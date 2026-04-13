Фото, видео: 5-tv.ru

Врач-трихолог собрала целый гайд, по которому можно легко отрастить шевелюру всего за год.

Длинные, густые волосы — мечта многих женщин. Но не всегда эта мечта становится реальностью, даже при самом тщательном уходе. Почему одним удается отрастить косу до пояса, а другие годами топчутся на месте? Все дело в генетике, состоянии организма и, конечно, правильном уходе.

О том, что действительно работает, а что — лишь пустая трата времени, эксклюзивно 5-tv.ru рассказывала врач-дерматовенеролог, трихолог Мария Котова.

Что изменить в структуре волоса нельзя

Как быстро отрастить здоровые длинные волосы в домашних условиях?

Многие искренне верят, что длину волос можно отрастить практически до любого предела, если достаточно стараться, однако это не совсем так. У каждого человека есть свой биологический потолок, заложенный природой.

«Волос в стадии анагена, то есть в стадии роста волоса, у каждого человека индивидуален, и составляет он от двух до семи лет», — объясняет Мария Алексеевна.

Именно этот период определяет, какой максимальной длины могут достичь ваши волосы.

Если вам генетически заложено иметь короткие, и стадия роста длится всего три-четыре года, то, как бы вы ни старались, длинную косу до пояса вы, скорее всего, не отрастите.

Генетику изменить невозможно. Но это не значит, что нужно опускать руки и смириться с тем, что есть. Даже при генетической предрасположенности к более короткому циклу роста волос можно сделать многое, чтобы улучшить их качество, предотвратить ломкость и создать условия. Тогда они уже смогут реализовать свой максимальный потенциал.

Прежде чем бросаться в магазин за новыми средствами или записываться на процедуры, нужно понять, с чем вы имеете дело. Проблемы с длиной волос могут быть вызваны разными причинами.

«Самое первое — это нужно посмотреть, как мы ухаживаем за кожей головы. То есть использовать шампуни по типу кожи головы, бальзамы, маски», — отмечает эксперт.

Но если базовый уход подобран правильно, а волосы все равно не растут, причина может быть глубже. Возможно, локоны просто обламываются, не успевая отрасти. А может быть, в организме есть дефицитные состояния, тормозящие рост.

«Или же, возможно, у нас есть какие-то дефицитные состояния: дефицит железа, дефицит цинка, магния, марганца, селена, меди», — перечисляет она.

Здесь на помощь приходит врач-трихолог. На приеме специалист может оценить состояние волос и кожи головы, определить, есть ли признаки ломкости, истончения или других проблем. При необходимости назначаются анализы, которые помогут выявить скрытые дефициты. Без этого этапа все дальнейшие усилия могут оказаться напрасными.

Влияет ли еда и вода на длину и качество волос

Когда речь заходит о росте волос, многие сосредотачиваются на наружном уходе, забывая о том, что волосы — это производная нашего организма. Они строятся из того, что мы едим, и зависят от того, что циркулирует в нашей крови.

«Не стоит забывать про наше питание. Если мы кушаем недостаточное количество белка, если мы употребляем недостаточное количество воды, то вся наша затея с отращиванием длины волос будет напрасной», — предупреждает трихолог.

Почему это так важно? Волос на 80-90% состоит из белка — кератина. Если в рационе недостаточно белковых продуктов, организму просто не из чего строить новые волосы.

То же касается и воды. Кровь, которая питает волосяные фолликулы, при недостатке жидкости становится более густой и вязкой. Это затрудняет доставку питательных веществ к корням волос.

И даже если все необходимые элементы поступают с пищей, они просто не достигают цели.

«Потому что волос должен из чего-то строиться, а это белковые компоненты. И если у нас практически мы не употребляем воду, есть с этим проблемы, то кровь, именно питающая часть в сосудике, она будет достаточно густая, и чтобы напитать волос, с этим будут некоторые сложности», — поясняет медик.

Как уход может помочь отрастить волосы при любых условиях

Даже если генетически ваш волос обречен на относительно короткую фазу роста, это не повод отказываться от мечты о длине. Существует ряд методик, которые могут помочь продлить стадию активного роста и создать условия, где волосы будут расти дольше, чем заложено природой.

