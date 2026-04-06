Предвестник рака? Почему появляются пигментные пятна на лице и как их убрать

Фото, видео: 5-tv.ru

Пигментные пятна — не всегда только косметический дефект. Как от них избавиться и когда они могут быть опасным сигналом для здоровья?

Пигментация на лице серьезно беспокоит многих женщин. Чаще всего она появляется весной и летом. В аптеках и магазинах косметики представлен широкий ассортимент отбеливающих средств, правда, они не способны сразу дать вау-эффект.

Почему возникает пигментация кожи и как с ней бороться, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала косметолог и дерматолог Софья Койчуева.

Почему возникают пигментные пятна

Пигментные пятна — это появление на коже участков с избыточной выработкой меланина. Цвет кожи непосредственно зависит от количества и типа меланина.

Если пигмент нарушается, появляются пятна светлее или темнее основного тона кожи. Они имеют специфический окрас, поэтому многие переживают из-за эстетического дефекта на лице.

Существует несколько причин возникновения пигментных пятен. Среди них: солнечная инсоляция, гормональные изменения, воспалительные процессы в организме и возрастные изменения.

Можно ли убрать пигментные пятна домашними средствами

Самый доступный метод борьбы с нежелательной пигментацией — это уход за кожей в домашних условиях. Речь идет о мягких пилингах, кислотных сыворотках, энзимных гелях и отбеливающих кремах.

«Возможно ли добиться ошеломительного эффекта? Наверное, нет, но то, что правильно подобранная космецевтика может скорректировать этот дефект и все-таки немного осветлить пигментные пятна, это да», — прокомментировала врач-дерматолог.

Как эффективно бороться с пигментными пятнами

Чтобы добиться идеально ровного тона кожи, не обойтись без похода к косметологу. Методика зависит от степени выраженности пигмента. С веснушками и небольшими пятнами проще справиться, чем с серьезной мелазмой выраженного коричневого цвета.

В первую очередь стоит рассмотреть фототерапию, а если пигментация сильная, то подключить лазерное воздействие.

«Это аппаратные методики. IPL-терапия и лазеры — это самые действенные гибридные протоколы. На мой взгляд, самый эффективный на данный момент тулиевый лазер. Аппараты убирают поверхностный пигмент, а лазеры работают с глубоким пигментом, поднимая его и также снимая с поверхности. И плюс инъекционные препараты идут на высветление пигмента, улучшение качества кожи, а самое главное — снятие воспаления в ткани», — объяснила Софья Койчуева.

В качестве дополнения косметолог также советует салонные поверхностные и срединные пилинги в сочетании с чистками.

«Чем они полезны? Они способствуют быстрому обновлению клеток и высветлению пигмента. И затем мы подключаем домашний уход, чтобы контролировать степень выработки меланина», — уточнила специалист.

Зачем идти к терапевту при появлении пигментных пятен

Большинство пациентов не задумываются, почему на лице появились пятна, и лишь стремятся поскорее от них избавиться. Однако вслед за одним дефектом вскоре может появиться новый, а то и несколько.

Поскольку косметолог борется уже с последствиями нарушения выработки меланина, нужно в обязательном порядке установить причину сбоя и предотвратить его повторение. В противном случае деньги на процедуры будут потрачены зря.

«Очень важным аспектом в лечении пигментации является восполнение дефицитов. Правильно начинать лечить пигмент все-таки с консультации у терапевта и только потом уже переходить к поверхностному воздействию», — посоветовала Койчуева.

Поэтому грамотный косметолог или дерматолог всегда спросит у пациента результаты свежих анализов и изучит, насколько организм готов к хорошему иммунному ответу.

Опасны ли пигментные пятна

Как правило, пигментация на коже не представляет угрозы для здоровья и задевает только эстетический момент. От потемнения на коже может портиться настроение и снижаться самооценка. При этом, если пигментных пятен много, стоит обратить внимание на сигналы организма.

«Мы всегда в шутку говорим, что пигмент приходит не просто, а с пленными. Единственное, что настораживает, что некоторые пятна могут сопровождать или скрывать предраковые состояния. Поэтому в данном случае, если мы замечаем, что пигмент активно меняет форму и цвет, особенно если в этой зоне есть родинки или новообразования, тогда мы бьем тревогу», — уточнила она.

В этом случае необходимо проконсультироваться у онкодерматолога. С помощью дерматоскопа он внимательно изучит кожу и при подозрениях на раковое образование назначит обследование.

Профилактика пигментных пятен

Столкнувшись с неприятной пигментацией, стоит уделять больше внимания уходу за кожей весной и летом, когда солнце наиболее активно.

В первую очередь важно качественно и регулярно увлажнять кожу, особенно в пляжный сезон. В этом помогут как хорошие тоники, тонеры, кремы и маски, так и инъекционные процедуры у косметолога.

Обязательно использовать солнцезащитные кремы с SPF-фактором 50 и выше. Любое из домашних средств, например, дневной крем, база или тональный крем, тоже должны содержать защиту от UVB-лучей. Желательно избегать активной солнечной инсоляции с 11:00 утра до 15:00 дня и прятаться на пляже под зонтиком или навесом.

Находкой станут умные футболки или купальники с SPF-защитой. Специальная ткань не пропускает вредное солнечное излучение, при этом позволяет загорать, пусть и не так быстро.