Эти 7 незаметных привычек губят ваше здоровье и ускоряют смерть: проверьте себя

Фото, видео: 5-tv.ru

Вы каждый день совершаете хотя бы одно из этих, на первый взгляд, безобидных действий, не задумываясь о негативных последствиях.

В современном мире многие вредные привычки кажутся безобидными — особенно если они распространены в обществе и давно стали частью повседневного ритма жизни. Однако их совокупное влияние на здоровье может оказаться разрушительным.

Какие же вредные привычки особенно распространены в обществе и в чем именно заключается их вред? Об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала врач-педиатр Юлия Воронова.

Прокрастинация

Какие ежедневные привычки вредны для здоровья и ускоряют смерть. Фото: www.legion-media.com/atikinka

Врач считает, что основными и самыми распространенными можно считать семь вредных привычек, причем тех, которые ежедневно наносят вред не сами по себе, а в комплексе, при этом усиливая вред друг от друга. К ним относится малоподвижный образ жизни, неправильное питание, курение вейпов, бесконтрольный прием витаминов и БАДов, нарушение режима сна, прокрастинация и скроллинг соцсетей.

«Первое, о чем я бы хотела поговорить, это прокрастинация. Абсолютно неочевидная причина многих проблем со здоровьем, ведь ее не видно в анализах, ее нельзя внести в список факторов риска. На деле, когда человек прокрастинирует, он откладывает визит к врачу, сдачу анализов, начало движения, потому что эти действия вызывают тревогу, страх диагноза, скуку.

В результате мы теряем время. Человек приходит к врачу не тогда, когда можно предотвратить болезнь, а когда уже болезнь в самом разгаре», — объясняет Воронова.

Но самое страшное — это прокрастинация по поводу прокрастинации. Человек не идет к врачу, не сдает анализы, а потом ругает себя, что тянет время, испытывает стыд и вину, чем дополнительно вгоняет себя в хронический стресс. В результате это все делает профилактическую медицину невозможной по определению. Убийственная вредная привычка, не так ли?

«А ведь еще существует прокрастинация сна, когда человек откладывает момент засыпания, потому что днем у него не было контроля над временем. Так мы получаем хронический недосып», — отмечает врач.

Плохой сон и скроллинг соцсетей

Какие ежедневные привычки вредны для здоровья и ускоряют смерть. Фото: www.legion-media.com/Zoonar

Доказано, что сон менее шести часов повышает риск болезни Альцгеймера, сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета. Это классический пример того, как прокрастинация напрямую запускает механизмы саморазрушения, маскируясь под «пять минут отдыха».

«Сюда бы я добавила и скролинг соцсетей, без которых мы уже не представляем свою жизнь. Чаще всего это происходит уже в кровати, когда мы готовимся ко сну. А как итог, мы в очередной раз обещаем себе: «Я только посмотрю, что мне написали», а в результате засыпаем далеко за полночь, обкрадывая сами себя.

Так мы подошли к одному из самых мощных звеньев цепи саморазрушения — нарушению режима сна», — рассказывает Юлия Воронова.

Нарушение режима сна — это не просто вредная привычка. Она делает все остальные вредные процессы смертельно опасными: стресс, гиподинамию, лишний вес, курение. Более того, нарушенный сон запускает классическую петлю обратной связи.

«Плохой сон приводит к тому, что человек начинает переедать. А переедание приводит к нарушению сна. Также плохой сон приводит к тому, что человеку тяжелее дается любая физическая активность, а малоподвижный образ жизни приводит к нарушению сна. Этот список можно продолжать бесконечно и даже собрать воедино», — говорит врач.

Неправильное питание и малоподвижный образ жизни

Какие ежедневные привычки вредны для здоровья и ускоряют смерть. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Также Воронова в списке «незаметных» вредных привычек отдельно выделяет малоподвижный образ жизни и неправильное питание, которые в конечном итоге приводят к лишнему весу.

