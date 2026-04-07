Весенний уход за лицом: 5 спасительных процедур для кожи от морщин и сухости

Правильный уход за кожей после зимы как в домашних условиях, так и с помощью косметологических процедур предотвратит появление или углубление морщин летом.

Весной кожа особенно нуждается в уходе и всесторонней поддержке. Какие косметологические процедуры желательно проводить весной и зачем они нужны, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала косметолог и врач интегративной медицины Новикова Сабина.

В чем нуждается кожа лица после зимы

Весной кожа лица нуждается в особенном уходе. Несколько холодных месяцев под воздействием сухого воздуха в помещении с жаркими батареями не проходят без последствий.

«После зимы, когда кожа подвергается стрессу из-за высокой температурной нагрузки отопительного сезона и низкой влажности, в переходный период мы должны поддержать ее и подготовить к лету», — пояснила специалист.

Как ухаживать весной за кожей лица в домашних условиях

В первую очередь требуется коррекция домашнего ухода. Необходимы крема, которые увлажнят кожу, наполнят ее антиоксидантами и восстановят кожный барьер.

«Кожа после зимы достаточно обезвожена, и если в составе домашних средств присутствует натуральный увлажняющий фактор, низкомолекулярная гиалуроновая кислота, антиоксиданты — это те средства, которые поддержат кожу и восстановят», — перечислила Новикова.

Ежедневные очищающие средства должны быть мягкими. Не стоит пренебрегать тониками или тонерами, а также желательно использовать активы.

«Активы — это сыворотки, концентраты с антиоксидантами, с пептидами, витамином С, Е, коэнзимом Q10, которые очень хорошо поддерживают кожу, восстанавливают и готовят к летнему периоду», — объяснила она.

Любое из домашних средств, например, дневной крем, база, тональный крем должны содержать SPF-фактор. Даже в начале весны солнце уже активно, поэтому необходимо защищать лицо от UVB-лучей.

«Ультрафиолетовое излучение активно, и помимо того, что ультрафиолет воздействует на нашу кожу, мы используем защиту от поллютантов (загрязняющие выбросы окружающей среды — прим. ред.) и синего света от гаджетов», — подчеркнула косметолог.

Синий свет от экранов смартфонов вызывает так называемое цифровое старение кожи. Он разрушает коллаген и вызывает пигментацию.

Какие процедуры с кожей лица нужно делать весной

Косметолог призывает отказаться от любого активного или даже грубого воздействия на кожу. Все дело в том, что весной обостряются хронический дерматит, акне, розацея. Это обусловлено всплеском гормональной системы и ростом воспалительных процессов в организме. Излишний стресс для лица ни к чему. Поэтому в стоп-лист на весну попадают глубокие шлифовки, абляционный лазер, чрезмерно травмирующие пилинги и грубые чистки.

В клинике косметологии стоит выбрать процедуры, направленные на питание кожи и укрепление кожного барьера, чтобы она могла защищаться летом от потери влаги.

«Весной идет глубокая подготовка изнутри, и мы должны насытить организм изнутри полезными веществами. Мы выбираем препараты, наполненные витаминами, пептидами, активными веществами, которые дают возможность коже восстановиться. Плюс есть препараты, стимулирующие коллаген и повышающие плотность кожи», — перечислила эксперт.

Среди инъекционных процедур стоит отдать предпочтение биорепарации и биоревитализации с такими компонентами, как низкомолекулярная гиалуроновая кислота, антиоксиданты, пептиды и витамины.

«Также мы используем инъекционные препараты на основе ДНК лосося (ПДРН). Они очень хорошо проявляют себя для повышения барьерной функции кожи, снижения воспаления», — подчеркнула Сабина Новикова.

Среди аппаратных методов весной актуальна фотодинамическая терапия. По итогу курса можно рассчитывать на регенерацию тканей, лечение акне и постакне, выравнивание и улучшение цвета кожи.

Всесезонно актуальны микроигольчатый RF-лифтинг и SMAS-терапия. Они работают над качеством кожи, устраняют морщины, рубцы и безоперационно подтягивают кожу.

Косметолог также советует использовать деликатные пилинги. Они не вредят коже и работают только с поверхностным слоем. Так, например, молочный пилинг увлажняет кожу, а азелаиновый корректирует воспалительные процессы.

Если же клиентке в индивидуальном порядке требуется процедура глубокого воздействия на кожу, категорически запрещается в течение двух недель после этого уезжать на морской курорт, загорать на пляже и в целом выходить на улицу без высокой SPF-защиты. Также необходимо пройти хорошую реабилитацию, чтобы кожа быстрее восстановилась.