк Джонс, 2005 г.; www.globallookpress.com / © Billy Bennight

Колин Ферт, исполнивший роль отца семейства и вдовца, к 2005 году уже был широко известен благодаря роли мистера Дарси в телеадаптации «Гордости и предубеждения» (1995). В «Моей ужасной няне» он сыграл мягкого и немного растерянного отца, который наконец обретает личное счастье с кухаркой Эванджелиной.

Дальнейшая карьера Ферта стала поистине триумфальной. В 2011 году он получил «Оскар» за роль короля Георга VI в фильме «Король говорит!», а также был удостоен «Золотого глобуса» и премии BAFTA.

Всего в фильмографии Ферта более полусотни картин, включая «Дневник Бриджит Джонс», «Реальная любовь» и «Шпион, выйди вон!».

В личной жизни актер пережил несколько романов. От актрисы Мег Тилли у него есть сын Уильям. Затем у него были отношения с Дженнифер Эль.

С 1997 года актер был женат на итальянском продюсере Ливии Джуджолли. У них двое сыновей: Лука и Маттео. В 2019 году пара объявила о расставании.

Келли Макдональд — Эванджелина

Кадр из к/ф «Моя ужасная няня», реж. Кирк Джонс, 2005 г.; www.globallookpress.com / © Stephen Lock

Шотландская актриса Келли Макдональд сыграла кухарку Эванджелину, которая в конце фильма выходит замуж за мистера Брауна. Для нее роль в «Моей ужасной няне» стала одной из многих в насыщенной карьере. Начало ей положил культовый фильм Дэнни Бойла «На игле» (1996), где она сыграла Диану.

Настоящую известность Макдональд принесла роль Маргарет Шредер в телесериале «Подпольная империя» (2010–2014), за которую она дважды номинировалась на «Золотой глобус». Также она появилась в финальной части саги о Гарри Поттере («Дары Смерти. Часть 2») в роли призрака Серой Дамы.

В 2006 году актриса получила премию «Эмми» за роль в фильме «Девушка из кафе».

Келли была замужем за музыкантом Дуги Пейном с 2003 года, у них двое сыновей — Фредди и Теодор. Но в 2017 году пара рассталась. Актриса продолжает активно сниматься, ее последние работы включают работы «Отдел нераскрытых дел» и «Звездные войны: Опорная команда».

Анджела Лэнсбери — герцогиня Аделаида Стич

Кадр из к/ф «Моя ужасная няня», реж. Кирк Джонс, 2005 г.; www.globallookpress.com / © AdMedia

Анджела Лэнсбери, сыгравшая эксцентричную герцогиню Аделаиду, к моменту съемок уже была живой легендой. Ее карьера началась в 1940-х годах с фильмов «Газовый свет» и «Портрет Дориана Грея», за которые она получила номинации на «Оскар».

В 1962 году она сыграла свою самую знаменитую кинороль — миссис Айслин в «Манчжурском кандидате», за что получила «Золотой глобус». Однако всемирную славу ей принес телесериал «Она написала убийство» (1984–1996), где она 12 лет играла писательницу-детектива Джессику Флетчер.

Лэнсбери была рекордсменкой по количеству номинаций на премию «Эмми» без единой победы — 18 раз, что до сих пор является антирекордом. Зато на театральной сцене она была непревзойденной: пять премий «Тони», включая награду за пожизненные достижения. В 2014 году она стала дамой-командором ордена Британской империи.

Актриса скончалась 11 октября 2022 года, за пять дней до своего 97-летия, у себя дома в Лос-Анджелесе. Ее последнее появление на экране было в фильме «Достать ножи: Стеклянная луковица» (2022).

Имельда Стонтон — миссис Блэзервик

Кадр из к/ф «Моя ужасная няня», реж. Кирк Джонс, 2005 г.; www.globallookpress.com / © Sue Andrews

Имельда Стонтон, исполнившая роль зловещей няни-конкурентки миссис Блэзервик, — одна из самых титулованных британских актрис. Она — обладательница пяти премий Лоуренса Оливье, а также номинантка на «Оскар» (за фильм «Вера Дрейк»).

Широкой публике она известна прежде всего по роли Долорес Амбридж в фильмах о Гарри Поттере («Орден Феникса» и «Дары Смерти. Часть 1»). Ее розовая кофточка и слащавый голос сделали этого персонажа одним из самых узнаваемых в киновселенной.

