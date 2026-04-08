Черный день для Земли: что будет с человечеством, если спутники отключатся

Фото, видео: www.globallookpress.com/NASA: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Практически все в привычной жизни от непрерывной работы в космосе. Но что будет, если произойдет масштабный сбой?

Мы привыкли к тому, что навигаторы в телефонах работают безотказно, связь доступна в любой точке мира, а прогнозы погоды предупреждают о надвигающемся шторме за несколько дней. Но за всем этим стоят спутники — тысячи аппаратов, вращающихся вокруг Земли.

А что случится, если они вдруг перестанут функционировать? Ведущий научный сотрудник отдела космической баллистики и математической обработки данных Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) Натан Эйсмонт объяснил в беседе с 5-tv.ru, почему отключение спутников станет катастрофой, к которой современная цивилизация совершенно не готова.

Как спутники в космосе влияют на жизнь на Земле

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Спутники стали настолько привычной частью быта, что мы перестали их замечать. Однако именно они обеспечивают работу систем, без которых сегодня невозможно представить нормальное существование.

«Что произойдет, если отключатся спутники? Да, это трудно себе представить, насколько это будет серьезный удар. Дело в том, что мы перешли тот рубеж, за которым современная цивилизация невозможна без использования космических аппаратов, спутников Земли», — указывает он.

Речь идет не об удобствах, а о базовом функционировании городов, экономики и даже медицины. Без спутников повседневная рутина превратится в хаос.

Города без навигаторов, камер и света

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Представьте себе утро в мегаполисе, где вдруг совсем перестали работать навигаторы. Автомобилисты не знают, где пробки, как объехать перекрытия дороги, куда повернуть. Таксисты теряют ориентиры, а курьеры не могут найти адреса. Но это только начало.

«Для примера, вспомним движение по Москве. Навигаторы перестали работать — раз и перестали. Что произойдет? Это полное столпотворение. Я себе эту картину представляю как блэкаут, отключение электроэнергии, которое было в Москве лет 15 назад. Тогда движение остановилось, потому что светофоры перестали работать. Метро тоже может встать. В общем, жизнь остановится, будет полный хаос», — говорит специалист.

Без спутниковой синхронизации перестанут корректно работать светофоры, системы управления движением, банковские операции и многое другое.

Город просто замрет.

Мобильная связь, интернет, телевидение — все это тоже непрерывно завязано на спутники. Даже привычные телефонные разговоры могут прерваться.

Но есть сферы, где речь идет о жизни и смерти.

«Вспомните районные поликлиники. Если вы бывали, там же тоже вот эта связь, понимаете? Причем связь не то что по телефону, а вы увидите картинку. То есть это пропадет. Скажем, идет операция — и все, конец», — рассказывает профессионал.

Телемедицина, которая сегодня позволяет врачам консультировать пациентов в отдаленных поселках, проводить онлайн-диагностику, даже ассистировать во время сложных операций, рухнет. Больницы останутся без доступа к информационным системам, электронным картам и лабораторным данным.

Ни взлететь, ни сесть: как спутники влияют на работу авиации

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Особенно уязвима авиация. Современные пилоты полагаются на спутниковую навигацию не меньше, чем на наземные средства.

Взлет, полет по маршруту, заход на посадку — все это в значительной степени контролируется через спутники.

«Авиация тоже в значительной мере зависит от навигации. Сейчас навигация без использования спутниковых средств практически невозможна. Есть способы аварийного характера, потому что там такие случаи предусмотрены. Если вдруг все отключилось, самолеты будут посажены, где нужно, но нормально эксплуатировать не получится», — поясняет Натан Андреевич.

То есть аварийные посадки возможны, но регулярное авиасообщение прекратится. Тысячи рейсов окажутся отменены, пассажиры застрянут в аэропортах, грузы не будут доставлены.

Экономика получит еще один мощнейший удар.

Сельское хозяйство и стихийные бедствия

ИЗВЕСТИЯ/Архив «Известий»

Спутники не только прокладывают маршруты. Они следят за состоянием посевов, прогнозируют погоду, фиксируют лесные пожары и наводнения.

Без них сельское хозяйство потеряет способность планировать сев и сбор урожая.

«Для того чтобы экономическая деятельность продолжалась, народное хозяйство работало, нам нужна информация не только о дорожном движении, но и, скажем, об урожае. Что нам нужно делать? Готовиться к засухе или, наоборот, к наводнениям? Какие события ожидают нас в ближайшее время? Всю эту информацию предоставляют спутники», — отмечает научный сотрудник ИКИ РАН.

Без спутниковых снимков и данных дистанционного зондирования фермеры не узнают о засухе, пока не станет слишком поздно.

Лесные пожары и землетрясения будут обнаружены только тогда, когда их увидят очевидцы — а это уже потерянное время.

Готовы ли мы к такому сценарию?

www.globallookpress.com

Аварийные службы имеют планы на случай серьезных сбоев в работе спутников. Правда, по словам ученого, они рассчитаны скорее на локальные сбои, а не на глобальный коллапс.

«Честно говоря, я не думаю, что сейчас до такой стадии аварийности все предусмотрено. Может быть, это действительно стоит предусмотреть. Но если сейчас произойдет, то сказать, что это неприятности — это слишком мягко сказано», — высказывается Эйсмонт.

Зависимость от космоса стала тотальной. Мы не просто пользуемся спутниками — мы живем в развитом мире благодаря им. Отключение хотя бы части из них вызовет эффект домино.

Спутники Земли стали невидимым каркасом нашей цивилизации. Их потеря обернется не просто неудобствами, а параличом ключевых систем.

В конце 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодном проведении в стране Недели космоса.

В 2026 году она проходит с 6 по 12 апреля и приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина. В этот период во всех регионах страны пройдут научные, образовательные, творческие и культурные события, посвященные космическим исследованиям.