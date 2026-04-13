Красота и бодрость в одном глотке? Что в составе витаминных напитков и изотоников

На рынке появились витаминные напитки, которые обещают бодрость и пользу. Но полезнее ли они энергетиков?

На рынке появились серьезные конкуренты энергетиков — тонизирующие напитки с витаминами. Они обещают не только бодрящий эффект, но и насыщение организма необходимыми аминокислотами, а также очищение кожи. По сути, это как смузи из волшебных яблочек на живой воде.

Что же содержится в волшебном составе изотоников, напитков «для красоты»? И действительно ли витаминизированные напитки полезны, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала генеральный директор Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Алла Андреева.

Что в составе витаминных напитков

Витаминные напитки — это безалкогольные коктейли, обогащенные различными аминокислотами и другими функциональными компонентами. Их главная особенность — акцент на пользе для организма, а не на быстром тонизирующем эффекте.

Производители разрабатывают такие напитки с учетом растущего спроса на напитки с «добавленной ценностью»: потребители хотят не просто утолить жажду, но и получить какую-то пользу.

Обычно туда добавляют:

Витамины группы B — участвуют в энергетическом обмене, помогают организму восстанавливаться после физических нагрузок;

Аминокислоты — поддерживают работу мышц и обмен веществ;

Минералы (магний, калий) — помогают поддерживать водно-солевой баланс;

Коллаген — встречается в так называемых «напитках красоты», улучшает состояние кожи, повышает ее упругость и эластичность;

Растительные экстракты — добавляются для придания дополнительных успокоительных или тонизирующих свойств.

Чем витаминные напитки отличаются от энергетиков

Энергетические и витаминизированные напитки иногда имеют схожие составы.

Разница в том, что первые ориентированы на быстрый прилив сил и бодрости. Чтобы напиток назывался энергетическим, его состав должен отвечать следующим параметрам:

Содержание кофеина — не менее 151 миллиграмм на литр;

Общий уровень тонизирующих компонентов — не более 400 миллиграмм на литр;

Содержание сахара — не менее 10 грамм на 100 миллилитров.

Основа энергетических напитков:

Кофеин — стимулирует центральную нервную систему, дает временный эффект бодрости;

Сахар — источник быстрых углеводов, обеспечивающий мгновенный прилив энергии;

Тонизирующие добавки — чаще всего это таурин и гуарана, которые усиливают эффект бодрости.

В витаминных напитках тоже может присутствовать кофеин, но в значительно меньших количествах.

Помимо этого, в состав могут также входить L-карнитин, витамины группы В и иногда даже растительные адаптогены — то, что бывает и в витаминизированных шотах. Это действительно полезные вещества, которые по отдельности необходимы организму. Но все дело в дозах и сочетаниях.

Полезнее ли витаминные напитки энергетиков

У витаминизированных напитков есть свои плюсы. Так, они:

Обогащают рацион витаминами и минералами;

Могут выручить в периоды повышенных нагрузок (физических или умственных);

Часто содержат меньше сахара, чем энергетики;

Не несут риск развития зависимости от кофеина;

Предлагают специализированные варианты для разных потребностей (красота, восстановление, гидратация).

При этом они не заменяют полноценный прием витаминов из пищи или медицинских комплексов. Ну и, как и обычные энергетики, могут содержать добавленный сахар или искусственные совсем не полезные подсластители.

«Употребление витаминных напитков может стать хорошим дополнением с точки зрения сбалансированности рациона, с точки зрения его определенного обогащения. Например, в период интенсивных нагрузок можно употреблять напитки, которые содержат L-карнитин, который помогает спортсменам справиться с высокой интенсивной нагрузкой», — считает гендиректор «Союзнапитков».

О чем говорит маркировка витаминных напитков

Производители обязаны указывать полный состав продукта, а также содержание ключевых веществ на 100 миллилитров или на одну порцию. Эта информация помогает потребителям контролировать потребление сахара, кофеина и других компонентов.

«В целом, с точки зрения законодательства, витаминизированные напитки — это безалкогольные продукты, которые содержат в своем составе различные витамины и аминокислоты. И здесь очень важно потребителю всегда перед употреблением таких напитков, как, собственно, и любых других, внимательно читать этикетку, изучать состав, обращать внимание как на название продукта, так и на компоненты, которые находятся там», — подчеркнула Андреева.

Кроме того, набирают популярность специализированные категории полезных витаминных напитков:

«Напитки красоты» — содержат коллаген и витамины, улучшающие состояние кожи;

«Изотоники» — обогащены солями, в том числе магния и калия, они помогают поддерживать водно-солевой баланс, особенно во время интенсивных тренировок. Помимо этого, в изотоники также могут добавлять кофеин для дополнительного тонизирующего эффекта и различные витамины;

Напитки с травами — включают экстракты растений.

«Внимательно изучите, если на этикетке написано „безалкогольный напиток“, то это точно не энергетик. Если же написано „безалкогольный тонизирующий напиток“ — опять же — он не энергетический. И, собственно, если написано „безалкогольный энергетический напиток“ — этот продукт уже является энергетиком», — подсказала эксперт.

Сколько витаминных напитков можно пить в день

Производители энергетиков пишут на банках ограничения и не рекомендуют пить больше одной порции, с витаминными напитками подсказок нет.

«Здесь важно отметить, что при употреблении любых напитков и продуктов важно соблюдать принцип: ваш рацион был сбалансированным, потребление рациональным, и здесь, например, воду вам не заменит ничего», — подчеркнула Андреева.

Еще стоит учитывать общее потребление сахаров в течение дня. Независимо от качества состава полезных «коктейлей», важно подходить к их употреблению осознанно.

Витаминные напитки могут стать хорошим дополнением к сбалансированному питанию, особенно в периоды повышенных нагрузок. Однако они не заменяют приема витаминов по назначению, не отменяют соблюдения водного баланса.