Праздничный кошмар: почему нельзя задувать свечи мукой или сахарной пудрой

Мода задувать свечи мукой может стоить ожогов, а воздушные шары и даже небольшая пиротехника делают праздник опасным для всех гостей.

Воздушные шары и праздничные свечи кажутся безопасными атрибутами веселья, но новый тренд — задувание свечей мукой или сахарной пудрой — может обернуться серьезной опасностью. Мелкие частицы пыли мгновенно воспламеняются при контакте с огнем, превращая праздник в настоящий взрывной кошмар.

Не менее опасны и сами воздушные шары. Но почему? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

«Поражено больше половины тела»

Выступление могло стать для артиста фаер-шоу Антона Гуро последним в жизни. Во время представления героя огненного шоу фактически облили керосином. Выжить после таких ожогов — настоящее чудо.

«Оценили мое состояние как тяжелое. У меня было поражение 52% тела и шок второй степени на тот момент. Да, это, мягко говоря, не очень приятное действие. Ну, собственно, рука уже выглядит более-менее хорошо. Уже не такая красная, как была», — делится он.

В огненных шоу такие случаи не редкость. В подмосковных Люберцах девушка загорелась, ей вовремя оказали помощь.

А в Крыму у артиста вспыхнула борода, мужчина получил серьезные ожоги лица.

Пои — так называется древнее искусство народа маори в Новой Зеландии. Оно требует силы, ловкости и не прощает промашек.

Опасный модный тренд: задуть свечи мукой

Суть в том, чтобы эффектно задуть свечи мукой или сахарной пудрой. Такие эксперименты опасны и ведут к тяжелым травмам, отмечают эксперты.

Это взрыв пыли — процесс мгновенного воспламенения мельчайших частиц, когда они смешиваются с воздухом и попадают в зону открытого огня. Мука, сахарная пудра и крахмал в виде аэрозоля становятся взрывоопасной смесью.

Напоминаем, что игра с огнем опасна для жизни. Так же, как и лечение ожогов народными средствами.

«Если человек получает ожог от высоких температур, начинают мазать зубную пасту, какие-то масла. Это делать категорически нельзя. Нужно охладить место теплового воздействия. Самое банальное — либо лед прикладываем, либо холодную воду», — инструктирует хирург Амина Кибишева.

Водород или гелий

А уже не постановочное огненное шоу, которое может случиться с каждым, это взрывающая в лифте охапка шаров.

В Узбекистане похожий случай. Стоит обратить внимание, что вспышка произошла, когда к шарам поднесли бенгальскую свечу.

Как правило, шарики наполняют гелием, однако в этих случаях могли использовать водород.

«Страна советов» провела эксперимент и проверила каждый из газов на реакцию с огнем. В целях безопасности испытания проводились на открытом воздухе.

«Сегодня мы с вами узнаем, чем водород отличается от гелия. Оба в теории могут использоваться в воздушных шарах, однако водород взрывоопасен, а гелий безопасный», — уточняет химик Данир Дагинов.

Как гелий реагирует на огонь? Шарик просто лопается.

А если внутри водород? Как и ожидалось, реакция горения с водородом более огнеопасная и взрывоопасная. Именно поэтому водород запрещен к использованию в воздушных шарах как легко воспламеняющийся газ.

Выбирайте безопасные варианты и не размещайте воздушные шары вблизи источников нагревания — даже если вы точно знаете, что в них гелий, а не водород.