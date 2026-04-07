Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/

Балконная плита относится к общему имуществу собственников многоквартирного дома, и в этом пространстве вы не можете делать все, что вздумается.

Кто несет ответственность за трещины на балконе? Почему лоджию нельзя объединить с комнатой и как укрепить балкон в новостройке? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Стройнадзор».

Чем отличается лоджия от обычного балкона

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Только представьте — общая площадь всех балконов в России сопоставима с территорией Казани или Ростова-на-Дону. Но часто эти квадратные метры становятся сюрпризом даже для самих владельцев.

«Если попробовать сюда войти, это будет достаточно некомфортно, поскольку балкон достаточно узкий. И если попробовать поставить сюда ногу, здесь можно только боком, и ощущается внизу мягкое что-то под ногой», — показывает владелица квартиры Юлия Гренкова.

Лоджии оказались скорее декоративными, чем функциональными. Прежде чем устраивать на балконе оранжерею или склад ненужных вещей, стоит внимательно посмотреть под ноги. В новостройках «лишнее пространство» может оказаться «с подвохом».

Если лоджия — это часть конструкции дома и примыкает к его стенам, то балкон — плита, которая выступает и держится только за счет защемления между несущими конструкциями. Со временем бетон разрушается, а арматуру съедает коррозия.

Важно помнить: балконная плита — это общедомовое имущество.

«Если управляющая компания не устраняет недостатки, не реагирует, никак не отвечает, или же отвечает формальными отписками, или же вас не устраивает качество работ, проведенных в управляющей компании, то далее следует обратиться в суд», — сообщает юрист Олег Искаков.

Почему делать ремонт на балконе самому нельзя

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Часто владельцы решают проблему радикально — затевают масштабный ремонт с остеклением и утеплением. И тут кроется ловушка.

«Когда мы делаем работы на балконе, мы должны в прямом смысле слова взвешивать свои решения, и в килограммах тоже. Потому что есть балконы, которые имеют небольшую несущую способность, есть балконы ветхие в старых домах», — поясняет эксперт по согласованию перепланировок Анна Страгис.

В новостройках балконы и лоджии чаще всего сдают с бетонной стяжкой. Если оставить все как есть, через одну-две зимы конструкция, скорее всего, начнет рассыпаться.

«Мы рекомендуем обратить внимание на состояние этой стяжки. Если есть уже какие-то трещины, то ее убрать, убрать плитку, если она есть, и сверху сделать уже современным материалом, который более стойкий к влаге», — объясняет предприниматель Владимир Кожушко.

Захламлять балкон — опасно для жизни, и не только владельца квартиры. Во-первых, любая выносная конструкция имеет предел грузоподъемности. А во-вторых, из-за старой резины, садового инвентаря и ненужной мебели можно просто не заметить, что балкон держится на честном слове.

За складирование ненужных вещей на балконе можно получить штраф до полутора тысяч рублей за несоблюдение правил эксплуатации жилищного фонда и до 15 — за нарушение требований пожарной безопасности.

В случае возгорания грозит даже уголовная ответственность.

Можно ли снести балкон в комнате для расширения

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Еще одна популярная идея — расширить комнату за счет балкона. Но закон суров: демонтировать несущую стену и перенести батарею нельзя. Существуют жесткие ограничения на вмешательство в конструкцию дома и систему отопления.

«Нужно знать, что водяного отопления там быть не должно. Вообще. Ни батарей радиаторов водяного отопления, ни теплого отопления под полом», — резюмирует эксперт.

Условно «объединить» можно только лоджию и комнату, и то — если не трогать несущие стены и соблюсти технические требования по инсоляции. На профессиональном сленге проектировщиков это называется «установка французского окна».

Важно понимать: полностью стереть границу закон не позволит. Если вы не поставите стеклянные двери, батарея в квартире начнет согревать улицу, а это запрещено.

«Если мы конкретно поставим вопрос ребром, можно ли объединить лоджию и комнату? Можно, но между лоджией и комнатой необходимо поставить светопроницаемый контур», — разъясняет Страгис.

Если вы уже сделали ремонт без бумажной волокиты — не паникуйте. Шанс узаконить изменения и избежать судебных исков от жилищной инспекции все еще есть.

«Если человек выполнил перепланировку без разрешения согласно действующего законодательства, он имеет право ее согласовать по факту», — уверяет главный специалист по жилищной инспекции по ЦАО Вадим Панафидников.

Помните: балкон — это не просто склад ненужных вещей, а важная инженерная часть вашего дома. Берегите его, следите за состоянием плиты и делайте ремонт с умом. И тогда эти несколько квадратных метров могут стать самым уютным местом в квартире.