До седьмого пота: почему не получается похудеть, несмотря на спорт и диеты

Фото, видео: 5-tv.ru

Многие люди худеют годами, но вместо килограммов убывает только их здоровье, в том числе и психическое.

С наступлением весны у многих начинается сезонная борьба с лишним весом из-за стремления постройнеть к пляжному сезону. Кто-то же борется с ним годами, причем без какого-либо результата. Причина у этого зачастую одна, но за ней может лежать множество проблем.

Подробнее об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала Алена Попович — психолог, врач-психиатр.

Почему не получается похудеть

Почему не получается похудеть, несмотря на спорт и диету? Фото: www.globallookpress.com / © CHROMORANGE / Bilderbox

По словам психиатра, невозможность похудеть при наличии и ограничений по питанию, и физической активности — частая история.

«Человек старается, занимается спортом, соблюдает диеты, какие-то жесткие ограничения, но результата нет. И здесь важно понимать, из какого состояния человек это делает, прежде всего из психологического, а не физического. То есть нужно обратить внимание на то, в каком состоянии находится нервная система», — поясняет врач.

Так, стресс и зацикленность на похудении очень сильно мешают в этом процессе. И когда тема похудения становится навязчивой идеей, организм воспринимает все происходящее как стресс.

«Когда организм считает, что это стресс, он стремится защищаться. Повышается уровень кортизола, и тогда организм больше задерживает, чем отдает. И существует такая психологическая ловушка, когда человек сначала себя ограничивает, накапливает стресс, внутри растет очень сильное напряжение… А напряжению, как известно, нужен выход, и он рано или поздно найдется в любом случае. Так получается замкнутый круг из гонки и борьбы с собой, в которой худеющий застревает на годы», — рассказывает Попович.

Что такое расстройства пищевого поведения и какие они бывают

Почему не получается похудеть, несмотря на спорт и диету? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Такая жизнь на постоянном стрессе из-за темы похудения может привести к РПП — расстройствам пищевого поведения. Их много, у них есть своя классификация, и лечением их, как правило, занимаются психологи, психотерапевты и психиатры — в зависимости от степени запущенности и прямой угрозы жизни, какая, например, может быть при анорексии и булимии.

Ограничительное РПП. Туда входят анорексия (отказ от еды), орторексия (нездоровое стремление к здоровому и правильному питанию), компульсивное переедание (немотивированные приступы переедания из-за отсутствия механизмов эмоциональной компенсации)

Эмоциональное переедание. Обычно возникает как способ обеспечения чувства внутреннего комфорта.

Ожирение. Исключительно как диагноз.

«К примеру, человек, страдающий от эмоционального переедания, скорее всего, постоянно живет в стрессе, и у него, вероятно, все радости жизни сводятся только к еде и тем более к «быстрой» еде, сопрягающиеся с определенными нездоровыми привычками питания. А при диагнозе «ожирение» психологическая тяга к еде является такой же зависимостью, как и алкоголизм.

Соответственно, это все может не только быть какой-то психологической проблемой, но и уйти в диагнозы, где потребуется непосредственно медицинское вмешательство, вплоть до стационарной помощи, что типично для ограничительных РПП. К примеру, при анорексии это может быть угрожающая жизни критически низкая масса тела», — подчеркнула психиатр.

Что делать, если не получается похудеть

Почему не получается похудеть, несмотря на спорт и диету? Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Но что делать тем, кто уже долгое время не может похудеть, несмотря на все усилия? В первую очередь Алина Попович советует отказаться от всякого рода ограничений, убрать жесткие диеты, наладить свою эмоциональную регуляцию, снизить уровень напряжения.

«И здесь важно обратиться к специалисту и начать искать решение этого вопроса под его контролем. Может быть, даже комплексно. Это и психолог, и психотерапевт, и в некоторых случаях даже врач-психиатр, бояться этого не нужно», — говорит она.

По словам эксперта, вообще расстройствами пищевого поведения чаще страдают женщины. У мужчин в последнее время случаи тоже участились, но они реже обращаются за помощью.

Также расстройствами пищевого поведения страдают люди, которые склонны к повышенному уровню тревожности, у которых постоянно какое-то напряжение, и они находят утешение в быстром дофамине, в быстрой и доступной еде. Еще важно учитывать, что людей с РПП как правило есть проблемы с эмоциональной регуляцией.

«Есть три ступени: понимание эмоций, осознавание эмоций и понимание воздействия эмоций на нашу жизнь. И проблема в том, что у людей с расстройствами пищевого поведения напрочь отсутствуют эти три ступени. Они могут знать, как эмоции называются, они могут понимать эмоции других людей, но как они проявляются у них, они, к сожалению, понять не могут.

Поэтому очень важно работать над своей эмоциональной регуляцией, начав, например, с каких-то простых дневников эмоций. С пониманием приходит и возможность поменять свое поведение», — подытожила Попович.