«Если мы говорим про какие-то механические воздействия, по типу массажи, пилинги, возможно, аппаратные методики, то они также могут помочь нам именно удлинить вот эту вот стадию роста, анагена, непосредственно воздействием», — рассказывает специалист.

Механическое воздействие на кожу головы стимулирует кровообращение, улучшает питание волосяных луковиц и может продлить фазу активного роста.

Среди таких методов — различные виды массажа, пилинги, которые очищают кожу и подготавливают ее к дальнейшим процедурам.

«Это тепловые методики, это механические методики могут быть», — добавляет врач.

Отдельного внимания заслуживают уколы, которые сегодня широко применяются в трихологии.

«Здесь также хорошо нам помогают инъекционные методы. Это непосредственно плазмотерапия, мезотерапия», — отмечает дерматовенеролог.

Плазмотерапия основана на введении в кожу головы собственной обогащенной тромбоцитами плазмы пациента. Это запускает мощные регенеративные процессы, улучшает питание волосяных фолликулов и может продлить фазу активного роста.

Мезотерапия — это введение специальных коктейлей с витаминами, микроэлементами и другими активными веществами непосредственно в проблемные зоны.

Как сформировать комплексный уход, чтобы отрастить волосы

Как подчеркивает Мария Алексеевна, отращивание длины волос — это не одна волшебная процедура, а целый комплекс мер. Нельзя ожидать результата, если вы делаете дорогие инъекции, но питаетесь фастфудом и пьете недостаточно воды.

И наоборот, правильное питание без адекватного ухода за кожей головы тоже вряд ли даст желаемый эффект.

«Поэтому комплекс мер — это и в первую очередь посещение трихолога, если нет такой возможности, то это домашние меры по типу ухода за волосами, правильное питание, подключение каких-то аппаратных или физических методик, они, конечно же, нам сыграют большую помощь для того, чтобы отрастить длину», — резюмирует Котова.

Даже при идеальном уходе и благоприятной генетике волосы растут медленно — в среднем на один-полтора сантиметра в месяц.

Если же есть проблемы, требующие коррекции, процесс может занять еще больше времени. Но терпение и системный подход обязательно дадут результат.

Если вы решили серьезно заняться отращиванием длины, начните с малого. Во-первых, обратите внимание на свой рацион. Достаточно ли в нем белка? Пьете ли вы чистую воду в течение дня?

Во-вторых, проанализируйте свой уход. Подходят ли шампунь и кондиционер вашему типу кожи головы? Не пересушиваете ли вы волосы частым использованием фена и утюжков?

В-третьих, подумайте о записи к трихологу. Даже одна консультация может дать направление, в котором нужно двигаться, и избавить от трат на ненужные средства и процедуры.

Как устроен цикл роста волос

Длинные, густые и ухоженные волосы издавна считаются одним из главных признаков красоты. Мечта о быстром росте шевелюры знакома многим женщинам, а иногда и мужчинам. И хотя генетика действительно во многом определяет, насколько быстро отрастает наша прическа, на этот процесс можно и нужно влиять.

Рост волос — это не непрерывный процесс, а сложный циклический механизм, который повторяется снова и снова. Каждый волос на нашей голове проходит три стадии, и понимание этого помогает осознать, почему выпадение 50-100 волосков в день — абсолютная норма.

Первая и самая длительная фаза — анаген. Именно в это время волос активно растет, и этот этап может длиться от двух до шести лет. Скорость роста в среднем составляет около сантиметра в месяц, но продолжительность фазы заложена в нас генетически. Именно поэтому у одних людей волосы легко отрастают до поясницы, а у других останавливаются на уровне лопаток — просто заканчивается анаген.

Затем наступает короткая переходная фаза — катаген, которая длится всего две-три недели. Волос перестает расти, а фолликул сжимается. В этот момент находится всего около 3% всех волос.

И наконец, телоген — фаза покоя, которая продолжается три-четыре месяца. Волос уже не растет, но пока остается в фолликуле, пока на смену ему не придет новый. Завершается цикл естественным выпадением — обычно во время мытья или расчесывания. И все начинается заново.