«А значит, и к риску ранних инфарктов, инсультов и сахарного диабета. Возвращаясь ко сну, стоит сказать, что у людей с избыточной массой тела чаще бывает апноэ сна, то есть остановка дыхания во сне. И даже если не рассматривать ее как риск внезапной смерти, то как минимум при апноэ мозг просыпается сотни раз за ночь, не входя в глубокие стадии сна. И так человек в очередной раз попадает в замкнутый круг», — объясняет эксперт.

И пока человек не восстановит сон, диеты и физическая нагрузка в борьбе с лишним весом будут не просто неэффективными, а станут невозможными.

Банально не получится начать двигаться из-за состояния хронической усталости. С такой вредной привычкой фигуру в порядок привести не получится…

Курение сигарет и электронок

Какие ежедневные привычки вредны для здоровья и ускоряют смерть. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Казалось бы, курение — избитая тема. Вот только в наши дни на первый план выходят не табачные сигареты, а электронные, в том числе вейпы. На них люди часто переходят в попытке бросить обычные сигареты и тут же попадают в ловушку, которую вредной привычкой будет назвать очень мягко.

«Человек уже считает себя бывшим курильщиком, испытывает гордость и закрывает для себя тему табакокурения как решенную, ведь вейпы маскируются под снижение вреда и снимают естественные ограничители дозирования. В отличие от сигарет у них нет неприятного запаха, они почти никогда не заканчиваются, нет необходимости выходить на улицу. В результате человек курит дома, в офисе, в машине, в кровати, буквально круглосуточно», — рассказывает Воронова.

У сигарет вред накопительный и предсказуемый, возникает он через 10, 20, 30 лет стажа. А вот от вейпов может быть острым, необратимым и часто смертельным всего один-два года «парения».

«Пропиленгликоль и глицерин при нагреве дают формальдегид, а масляный ароматизатор вызывает ту самую „болезнь вейперов“ или попкорновую болезнь легких, когда масла из ароматизаторов скапливаются в альвиолах. Плюсом к этому уже доказана связь между курением вейпов и стремительным развитием онкологии у подростков и молодежи, буквально за один-два года. При этом человек не считает себя курильщиком, из-за чего выпадает из профилактического поля, так как на приеме у врача на вопрос о курении дает отрицательный ответ. И в случае с электронными сигаретами вред от пассивного курения равен вреду от прямого», — отмечает врач.

Кстати, если спросить работников автомойки, которые делают химчистку автомобилей, то они скажут, что у вейперов в салоне всегда есть плотная маслянистая пленка. Во что тогда превращаются с такой вредной привычкой легкие вейпера?

Бесконтрольный прием витаминов

Какие ежедневные привычки вредны для здоровья и ускоряют смерть. Фото: www.legion-media.com/Mykhailo Repuzhynskyi

Многие бесконтрольно и без назначения врача принимают БАДы и витамины, считая, что так укрепят свое здоровье и иммунитет. Однако эффект тут ровно противоположный — потому их тоже можно смело включить в перечень вредных привычек.

«Человек умело создал для себя иллюзию защиты: „Я принимаю омегу, антиоксиданты, гепатопротекторы, значит, я в безопасности, могу есть что хочу, пить что хочу, мне не нужны физическая активность и полноценный сон. Вот она, волшебная таблетка, которая сделает меня здоровым и счастливым!“. Мозг у него снимает внутренние запреты. Только гиподинамия и вредные привычки все равно медленно убивают организм — через атрофию мышц, ухудшение венозного оттока, накопление висцерального жира вокруг органов», — объясняет эксперт.

Ни одна добавка не заменит физические нагрузки. Сердце — это мышца, которая без тренировок не получает нужной нагрузки. Лимфа движется только за счет сокращения мышцы, и при гиподинамии она застаивается.

А жирорастворимые витамины без адекватной физической нагрузки просто накапливаются и откладываются в жировой ткани, вызывая гипервитаминоз.

«Поэтому сначала движение, а потом, на основании анализов, решаем с врачом, что и в каком количестве нужно принимать. Потому что, если у человека нет лабораторно подтвержденных дефицитов, бесконтрольный прием витаминов и микроэлементов легко приведет к токсическому гепатиту. А выявлять дефициты и назначать препараты должен только врач — любое лекарство и любая витаминка при бесконтрольном приеме легко превращаются в яд», — подытожила Воронова.