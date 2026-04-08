Как бросить курить сигареты и электронки: советы врача и работающие методики

Никотиновая зависимость и ее негативное влияние на здоровье сильно недооценена.

Курить или не курить — вопрос, который рано или поздно задает себе каждый курильщик. Но вот парадокс: многие уверены, что бросить курить легко — достаточно просто взять и перестать.

На деле же никотиновая зависимость оказывается куда коварнее, чем кажется на первый взгляд. Синдром отмены, тяга, психологические триггеры — все это превращает «просто бросить» в настоящий вызов.

Почему так сложно бросить курить сигареты? Какие методики действительно помогают победить зависимость? И правда ли электронные сигареты безопаснее обычных?

Подробно об этом эксклюзивно для 5-tv.ru рассказал Илья Пчеляков — заведующий филиалом «Центр профилактики и лечения табачной и нехимических зависимостей» ГБУЗ «МНПЦ наркологии ДЗМ», врач-терапевт.

Что из себя представляет зависимость от сигарет и как бросить курить

На самом деле никотиновая зависимость сильно недооценена, как и ее важность в современном обществе. Люди почему-то думают, что бросить курить очень легко, но, к сожалению, они в этом сильно заблуждаются.

«Методик для борьбы с никотиновой зависимостью на самом деле много, начиная от банальной психотерапии. Она помогает найти причину, по которой человек начал курить и которая спровоцировала формирование зависимости от него. И второе — понять, как можно ему помочь», — объясняет врач.

Порой единственный способ помощи — так называемая НЗТ, то есть никотинозаместительная терапия. Это пластыри, жвачки с никотином, которые назначаются пациентам, чтобы заместить идущий извне никотин из сигарет.

Второй способ — это психотерапия.

«В идеале она нужна и при НЗТ. У нас есть и клинические психологи, психотерапевты, которые могут помочь справиться с зависимостью, найти триггеры, которые послужили причиной начать курить пациентов.

Также есть методы физиотерапии, так называемый горный воздух — если научным языком, то это нормобарическая гипокситерапия. По сути, так имитируется состояние пребывания пациента в горах. То есть создается искусственная гипоксия, чтобы насытить кислородом легкие и кровь», — рассказывает эксперт.

Еще одна вспомогательная методика — транскраниальная электростимуляция.

«То есть мы надеваем специальную шапочку и пропускаем через головной мозг низкоимпульсные токи, которые стимулируют триггерные точки для выработки гормонов радости и счастья: норадреналина, дофамина, серотонина и прочих. Также у нас есть и иглорефлексотерапия.

Всеми этими манипуляциями мы помогаем пациенту справиться с синдромом отмены, который есть у многих бросающих курить людей», — объясняет врач.

Можно ли заменить табачные сигареты электронными

Синдромом отмены, или же абсистенцией, страдает большинство курильщиков, причем выражается он и физически, и психологически. Например, могут усиливаться кашель и тревога, нарушается концентрация внимания, даже появляется боль в мышцах. В целом все зависит от того, насколько сильная у человека зависимость.

Причем от электронных сигарет она будет не меньше. Они, по словам врача, в целом куда как худшая альтернатива сигаретам табачным.

«Способ доставки никотина меняется, но смысл остается тем же самым. То есть поступает и никотин, и большое количество других отравляющих веществ, в том числе там глицерин, пропиленгликоль, ацетальдегид и многие другие химические вещества, которые не являются пригодными к употреблению, особенно при попадании их в легкие. Тем самым легко провоцируются канцерогенез и онкопроцессы», — объясняет Илья Пчеляков.

Помимо этого, электронные сигареты обычно курят бесконтрольно и сильно больше, чем обычные. То есть невозможно даже кратную дозировку подсчитать, как это возможно в случае табака. А значит, не выйдет подсчитать индекс курильщика, чтобы понять последствия для организма.

«Пациент электронные сигареты может курить весь день, концентрация никотина в каждой будет своя — разное количество миллиграмм, разный способ доставки. И, конечно, так вред сильно возрастает. Плюс не забываем о том, что там нагретый пар, что там есть те же отравляющие вещества, что и в обычных сигаретах. И из-за приятного вкуса и бесконтрольного потребления нередки и передозировки никотином», — подчеркнул врач.

То есть вредно и то, и то, но из-за особенностей потребления электронные сигареты все же вреднее. Сейчас еще проходит маркетинговая акция на безникотиновые сигареты.

Но пусть никотина в них и нет — другие отравляющие организм вещества вслед за ним не исчезли. То есть тяжелые металлы, газы типа ацетальдегида, акролеина и прочих веществ, которые также провоцируют канцерогенез и влияют на дыхательную систему.

«И даже есть исследования многие, которые уже показывают, что у пациентов, которые используют электронные устройства, риск развития хронических заболеваний бронхолегочной системы кратно выше, чем у людей, которые курят обычные сигареты. То есть он возрастает по экспоненте, потому что дозировка выше, кратность больше и контроля сильно меньше. Это не значит, что надо курить сигареты. Это значит, что из-за отсутствия контроля за потреблением возрастает риск развития заболеваний», — подытожил Пчеляков.

При этом самостоятельно бросить курить так, чтобы больше никогда не вернуться к сигаретам, по-настоящему удается единицам курильщиков. Поэтому для них и существует специальный наркологический центр. Москвичам в нем оказывают помощь бесплатно, по ОМС.