За деньги в ад: какие ужасы творятся в стенах «черных» рехабов
Для лечения от зависимостей надо тщательно подходить к выбору реабилитационного центра.
За большие деньги люди попадают не в рехабы, а в настоящий ад. Их привязывают к койкам, жарят в банях и заставляют работать по 15 часов в день — все под видом «реабилитации».
Родственники верят рекламе и обещаниям, а на деле близких ломают физически и психологически. Выжившие рассказывают о побоях, голоде и лишении сна.
«Выжившие в больнице»
За 260 тысяч в месяц — обшарпанная кровать в общей палате. По стенам бегают многоножки, а сами пациенты привязаны к койкам. Фотографии из кемеровского рехаба «Свобода» шокируют.
После смерти одного из клиентов туда нагрянули оперативники.
Оказалось, что у клиники не было лицензии на стационарное лечение, а на вызовы к пациентам часто выезжали менеджеры без медицинского образования. Рекламировали сеть звезды шоу-бизнеса, который сам страдал от зависимости — рэпер Гуф.
Также на видео еще один музыкант, которого уже нет в живых — Паша Техник.
«Ну что, я как представитель „Свободы“, ты как представитель выживших. Сейчас представитель выживших находится в клинике „Свобода“ 00:07», — говорит исполнитель.
Гуф уже открестился от сотрудничества с рехабом, написав, что официально прекращает любые отношения с данной организацией. Директора кемеровской клиники уже арестовали на два месяца.
Подобных историй по всей стране — сотни. В Дедовске 24 человека «лечили» от гаджетозависимости пытками.
В других регионах пациентов привязывают к кроватям на недели.
Эксперты бьют тревогу: рынок реабилитации превратился в серую зону, а за высокими заборами клиник творится кошмар, о котором мало кто догадывается.
«Привязывают, применяют физическое насилие, психическое насилие, наказывают лишением питания. То есть какая-то тюрьма, какой-то ШИЗО, где ломают людей», — рассказывает руководитель сети наркологических клиник Александр Федорченко.
Как выбрать рехаб
Попадают в ловушку чаще всего те, кто отчаялся. Родственники звонят по первому объявлению в сети, где им обещают стопроцентный результат. Когда близкий в запое или страдает от ломки, времени на изучение отзывов немного.
«Пока ставят вашему близкому капельницу, второй начинает вам объяснять, что он умрет без реабилитации. У вас безысходно, его нужно срочно закрывать на реабилитацию», — поясняет учредитель сети наркологических клиник «Свобода», соучредитель фонда «Второй шанс» Антон Соколов.
Это Антон Соколов, учредитель сети клиник «Свобода», тех самых, о которых «Страна советов» говорила в начале сюжета. Интервью с ним программа записала до того, как стали известны ужасы, которые творились в его заведениях. Он рассказывал, как истязают людей в черных рехабах.
«Бани настолько жарят, что люди прям сгорают, там по 150 градусов сидят, и пока они не споют песен, никто не выходит, понимаете», — сообщал он.
Позже пострадавшие рассказывали, что «лечение экстремальными банями» применяли и в клиниках самого Соколова. Уже после новостей об этом он заявил нашему корреспонденту, что его оговорили.
«Дело максимально сфабриковано. Понятно кем, понятно зачем. Мы боремся с черными прокапщиками вместе с фондом. И это вот ответный удар на нас», — сказал он.
Кто лечит пациентов в рехабах
Мария тоже верила в «строгие методы» и режим, пока решетки не стали реальностью. Вместо врачей — лечат бывшие зависимые. Вместо терапии — рабский труд по 15 часов в сутки, а за неповиновение приказам — наказание для всей группы.
«Мы могли садиться с восьми утра и писать одинаковую фразу до половины первого ночи. Такие тоже иногда были дни», — вспоминает девушка.
Пока Мария медленно сходила с ума, родители были уверены, что дочь поправляется. Созвониться с семьей девушке разрешали раз в неделю — ровно на три минуты. Жаловаться и проситься домой пациентам запрещали.
«На ежедневных созвонах владельцев реабилитации с родителями рассказывается о том, что нужно еще, еще повыздоравливать, еще полежать», — указывает бывшая пациентка.
Как требования должны соблюдать рехабы
Минздрав требует от центров для зависимых соблюдать нормативы только в том, что касается медикаментов. А вот реабилитационные практики в каждом рехабе чаще всего — авторские.
Александр, который тоже прошел через черный рехаб, рассказывает, что выдерживают такое «лечение» далеко не все.
«Бывало, что массовые побеги были из таких учреждений. Ну, потому что там действительно людей мучили, били», — отмечает он.
Однако даже после таких историй родственники продолжают отдавать своих близких в руки бывших наркозависимых.
Тем более, что по телефону обещают забрать пациента, даже если он не соглашается подпускать к себе врачей.
«Страна советов» позвонила по одному из таких объявлений. Администратор клиники рассказывает о спецбригаде.
Цена вызова такой спецбригады выше, чем у обычных. Только за выезд придется заплатить 15 тысяч рублей. Еще по 12 за каждый день в рехабе. Понадобится минимум три дня, говорит сотрудница, но лучше неделя.
Как действуют сомнительные представители рехабов
Кстати, адвокаты предупреждают, что слишком настойчивое желание помочь зависимому может закончиться визитом следователя.
На кадрах из интернета трое мужчин силой заталкивают девушку в автомобиль без номеров. Похитителей уже задержали — по данным МВД, предварительно, так близкие решили отвезти девушку в больницу на лечение. Некоторые СМИ сообщили, что речь идет как раз о рехабе.
«В действиях родственников это либо пособничество, либо организация похищения человека», — добавляет адвокат Дмитрий Седов.
Специалисты советуют: первое, что нужно проверить — наличие лицензии на медицинскую деятельность. Если центр зарегистрирован как «благотворительный фонд» или «консультационный центр», но обещает медицинское лечение — это повод насторожиться.
«Купирование острых состояний, то есть острая интоксикация, синдромы отмены, совершенно четко прописано в клинических рекомендациях, которые утверждены Минздравом», — уверяет психиатр-нарколог Максим Земских.
Обязательно требуйте личного посещения всех помещений. Если вам показывают только глянцевый холл и запрещают проходить в жилые блоки или общаться с пациентами без присмотра — уходите.
Настоящая реабилитация — это работа с психологами и врачами, а не высокий забор, электрошокеры и тюремный режим.