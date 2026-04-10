Дом из морских контейнеров за 1 млн рублей: как выглядит и можно ли в нем жить

Дома из морских контейнеров сейчас в тренде. Но насколько удобно в нем жить?

В мире существует недвижимость, которая поражает не только стоимостью, но и необычными решениями — от домов из морских контейнеров до уникальных архитектурных объектов и многомиллиардных небоскребов.

Зачем создаются такие проекты и кто выбирает столь нестандартное жилье? И самы й главный вопрос — комофртно ли там жить? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Дом Карлсона

Действительно, домов, которые поражают своей архитектурой, в мире много, и сложно сказать, какой из них — самый оригинальный. Некоторые здания, кстати, выставляют на продажу.

Мастерская-музей уфимского художника Максима Холодилина называется «Дом Карлсона». Все потому, что постройка находится на крыше высотки.

«Точка прямо в самом центре города, откуда виден горизонт вокруг города, понимаете, не потому что город маленький, потому что точка высокая, потому что город холмистый очень», — объясняет владелец.

Максим стал хозяином этого дома еще в 2003 году, объект был согласован, поэтому проблем не возникло. Картины, статуэтки, посуда — все говорит о том, что здесь живет творческая личность. Сюда даже приводят экскурсии.

«Эта работа называется реквием, да. То есть поминальная молитва. Это сделано как бы для моих детей, чтобы они знали, где я окажусь, когда обязательно умру. Это, видите, образ луны, как двери на тот свет», — говорит он.

Как построить дом из морских контейнеров

В Московской области есть дом с виду — современный, стильный, но самый обычный, а на деле — не все так просто. Ведь построен он из морских контейнеров.

«Был привезен в Москву, распилен на две части, после этого его уже доставили в данную местность. Значит, дом стоит на сваях — около 20 свай, которые находятся в земле около двух с половиной метров», — рассказывает менеджер компании по строительству домов из контейнеров Анастасия Юнисова.

Дом утеплен, есть шумо- и гидроизоляция. Также постройку обработали антикоррозийным средством. Жилая площадь — 28 квадратных метров.

«Мы с вами находимся в гостиной, которая совмещена с кухней. Разделены две отдельные спальни — справа и слева», — демонстрирует она.

Дома из морских контейнеров сейчас в тренде. В строительстве используют 20-футовые — шесть метров в длину или 40-футовые — 12 метров. Их ширина одинаковая — почти два с половиной метра.

«Нет, у меня абсолютно нет ощущения, что я живу в железной коробке. Наоборот, ощущение дома, тепла, уюта. На выходные ко мне очень любят приезжать друзья. Кстати, есть еще финская сауна и подогреваемая купель, что производит необычайный фурор на моих гостей», — делится жительница дома из контейнера Екатерина Короткова.

При покупке дома из контейнера можно уложиться в один миллион рублей.

Сколько стоят другие необычные здания в мире

В Японии выставили на продажу огромный самурайский замок! Причем по смешной цене — около четырех миллионов и 900 тысяч рублей. За такие деньги сейчас в Подмосковье сложно найти даже однушку, а здесь — участок площадью пять тысяч квадратных метров с собственным садом и беседками, и полторы тысячи жилых квадратов.

Как российская квартира стоит и Дом-туфля в Соединенных Штатах. Его построили в форме большого ботинка. Цена такого объекта колеблется в диапазоне 100-200 тысяч долларов, в рублях — это от семи до 15 миллионов.

Еще один пример из Америки — Дом-Кит. Он знаменит своими криволинейными стенами и отделкой из натуральных материалов. Его оценивают примерно в 256 миллионов рублей.

Стоимость же небоскреба «Антилия» в Индии очень высока. Более двух миллиардов долларов, а по некоторым оценкам и вовсе — четыре с половиной. В рублях — это почти 350 миллиардов — дороже только Букингемский дворец.

Как защищает жилье система «Умный дом»

Если вы хотите удивить своих гостей, необязательно покупать дом странной конструкции или из нехарактерных для строительства материалов. В умном доме шторы открываются по звонку будильника, автоматически включается чайник, кондиционер, телевизор и другая техника. Для фантазии заказчика нет ограничений.

«На одном из объектов установлены видеокамеры, которая считывает положение человека в определенном месте, соответственно, он подходит к рабочему столу и садится за него, и включается настольная лампа для удобной работы», — разъясняет ведущий инженер компании по установке системы «Умный дом» Глеб Дьяков.

Кстати, такой дом не только умный, но и безопасный.

«При зажатии левой клавиши система будет вставать на режим безопасности. Соответственно, будут выключаться осветительные приборы, закрываться шторы и перекрываться вода!» — уверяет он.

Так что сделать свое жилье необычным и, главное, комфортным теперь может каждый.