В «Моей ужасной няне» Стонтон появилась в небольшой, но запоминающейся роли. Позже она снималась в сериалах «Корона» (в роли королевы Елизаветы II в зрелые годы), «Крэнфорд», а также в фильмах «Девушка из кафе» и «Писатели свободы». В 2024 году она была удостоена звания дамы-командора ордена Британской империи.

Стонтон замужем за актером Джимом Картером (который, кстати, сыграл в «Гарри Поттере» профессора Флитвика). У них есть дочь Бэсси, которая родилась в 1993-м и также стала актрисой.

Селия Имри — миссис Сельма Квикли

Кадр из к/ф «Моя ужасная няня», реж. Кирк Джонс, 2005 г.; www.globallookpress.com / © IMAGO/Julie Edwards

Селия Имри сыграла миссис Квикли — одну из служанок в доме Браунов. Ее карьера началась задолго до «Моей ужасной няни», но настоящая известность пришла к ней уже в зрелом возрасте. Она снималась в таких фильмах, как «Четыре свадьбы и одни похороны», «Лучшее предложение», «Квартет», а также в сериалах «Король», «Крэнфорд» и «Траторы».

Любопытный факт из личной жизни: в 42 года Селия родила сына Ангуса от актера Бенджамина Уитроу. Ребенок пошел по стопам родителей и тоже стал актером. Сама Имри никогда не была официально замужем. Она продолжает активно сниматься в кино.

Томас Броди-Сэнгстер — Саймон Дэвид Браун

Кадр из к/ф «Моя ужасная няня», реж. Кирк Джонс, 2005 г.; © Fred Duval

Томас Броди-Сангстер, сыгравший старшего из детей Браунов, Саймона, — один из немногих юных актеров фильма, кто сделал блестящую карьеру. До «Моей ужасной няни» он уже снялся в культовой рождественской комедии «Реальная любовь» (2003), где сыграл пасынка героя Лиама Нисона.

После фильма его карьера пошла в гору: он появился в «Тристане и Изольде», «Последнем легионе», а затем получил роль Ньюта в кинотрилогии «Бегущий в лабиринте» (2014–2018). Особую популярность ему принесла роль Бенни Уотса в мини-сериале «Ход королевы» (2020).

Броди-Сангстер также известен как музыкант: он играет на бас-гитаре в группе Winnet, где вокалисткой выступает его мать, актриса Таша Бертрам. В 2024 году он женился на актрисе Талуле Райли (бывшей жене Илона Маска), с которой познакомился на съемках сериала «Пистол».

Элиза Беннетт — Тора Айлабелла Браун

Кадр из к/ф «Моя ужасная няня», реж. Кирк Джонс, 2005 г.; Кадр из к/ф «Американка в романе Джейн Остин», реж. Клэр Нидерпрюэм, 2024 г.

Элиза Беннетт, исполнившая роль второй по старшинству дочери Торы, продолжила актерскую карьеру. Ее самая заметная роль после «Моей ужасной няни» — Мегги Фольшарт в фильме «Чернильное сердце» (2008), где ее партнерами были Брендан Фрейзер и Пол Беттани.

Также она снялась в фильме «От времени к времени» (2009), сериалах «Сладкая/Мерзкая» и «Династия» (в роли Аманды Каррингтон). Кроме того, Беннетт занимается музыкой: она выпустила мини-альбом Late Twenties в 2022 году и пела в вест-эндском мюзикле «Лузервиль».

Сэмюэл Хонивуд — Себастьян Фрэнк Браун

Кадр из к/ф «Моя ужасная няня», реж. Кирк Джонс, 2005 г.

Сэмюэл Хонивуд сыграл Себастьяна — одного из младших сыновей. На момент съемок ему было всего девять лет. Несмотря на то что роль далась ему легко, после «Моей ужасной няни» он больше не снимался в кино.

По некоторым данным, мальчику не понравилось работать на площадке, и он решил не продолжать актерскую карьеру. Сведений о его личной жизни практически нет.

Холли Гиббс — Кристианна Ханна Браун

Кадр из к/ф «Моя ужасная няня», реж. Кирк Джонс, 2005 г.

Холли Гиббс, исполнившая роль Кристианны, одной из младших дочерей, продолжила сниматься, но ее карьера не стала столь же яркой, как у некоторых коллег. Она известна по роли Милли в сериале «История Трейси Бикер» (2009–2012).

В 2022 году она начала вести YouTube-канал, где рассказывает о своем опыте детской актрисы и берет интервью у других актеров, окунувшихся в профессию еще в детстве. Среди ее гостей была и Элиза Беннетт.

