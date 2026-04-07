Логичная Грейнджер или креативная Лавгуд — два полюса интеллекта. Психолог объясняет разницу их мышления.

Одна из любимых загадок многих любителей трилогии фильмов о Гарри Поттере: кто умнее всех в саге про мальчика, который выжил?

Может быть, это гриффиндорка Гермиона Грейнджер, чей интеллект помог одержать победу в войне? Или же когтевранка Полумна Лавгуд, чей IQ подтвержден хотя бы фактом попадания на факультет «умников и умниц»? На этот вопрос эксклюзивно для 5-tv.ru ответила психолог Виктория Сылка.

Особенность мышления Гермионы Грейнджер

Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Кубок огня», реж. Майк Ньюэлл, 2005 г.

Гермиона всегда опирается на логику, на систематизацию знаний, у нее невероятное стремление к точности.

«Поэтому у нее академический тип мышления, причем классический. Для Гермионы очень важно проверять всю информацию в справочниках, в книгах. Все должно быть четко и точно, так как гриффиндорка — перфекционистка», — подчеркнула эксперт.

У Грейнджер своеобразный тип мышления — легко заметить, насколько она соблюдает правила. Например, история с маховиком времени в «Узнике Азкабана».

Стоит вспомнить, как она смогла спасти Сириуса Блэка и Клювокрыла благодаря быстро сгенерированной мысли о возможности вернуться в прошлое и изменить ход событий.

А ведь Грейнджер долгое время скрывала маховик от своих же друзей. Она понимала, что есть четкие правила, которым ей важно следовать.

«Еще очень важный вопрос, почему все-таки у Гермионы сложился такой тип мышления? Я предполагаю, что изначально все идет из семьи, потому что родители у нее — люди точных наук, дантисты, и, скорее всего, в семье царила такая правильность и четкость во всем. Плюс у нее природная любознательность и также перфекционизм.

И еще немаловажно то, что Гренджер все-таки маглорожденная. И когда она попала в школу, где очень много волшебников, тем более династий волшебников, ей нужно было догонять своих сверстников. И Гермиона понимала, что она может влиться в этот коллектив благодаря своей точности и своему уму», — объясняет психолог.

Особенность мышления Полумны Лавгуд

Кадр из к/ф «Гарри Поттер и Орден Феникса», реж. Дэвид Йейтс, 2007 г.

Полумна Лавгуд кардинально отличается от Гермионы. Она не руководствуется логикой, она действует из понимания своего внутреннего мира, того, как она чувствует, работы своих ассоциаций.

«Полумне неважно, что написано в учебнике, у нее абсолютно нестандартное мышление, креативность. Она видит то, что не видят другие, она видит связи там, где их не видит никто. Она не боится странных действий и странных вариантов действий. По факту Лавгуд — невероятный по своей природе креативщик, совершенно по-другому воспринимающий этот мир», — подмечает специалист.

Например, сказанные Полумной Гарри Поттеру в пятой части слова «Страдание делает нас сильнее, как кислота делает металл тверже», сказанные тихим и завораживающим голосом, помогли ему по-иному взглянуть на свои мучения из-за связи с Волан-де-Мортом и даже найти в ней какие-то плюсы.

«Почему у Полумны сформировался такой тип мышления? Скорее всего, большую роль сыграла потеря матери в раннем возрасте, и она, скорее всего, бессознательно стремилась проникнуть в тему духовности. Ей была интересна тема жизни и смерти, каких-то странных связей, что и как происходит после окончания жизни человека.

Именно поэтому у нее заложился такой интерес к необычному. Плюс ее отец издавал очень странный журнал, описывающий не менее странные вещи. То есть с детства Полумна росла в необычной атмосфере, благодаря чему понимала этот мир немного больше других людей, смотрела на него иначе и видела в нем иное, то, чего не видят другие», — объясняет Сылка.

Кто же умнее — Гермиона или Полумна

Можно сделать вывод, что типы мышления Гермионы Грейнджер и Полумны Лавгуд диаметрально противоположны.

«Поэтому я бы сказала, что не совсем корректно сравнивать их по уму. Гермиона и Полумна — они отражают два полюса сознания. Гермиона — знание и четкость, а Полумна — интуиция. Они невероятно дополняют друг друга.

Грейнджер важна там, где нужна четкость, систематизация, сложные ответы и теории, а Лавгуд — там, где нужны нестандартные решения. Девушки живут в разных плоскостях, но при этом обе невероятно умные и ценные», — подытожила психолог.

В медиасреде фиксируют взлеты не только новинок, но и других, уже давно вышедших проектов. Новый национальный рейтинг сериалов от Медиалогии показывает, какие картины находятся в фокусе аудитории сегодня. Актуальные данные доступны по ссылке.