Какие витамины и продукты нужны для роста волос

Волосяные фолликулы — одни из самых активных клеток в организме, и для их работы требуется полноценное питание. На состояние волос влияет не только то, что мы едим, но и уровень стресса, качество сна, общее состояние нервной системы. Поэтому, если волосы стали выпадать активнее, а рост замедлился, стоит проанализировать образ жизни в целом.

Белок — основа основ. Волосы почти полностью состоят из кератина, поэтому без достаточного количества белка в рационе не стоит ждать густой шевелюры. Его дефицит приводит к тому, что волосы теряют блеск, становятся тусклыми и начинают активнее выпадать.

Железо играет ключевую роль в доставке кислорода к волосяным фолликулам. Исследования подтверждают связь между железодефицитной анемией и выпадением волос. Чтобы железо лучше усваивалось, важно получать достаточное количество витамина С. Трихолог советует включать в рацион фрукты, овощи, бобовые, семечки, а также кисломолочные продукты, растительные масла и жирную рыбу.

Цинк помогает регенерировать волосяные фолликулы и регулирует работу сальных желез. Его недостаток делает волосы тонкими и ломкими. При этом перебарщивать с цинком тоже не стоит — избыток вреден. Для женщин норма составляет 10–12 миллиграмм в сутки, для мужчин — 15 миллиграмм.

Витамин D — еще один важный игрок. Низкий уровень этого витамина может приводить к очаговой алопеции и усиленному выпадению. Кроме того, он участвует в создании новых волосяных фолликулов. Взрослому человеку требуется 15–20 микрограммов (мкг) в сутки.

Омега-3 и омега-6 жирные кислоты обладают противовоспалительным действием и помогают улучшить состояние кожи головы. Исследования показывают, что добавки с этими кислотами способны увеличить плотность волос.

Витамин Е защищает кожу головы от повреждений свободными радикалами, а биотин (витамин группы В) участвует в производстве кератина. Правда, его дефицит встречается редко, в основном при серьезных нарушениях питания. Суточная потребность в биотине — 25–30 мкг.

Как правильно мыть голову, чтобы им не навредить

Казалось бы, что может быть проще мытья головы? Но и здесь есть свои тонкости. Частое использование шампуней может нарушить естественный липидный барьер, особенно если средство подобрано неправильно. Людям с сухими волосами нужно мыть голову реже, тем, у кого волосы жирные — чаще. Универсального графика не существует.

Вода не должна быть слишком горячей — это стимулирует сальные железы. Холодная вода плохо смывает жир и грязь. Идеальный вариант — теплая вода, которая мягко раскрывает кутикулы волоса, позволяя питательным веществам из кондиционера проникнуть глубже.

Массаж кожи головы во время мытья — не просто приятная процедура. Он стимулирует кровообращение, улучшая питание волосяных фолликулов. Для усиления эффекта можно использовать специальные массажные щетки или делать пилинги.

Отдельного внимания заслуживает расчесывание. Трихолог советует не делать резких движений, а длинные волосы придерживать рукой. Расчесывать мокрые волосы сразу после душа не рекомендуется — они наиболее уязвимы.

Как выбрать уходовые средства

Выбор шампуня и кондиционера начинается с понимания типа волос и состояния кожи головы. Жирные, сухие, нормальные, комбинированные — для каждого типа нужны свои средства. А если есть перхоть, повышенное выпадение или ломкость, стоит обратить внимание на специализированные линейки.

Чтение этикеток — важный навык. На что стоит обращать внимание:

Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Лучше выбирать мягкие варианты, чтобы избежать излишней жесткости;

Увлажняющие ингредиенты — глицерин, гиалуроновая кислота, масла, силиконы. Они смягчают волосы, но их не должно быть слишком много;

Белки и аминокислоты — кератин, коллаген. Они восстанавливают структуру поврежденных и окрашенных волос;

Витамины и антиоксиданты — витамины Е, А, группы В защищают от внешних воздействий;

Растительные экстракты и эфирные масла полезны, но в умеренных количествах, иначе кожа головы начнет жирниться;

Эксперт отмечает, что сегодня существует огромное количество домашних средств: шампуни, маски, спреи, концентраты, ампулы;

Рабочими считаются те, которые воздействуют на кожу головы, прогревают, расширяют сосуды и питают волосяные фолликулы.

