Фото: 5-tv.ru

Помимо горячих туров существуют еще «выгодные» сезоны, дешевые дни перелетов — и это только пара вариантов экономии в отпуске!

Опыт взрослой жизни учит разбираться в акциях ближайших супермаркетов и хранить скидочные карты в одном месте. Но бюджетно жить не запретишь — потратить мало можно и на отдых.

Как грамотно сократить затраты на путешествие и съездить в отпуск выгодно?

Как сэкономить на этапе покупки путевки

Главный принцип — планировать заранее. Билеты, купленные за три–шесть месяцев, часто дешевле на 30–50%. С жильем и экскурсиями та же история.

Существует «выгодное» время для поездок:

Вторник и среда обычно самые дешевые дни для перелетов;

Путешествия в мае, сентябре или октябре могут сэкономить до 40% по сравнению с сезоном отпусков;

В мегаполисах, экскурсионных городах лучше отдыхать в выходные, на курортах — в будни.

Кэшбэк-сервисы и программы лояльности авиакомпаний, сетей отелей тоже полезны: после нескольких поездок можно получить бесплатную ночь или перелет.

Еще стоит обратить внимание на местные скидки и выгодные предложения:

Во многих европейских городах музеи бесплатны в определенные дни месяца;

Групповые экскурсии в отеле всегда с наценкой за страховку, намного выгоднее покупать экскурсии у местных гидов, это безопасно сделать через Telegram-каналы или платформы вроде Tripster;

Бизнес-ланчи в ресторанах и кафе часто обходятся на 30–50% дешевле ужина.

С едой вообще отдельная история. Во-первых, можно сразу снять жилье с кухней — это позволяет и готовить, и разогревать еду из местных супермаркетов, что существенно снижает расходы.

Не стоит пренебрегать Tax Free. В Европе при покупках от 100 евро в одном магазине можно вернуть НДС — от 8 до 19%. Для этого нужен специальный чек, который предъявляют на таможне при выезде из ЕС.

Как сэкономить на полетах и переездах

Многие авиакомпании, особенно бюджетные, берут внушительную доплату за багаж, который нужно регистрировать. Иногда этот сбор приближается к стоимости второго билета. Самый простой способ сэкономить — приучить себя летать налегке, ограничиваясь ручной кладью. Это не только дешевле, но и удобнее.

Такси в аэропорту — вообще не экономный вариант. Цены там могут оказаться выше реальных в несколько раз. Лучше заранее бронировать трансфер через интернет, скачивать местные приложения с такси-сервисами или разобраться, как добраться на автобусе, электричке или другом общественном транспорте.

И еще один лайфхак: проездные билеты на общественный транспорт почти всегда обходятся дешевле, чем оплата каждой поездки по отдельности.

Как путешественникам не потерять деньги на комиссии при оплате

Чтобы не потерять деньги из-за комиссии или блокировки карты, лучше заранее решить, использовать ли кредитку или брать с собой наличные. Ответ зависит от страны назначения:

В государствах Европы или в США безналичная оплата распространена повсеместно, карта станет удобным решением для большинства покупок;

В отдельных регионах Азии или Африки многие продавцы принимают только наличные — там купюры незаменимы;

На Кубе можно платить и так, и так, но инфраструктура для банковских карт там развита слабо — бывает, что определенные карты принимают, а другие нет.

Оптимальный подход — комбинировать оба варианта. Карты брать две: основную с низкой (лучше нулевой) комиссией за конвертацию и резервную другой платежной системы, а для мелких расходов, поездок на такси и покупок на рынках использовать наличные.

Но с картой есть еще одна тонкость: Visa и Mastercard принимаются почти повсеместно, однако в отдельных странах (например, в Китае) удобнее пользоваться UnionPay.

Перед поездкой важно уточнить лимиты на снятие наличных и проведение операций за границей. Иногда банки автоматически блокируют карту, если замечают транзакции в другой стране.

Как путешественнникам не переплатить при обмене валют

В аэропортах, отелях и туристических районах курс обмена обычно крайне невыгодный.

Лучше снимать наличные в банкоматах местных банков — зачастую это дает наиболее выгодный курс, особенно если операция проводится в валюте страны.

Иногда терминал предлагает оплатить покупку в валюте карты или в местной валюте — всегда лучше выбирать местную. Иначе начислится скрытая комиссия за конвертацию (DCC) — от 3 до 7%.

Как избежать незапланированных расходов в отпуске

Простой способ не потратить лишнее в отпуске — разделить общий бюджет на количество дней путешествия, добавив к получившейся сумме 20–30% в качестве «подушки безопасности» на непредвиденные расходы.

Или продумать более детально. Тогда вместо примерных оценок лучше сразу разделить расходы на две группы.

Фиксированные расходы:

Дорога до места назначения (авиабилеты, поезда, автобусы);

Проживание на весь срок;

Страховка для путешественников;

Визовые сборы;

Экскурсии, если они уже выбраны.

Изменчивые расходы:

Питание и перекусы (не всегда будет желание есть только в отеле);

Местный транспорт (такси, автобусы, аренда скутеров);

Развлечения и экскурсии, которые не оплачивались заранее;

Сувениры и шопинг;

Непредвиденные траты (лучше закладывать 15–20% от общей суммы).

Для точности стоит заранее изучить цены в стране назначения. Например, кофе в Италии может стоить 1,5 евро у стойки бара или пять евро за столиком на площади — разница существенная.