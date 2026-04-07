Как сохранить молодость лица весной: новые тренды в косметологии

Тренды в косметологии меняются быстро. На что они нацелены этой весной?

Косметология постоянно меняется, как и запросы к ней. И тренды сменяют друг друга уже даже не каждый год, а буквально каждый сезон. О косметологических трендах этой весны эксклюзивно для 5-tv.ru рассказала косметолог Ольга Матвиенко.

Тренды в косметологии этой весной

По словам эксперта, сегодня главный тренд в косметологии — это не агрессивные процедуры с быстрым эффектом, а здоровье и качество кожи.

«Косметология постепенно меняется. И если раньше мы работали с морщинами, пигментацией, акне отдельно, то сейчас работаем с качеством кожи в целом. Сюда входит улучшение качества кожи, восстановление кожного барьера, антиэйдж-профилактика, регенерация кожи, комбинированные протоколы, прием коллагена. То есть косметология сейчас становится более физиологичной и комплексной», — объясняет Матвиенко.

На что же сегодня стоит обращать внимание в уходе? Сейчас во главе угла стоят не только морщины, но и общие увлажненность, плотность, состояние кожного барьера, ровный тон, чувствительность и воспаления, потому что красивая кожа — это, прежде всего, здоровая кожа.

«Если кожа обезвожена, а ее барьер поврежден, то никакие процедуры не дадут хорошего результата», — подчеркнула косметолог.

Разница между старыми и новыми трендами в косметологии

На сегодняшний день косметология — это сопровождение кожи на протяжении всей жизни. Итак, чем современные методики отличаются от тех, что были раньше?

«Раньше косметологи часто работали агрессивно: более глубокие пилинги, травматические процедуры. Сейчас подход изменился. Современная косметология работает не на повреждение кожи, а на стимулирование ее восстановления. То есть косметология стала более умной и более физиологичной», — подчеркивает Матвиенко.

Разделение актуальных трендов в косметологии по возрасту

Для какого возраста подходят современные косметологические методики? Как отмечает эксперт, современная косметология сейчас больше ориентируется не на возраст, а, опять же, на состояние кожи. Однако по возрасту разделение все же есть:

20-25 лет — очищение, увлажнение, СПФ-защита, восстановление барьера, профилактика акне.

— очищение, увлажнение, СПФ-защита, восстановление барьера, профилактика акне. 25-35 лет — подключается профилактика старения: антиоксиданты, легкие пилинги, улучшение качества кожи.

— подключается профилактика старения: антиоксиданты, легкие пилинги, улучшение качества кожи. 35-45 лет — начинается стимуляция коллагена, работа с пигментацией, антиэйдж-профилактика, комбинированные процедуры.

— начинается стимуляция коллагена, работа с пигментацией, антиэйдж-профилактика, комбинированные процедуры. 45 лет и старше — восстановление кожи, улучшение ее плотности, питание, поддерживающие процедуры.

Работает ли тренд на коллаген

Вообще сейчас один из главных трендов — упор на коллаген, который дает коже быть упругой и подтянутой. Но действительно ли работает коллаген, поступающий от внешних источников?

«Сейчас он активно развивается в нутрикосметологии, особенно прием гидролизованного коллагена. Исследования показывают, что он может улучшать эластичность кожи, повышать увлажненность, уменьшать морщины, улучшать состояние волос и ногтей в целом. Особенно хорошо работают комплексы, в которых содержится и эластин, и витамин C, и цинк, и гиалуроновая кислота», — объясняет косметолог.

Но важно понимать, что коллаген — это не замена уходу или процедурам. Это только дополнение к ним. Кожа лучше всего работает, когда на нее воздействуют и снаружи, и изнутри.

«Будущее косметологии — это не агрессивные процедуры и небыстрые результаты, а здоровье кожи, правильный домашний уход. Можно даже сказать, что косметология постепенно переходит к этому от борьбы с морщинами. И главная задача косметолога — не изменить человека, а сохранить здоровье и красоту его кожи на долгие годы», — подытожила эксперт.