Какие электроприборы помогут отрастить волосы

Современные технологии предлагают и аппаратные методы стимуляции роста волос. Лазерные расчески используют низкоуровневое лазерное излучение, которое проникает в кожу головы, стимулирует микроциркуляцию и активность клеток. Исследования подтверждают положительный эффект такого воздействия при андрогенной алопеции.

Аппараты Дарсонваля работают с высокочастотным током, создавая микромассаж и улучшая питание волосяных фолликулов. Они также помогают бороться с перхотью и избыточной жирностью.

Главное правило при использовании любых электроприборов — строго следовать инструкции и не превышать рекомендованную длительность сеансов. А перед началом лучше проконсультироваться с трихологом, особенно если есть хронические заболевания кожи головы.

Вредные привычки, которые тормозят рост волос

Многие повседневные ритуалы, которые мы совершаем автоматически, на самом деле работают против нас, подрывая здоровье волос и сводя на нет все усилия по уходу. Разберем главных врагов красивой шевелюры.

Фены, плойки и утюжки стали неотъемлемой частью жизни большинства женщин, но за идеальной укладкой часто скрывается серьезный урон. Высокие температуры буквально выпаривают влагу из стержня волоса, разрушают кератиновые связи, делая волосы пористыми и ломкими.

Со временем это приводит к тому, что даже самые здоровые от природы волосы начинают сечься на концах, теряют эластичность и естественный блеск. Особенно опасны регулярные процедуры без термозащиты — это все равно что гладить белье без утюга, полагаясь только на жар.

Если отказаться от укладки невозможно, стоит не только использовать термозащитные спреи с силиконами и пантенолом, но и снижать температуру нагрева до минимально эффективной, а также давать волосам «выходные» без горячей обработки.

Окрашивание, мелирование, химическая завивка и кератиновое выпрямление — это не просто изменение цвета или текстуры, а агрессивное вторжение в структуру волоса. Аммиак и окислители приподнимают кутикулу и вымывают природный пигмент. Они оставляют после себя пустоты, которые делают волос пористым и хрупким.

Даже щадящие безаммиачные составы при частом использовании накапливают эффект, истончая стержень.

Самая большая опасность кроется в сочетании разных химических процедур, например, окрашивания и выпрямления. В этом случае волосы испытывают двойной стресс, который может привести к катастрофическому выпадению и массовому сечению.

Восстановление после таких вмешательств требует времени, качественного ухода с кератином и аминокислотами.

Привычка собирать волосы в тугой хвост, тугие косы или высокий пучок кажется безобидной, но на деле это одна из самых коварных причин механического повреждения.

Постоянное натяжение волосяных фолликулов приводит к так называемой тракционной алопеции — истончению и выпадению волос по линии роста, особенно в области лба и висков. Резинки с металлическими элементами пережимают и ломают волосы, а тугие узлы создают зоны постоянного напряжения.

Со временем фолликулы, испытывающие хроническое давление, перестают производить новые волосы, и этот процесс может стать необратимым.

Чтобы минимизировать вред, стоит выбирать мягкие текстильные или шелковые резинки, отдавать предпочтение свободным прическам и давать волосам отдыхать, распуская их на ночь.

Волосы — это индикатор внутреннего состояния организма. Когда не хватает белка, железа, цинка или витаминов группы B, организм перераспределяет ресурсы в пользу жизненно важных органов, а волосы получают остаточный принцип.

Дефицит белка делает их тусклыми и безжизненными, нехватка железа (особенно при скрытой анемии) приводит к усиленному выпадению. Недостаток цинка и селена сказывается на работе сальных желез и способности фолликулов удерживать стержень. Даже самая дорогая косметика не сможет компенсировать то, что не поступает с пищей.

Сбалансированный рацион, включающий достаточное количество белковых продуктов, зелени, орехов и качественных жиров, — это фундамент, на котором только и может строиться здоровье волос.

Ежедневное мытье головы, особенно с агрессивными сульфатными шампунями, смывает не только загрязнения, но и естественную защитную пленку — себум. Кожа головы, лишенная этого барьера, начинает работать в авральном режиме: одни реагируют сухостью и шелушением, другие — парадоксальным усилением жирности. Постоянное «обезжиривание» приводит к тому, что волосы становятся ломкими у корней, а кончики, наоборот, пересыхают.

