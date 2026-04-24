В чем суть каждой процедуры и кому какая подходит?

Можно каждое утро выпрямлять волосы утюжком со множеством уходовых средств, а можно один раз сходить в салон и забыть об укладке на несколько недель. Сегодня рынок бьюти-услуг предлагает сразу несколько процедур. Среди самых популярных — ботокс для волос, кератиновое выпрямление и перманентное выпрямление.

Все они хороши, но при определенных условиях — желательно в них разобраться, чтобы вместо идеальной укладки не получить еще более испорченные локоны.

О том, кому подойдет кератиновое или перманентное выпрямление волос, а кому лучше выбрать ботокс, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала трихолог и дерматовенеролог Мария Котова.

Ботокс для волос

Ботокс, кератин и перманент для волос: что выбрать. Фото: 5-tv.ru

Ботокс для волос — это салонная процедура глубокого восстановления. Название связано с эффектом «омоложения» волос, а не с использованием ботулотоксина.

«Данная процедура делается для восстановления непосредственно полотна волос. Это специализированный состав аминокислот с силиконами и витаминами, который заполняет текстуру волоса, остается на них как маска», — считает Котова.

Эффект обычно держится от одного до трех месяцев — это зависит от исходного состояния волос и последующего ухода.

Как проходит процедура:

Волосы очищают специальным шампунем, раскрывающим кутикулу; На полотно волос наносят состав и выдерживают определенное время (как маску); Средство смывают, волосы сушат и укладывают.

Ботокс делает волосы более гладкими и послушными, они приобретают здоровый блеск и перестают пушиться.

Кому подходит ботокс

Ботокс, кератин и перманент для волос: что выбрать. Фото: 5-tv.ru

Благодаря процедуре облегчается укладка, стрижка мгновенно выглядит аккуратнее.

«Хорошо это будет работать для тех, кому нужны волосы на выход, если у вас какое-то мероприятие», — подсказала трихолог.

Кому еще поможет ботокс для волос:

Обладательницам тусклых, лишенных блеска волос;

Тем, у кого волосы повреждены окрашиванием, химией или термоукладками;

Блондинкам;

Девушкам с русыми, тонкими, высушенными волосами.

После процедуры рекомендуется использовать безсульфатные шампуни, чтобы продлить эффект.

Каким волосам противопоказан ботокс

Ботокс, кератин и перманент для волос: что выбрать. Фото: 5-tv.ru

Ботокс может разгладить длину, но он не выпрямляет волосы кардинально, а лишь улучшает их внешний вид и состояние.

Также процедура не подойдет при:

Лечении у трихолога или дерматолога — состав «запечатывает» волос и может мешать проникновению лечебных средств;

Наличии кожных заболеваний головы — раздражении или себореи;

Индивидуальной непереносимости компонентов средства;

Недавно проведенных агрессивных процедурах — таких, как химическая завивка, глубокое обесцвечивание.

Кератиновое выпрямление волос

Ботокс, кератин и перманент для волос: что выбрать. Фото: 5-tv.ru

Кератиновое выпрямление — это салонная процедура, направленная на выпрямление и восстановление волос с помощью составов, состоящих из аминокислот и гидролизированного кератина.

Кератин — белок, из которого на 80–90% состоит структура волоса. При повреждении его запас истощается, и волосы теряют прочность и эластичность. Процедура восполняет этот дефицит, делая пряди более гладкими и послушными.

«Питание волос происходит за счет специализированного состава, который заполняет все чешуйки, делает волос более плотным и объемным», — отмечает дерматовенеролог.

Эффект от процедуры сохраняется в среднем от трех до шести месяцев — это зависит от исходного состояния волос и последующего ухода.

Как проходит процедура:

Волосы моют шампунем глубокой очистки; На влажные пряди наносят кератиновый состав; Волосы сушат феном; Мастер выпрямляет пряди утюжком при температуре до 230 градусов. Высокая температура «запечатывает» кератин внутри волоса, выравнивает кутикулу и создает гладкую поверхность.

