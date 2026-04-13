Красота и бодрость в одном глотке? Что в составе витаминных напитков и изотоников
На рынке появились витаминные напитки, которые обещают бодрость и пользу. Но полезнее ли они энергетиков?
На рынке появились серьезные конкуренты энергетиков — тонизирующие напитки с витаминами. Они обещают не только бодрящий эффект, но и насыщение организма необходимыми аминокислотами, а также очищение кожи. По сути, это как смузи из волшебных яблочек на живой воде.
Что же содержится в волшебном составе изотоников, напитков «для красоты»? И действительно ли витаминизированные напитки полезны, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала генеральный директор Союза производителей соков, воды и напитков («Союзнапитки») Алла Андреева.
Что в составе витаминных напитков
Витаминные напитки — это безалкогольные коктейли, обогащенные различными аминокислотами и другими функциональными компонентами. Их главная особенность — акцент на пользе для организма, а не на быстром тонизирующем эффекте.
Производители разрабатывают такие напитки с учетом растущего спроса на напитки с «добавленной ценностью»: потребители хотят не просто утолить жажду, но и получить какую-то пользу.
Обычно туда добавляют:
- Витамины группы B — участвуют в энергетическом обмене, помогают организму восстанавливаться после физических нагрузок;
- Аминокислоты — поддерживают работу мышц и обмен веществ;
- Минералы (магний, калий) — помогают поддерживать водно-солевой баланс;
- Коллаген — встречается в так называемых «напитках красоты», улучшает состояние кожи, повышает ее упругость и эластичность;
- Растительные экстракты — добавляются для придания дополнительных успокоительных или тонизирующих свойств.
Чем витаминные напитки отличаются от энергетиков
Энергетические и витаминизированные напитки иногда имеют схожие составы.
Разница в том, что первые ориентированы на быстрый прилив сил и бодрости. Чтобы напиток назывался энергетическим, его состав должен отвечать следующим параметрам:
- Содержание кофеина — не менее 151 миллиграмм на литр;
- Общий уровень тонизирующих компонентов — не более 400 миллиграмм на литр;
- Содержание сахара — не менее 10 грамм на 100 миллилитров.
Основа энергетических напитков:
- Кофеин — стимулирует центральную нервную систему, дает временный эффект бодрости;
- Сахар — источник быстрых углеводов, обеспечивающий мгновенный прилив энергии;
- Тонизирующие добавки — чаще всего это таурин и гуарана, которые усиливают эффект бодрости.
В витаминных напитках тоже может присутствовать кофеин, но в значительно меньших количествах.
Помимо этого, в состав могут также входить L-карнитин, витамины группы В и иногда даже растительные адаптогены — то, что бывает и в витаминизированных шотах. Это действительно полезные вещества, которые по отдельности необходимы организму. Но все дело в дозах и сочетаниях.
Полезнее ли витаминные напитки энергетиков
У витаминизированных напитков есть свои плюсы. Так, они:
- Обогащают рацион витаминами и минералами;
- Могут выручить в периоды повышенных нагрузок (физических или умственных);
- Часто содержат меньше сахара, чем энергетики;
- Не несут риск развития зависимости от кофеина;
- Предлагают специализированные варианты для разных потребностей (красота, восстановление, гидратация).
При этом они не заменяют полноценный прием витаминов из пищи или медицинских комплексов. Ну и, как и обычные энергетики, могут содержать добавленный сахар или искусственные совсем не полезные подсластители.
«Употребление витаминных напитков может стать хорошим дополнением с точки зрения сбалансированности рациона, с точки зрения его определенного обогащения. Например, в период интенсивных нагрузок можно употреблять напитки, которые содержат L-карнитин, который помогает спортсменам справиться с высокой интенсивной нагрузкой», — считает гендиректор «Союзнапитков».
О чем говорит маркировка витаминных напитков
Производители обязаны указывать полный состав продукта, а также содержание ключевых веществ на 100 миллилитров или на одну порцию. Эта информация помогает потребителям контролировать потребление сахара, кофеина и других компонентов.
«В целом, с точки зрения законодательства, витаминизированные напитки — это безалкогольные продукты, которые содержат в своем составе различные витамины и аминокислоты. И здесь очень важно потребителю всегда перед употреблением таких напитков, как, собственно, и любых других, внимательно читать этикетку, изучать состав, обращать внимание как на название продукта, так и на компоненты, которые находятся там», — подчеркнула Андреева.
Кроме того, набирают популярность специализированные категории полезных витаминных напитков:
- «Напитки красоты» — содержат коллаген и витамины, улучшающие состояние кожи;
- «Изотоники» — обогащены солями, в том числе магния и калия, они помогают поддерживать водно-солевой баланс, особенно во время интенсивных тренировок. Помимо этого, в изотоники также могут добавлять кофеин для дополнительного тонизирующего эффекта и различные витамины;
- Напитки с травами — включают экстракты растений.
«Внимательно изучите, если на этикетке написано „безалкогольный напиток“, то это точно не энергетик. Если же написано „безалкогольный тонизирующий напиток“ — опять же — он не энергетический. И, собственно, если написано „безалкогольный энергетический напиток“ — этот продукт уже является энергетиком», — подсказала эксперт.
Сколько витаминных напитков можно пить в день
Производители энергетиков пишут на банках ограничения и не рекомендуют пить больше одной порции, с витаминными напитками подсказок нет.
«Здесь важно отметить, что при употреблении любых напитков и продуктов важно соблюдать принцип: ваш рацион был сбалансированным, потребление рациональным, и здесь, например, воду вам не заменит ничего», — подчеркнула Андреева.
Еще стоит учитывать общее потребление сахаров в течение дня. Независимо от качества состава полезных «коктейлей», важно подходить к их употреблению осознанно.
Витаминные напитки могут стать хорошим дополнением к сбалансированному питанию, особенно в периоды повышенных нагрузок. Однако они не заменяют приема витаминов по назначению, не отменяют соблюдения водного баланса.