Оптимальная частота мытья зависит от типа волос и образа жизни, но в любом случае важно выбирать мягкие шампуни с балансирующим pH и не мыть голову чаще, чем это действительно необходимо.

Многие считают кондиционер или бальзам необязательным элементом ухода, особенно если волосы короткие или склонны к жирности. Однако именно этот этап закрывает кутикулу после мытья, восстанавливает липидный слой и облегчает расчесывание.

Без кондиционера волосы остаются раскрытыми, уязвимыми для механических повреждений и потери влаги. Особенно критичен этот этап для кудрявых и вьющихся волос, которые от природы более пористы и склонны к сухости и ломкости. Правильно подобранный кондиционер не утяжеляет, а, наоборот, делает волосы более послушными, защищая их от внешних воздействий.

Мы привыкли защищать кожу от ультрафиолета, но редко задумываемся о том, что волосы страдают не меньше. Солнечные лучи разрушают кератин, делают волосы сухими, ломкими, вымывают пигмент, особенно у окрашенных.

Морская соль и хлорированная вода усугубляют эффект, вытягивая влагу и оставляя после себя жесткую, безжизненную структуру. В летний период головные уборы — не просто аксессуар, а необходимость.

А для тех, кто не готов расставаться с распущенными волосами, существуют спреи и масла с УФ-фильтрами, создающие защитный барьер и предотвращающие фотостарение стержня.

Здоровые волосы начинаются с чистой, ухоженной кожи головы. Скопление омертвевших клеток, избыток себума и остатки стайлинговых средств забивают поры и волосяные каналы, создавая среду для размножения бактерий и грибков.

Фолликулы, окруженные слоем грязи, не получают достаточного питания, рост волос замедляется, а выпадение усиливается.

Регулярный мягкий пилинг, массаж кожи головы (который не только очищает, но и стимулирует кровообращение) и использование тоников, нормализующих работу сальных желез.

Как отрастить волосы с помощью народных методов

Трихолог Галина Красноруженко советует отдавать предпочтение маскам, которые работают на прогревание. В домашних условиях в такие смеси можно добавлять перец, никотиновую кислоту, витамины А и Е, яйцо. Маску наносят на корни волос, укутывают голову пленкой и полотенцем, для усиления эффекта можно использовать фен.

Касторовое масло богато рицинолевой кислотой, которая укрепляет волосяные фолликулы и стимулирует рост. Смешайте две столовые ложки касторового масла с одной столовой ложкой кокосового, нанесите на кожу головы на час, затем смойте.

Алоэ вера увлажняет и питает. Две столовые ложки геля алоэ смешайте с ложкой кокосового масла и соком половины лимона, держите 30 минут.

Репейное масло — классика народной косметологии. Его подогревают, наносят на кожу головы и оставляют под теплой шапкой на час.

Яично-медовая маска — смесь одного яйца со столовой ложкой меда, нанесенная на 20–30 минут, помогает восстановить и укрепить волосы.

Зеленый чай, богатый антиоксидантами, используют как ополаскиватель после мытья. Его не смывают.

Эксперт подчеркивает: народные средства не заменят профессиональных препаратов, но и не навредят. Однако у них есть противопоказания: онкологические заболевания, гемофилия, паралич лицевого нерва, воспаления на голове, беременность.

Посетить трихолога стоит, если:

Волосы интенсивно выпадают в течение двух-трех месяцев, особенно если вы находите их на подушке или в большом количестве после мытья;

Появились залысины или волосы заметно истончились;

Волосы стали ломкими, сухими, изменили текстуру без видимых причин;

Беспокоят перхоть, зуд, жжение, покраснения кожи головы;

Дорогие средства не помогают, а проблемы остаются;

У вас есть хронические заболевания — гормональные нарушения, проблемы с щитовидной железой, аутоиммунные болезни.

Трихолог проведет необходимые исследования, возможно, назначит анализы и разработает индивидуальную программу лечения, которая поможет сохранить здоровье волос и кожи головы.

Ведь красивая шевелюра — это не только про эстетику, но и про внутреннее здоровье организма.