После кератинового выпрямления волосы становятся прямыми, гладкими и блестящими, исчезает пушистость и непослушность, локоны легче расчесываются.

Кому подходит кератиновое выпрямление

Ботокс, кератин и перманент для волос: что выбрать. Фото: 5-tv.ru

Метод особенно актуален для тех, кто хочет получить идеально прямые волосы без ежедневной укладки.

«Если вы каждый день вы применяете волос или несколько раз в неделю, то кератиновое выпрямление — это более щадящая процедура для ломких, кудрявых и безжизненных волос», — пояснила Котова.

Кому еще подойдет кератиновое выпрямление:

Обладательницам кудрявых или пушистых волос;

Тем, у кого волосы повреждены, но не критически;

Обладательницам волнистых волос, которые часто путаются.

Каким волосам противопоказано кератиновое выпрямление

Ботокс, кератин и перманент для волос: что выбрать. Фото: 5-tv.ru

Несмотря на восстанавливающий эффект, процедура подходит не всем. Она не рекомендуется

Если локоны сильно повреждены, при ломкости;

При выпадении волос;

При кожных заболеваниях головы;

Если важно сохранить прикорневой объем;

При аллергии на компоненты состава — особенно на формальдегид, который содержится в некоторых кератиновых средствах;

Сразу после окрашивания или химической завивки — стоит выждать две — три недели.

Также у некоторых девушек после процедуры волосы немного осветляются на пару тонов.

«Хотя данная процедура делается достаточно редко — раз в три‑шесть месяцев — перед ней лучше сначала волосы свои восстановить, вылечить, возможно, восполнить дефицит, и после этого уже использовать данную технику», — подчеркнула эксперт.

Перманентное выпрямление волос

Ботокс, кератин и перманент для волос: что выбрать. Фото: 5-tv.ru

Перманентное или химическое выпрямление — это более радикальный способ, чем ботокс и кератин, зато он дает эффект на длительный срок. Здесь используются более агрессивные химические составы, которые изменяют структуру волоса на молекулярном уровне.

Эффект сохраняется примерно восемь месяцев — волосы остаются прямыми даже после мытья и естественной сушки.

Как проходит процедура:

Волосы моют несколько раз, чтобы полностью их очистить и подготовить к воздействию; На пряди наносят химический состав, который разрушает дисульфидные связи, отвечающие за завиток; Волосы выпрямляют, выдерживают в составе; Наносят нейтрализатор, который останавливает химическую реакцию и закрепляет результат; Волосы моют и ухаживают за ними специальными средствами.

После перманента локоны остаются прямыми независимо от влажности и способа сушки.

Кому подходит перманентное выпрямление

Ботокс, кератин и перманент для волос: что выбрать. Фото: 5-tv.ru

Ради перманентного выпрямления придется провести в кресле мастера несколько часов. Но у процедуры есть очевидные плюсы.

Перманент подойдет тем, кто:

Хочет радикально изменить текстуру волос и забыть о кудрях надолго;

Обладает очень кудрявыми или жесткими волосами, которые не поддаются другим видам выпрямления;

Готов к длительному уходу за волосами после процедуры.

Каким волосам противопоказано перманентное выпрямление

Ботокс, кератин и перманент для волос: что выбрать. Фото: 5-tv.ru

Цена перманента обычно больше, чем за кератин и ботокс, а еще из‑за высокой агрессивности состава процедура имеет несколько ограничений:

Не подходит для сильно поврежденных волос — может привести к ломкости и сечению;

Противопоказана после недавнего окрашивания или химической завивки;

Не рекомендуется во время беременности и лактации;

Запрещена при аллергии на химические компоненты;

Не проводится при заболеваниях кожи головы.

После перманентного выпрямления особенно важен интенсивный уход: увлажняющие маски, специальные шампуни и кондиционеры помогут сохранить здоровье волос и компенсировать сухость, вызванную химическим воздействием.