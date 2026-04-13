Биологические часы женщин тикают: как забеременеть и родить после 35 лет

Фото, видео: 5-tv.ru

Репродуктивное здоровье женщин — очень тонкое дело. Вероятность наступления беременности с каждым годом снижается, а риски осложнений возрастают. На что сегодня способна современная медицина?

Вопрос о том, до какого возраста женщина может планировать беременность, волнует многих. В современном мире, где карьера, самореализация и личные обстоятельства часто отодвигают материнство на более поздний срок, этот вопрос становится особенно актуальным.

Эксклюзивно для 5-tv.ru врач-репродуктолог Гюнай Салаева разобрала, что же такое биологические часы, почему они тикают и как современная медицина может помочь женщине сохранить шанс на материнство даже через много лет.

Материнство: существуют ли биологические часы женщины

www.legion-media.com/Mikhail Reshetnikov

Многие слышали выражение «биологические часы», но не все понимают, что стоит за этой метафорой. Является ли это просто расхожим выражением или действительно существует физиологический механизм, ограничивающий женскую фертильность во времени? Ответ однозначен.

«Биологические часы, на самом деле, это не миф», — утверждает Гюнай Дамировна.

В отличие от мужчин, чья репродуктивная функция сохраняется практически на протяжении всей жизни, женщины рождаются с определенным запасом яйцеклеток, который расходуется, но не пополняется. Этот запас был заложен еще в период внутриутробного развития, и с каждым годом он неуклонно сокращается.

Количество и качество: два главных фактора фертильности для отложенного материнства

www.legion-media.com/zhikun sun

Способность женщины к зачатию определяется двумя ключевыми взаимосвязанными факторами, правда, влияют они на репродуктивный успех по-разному.

Первый фактор — это количество фолликулов в яичниках. Фолликулы представляют собой так называемые «домики» для яйцеклеток, где они и созревают. Оценка количества этих структур возможна с помощью современных методов диагностики.

«Количество фолликулов можно легко определить при помощи такого гормона, как антимюллеров гормон, и при помощи ультразвукового скрининга», — поясняет врач.

Второй, не менее важный фактор — это качество самих яйцеклеток, содержащихся внутри фолликулов. И здесь, к сожалению, природа неумолима.

«Чем старше женщина, тем хуже качество яйцеклеток», — подчеркивает репродуктолог.

Что происходит с яйцеклетками женщины после 35 и 40 лет

www.legion-media.com/Pixel-shot

Специалист приводит в пример цифры, заставляя задуматься. Если говорить о женщинах старше 40 лет, то ситуация с качеством яйцеклеток становится критической.

«Примерно 60-70% яйцеклеток уже содержат мутации. Такой фолликул может овулировать, дать нам яйцеклетку, но такая яйцеклетка либо не оплодотворится, либо оплодотворится, но неправильно и даст изначально нежизнеспособный эмбрион», — разъясняет Салаева.

Это объясняет, почему даже у женщин, у которых сохраняется регулярный менструальный цикл, и могут забеременеть в старшем возрасте, потому что риск выкидыша и хромосомных аномалий у плода значительно возрастает в таком случае.

Организм как бы «проверяет» качество яйцеклеток, и те из них, что имеют генетические поломки, чаще всего не дают полноценной беременности.

Оптимальный возраст для зачатия и планирования беременности у женщин

www.legion-media.com/Dragos Condrea

На основе многолетних клинических наблюдений и научных данных репродуктологи определили возрастной рубеж, после которого естественное зачатие становится более сложным, а риски возрастают.

«До 35 лет женщине по-хорошему необходимо зачать столько детей, сколько она планировала. Ответ на вопрос: до какого же возраста женщине необходимо зачать? Это ей необходимо сделать до 35 лет», — четко позиционирует медик.

Важно понимать, что речь идет не о том, что после 35 лет зачать невозможно. Многие женщины успешно рожают и в 38, и в 40 лет.

Но по статистике вероятность наступления беременности с каждым годом снижается, а риски осложнений возрастают. Именно поэтому медицина предлагает женщинам, которые пока не готовы к материнству, но планируют его в будущем, воспользоваться программой отложенного материнства.

Что такое программа отложенного материнства

www.legion-media.com/Svitlana Hulko

Программа отложенного материнства — это возможность сохранить свои молодые, качественные яйцеклетки на тот период, когда женщина будет готова к рождению ребенка. В медицине эта процедура называется витрификацией ооцитов, или, проще говоря, заморозкой яйцеклеток.

«Если женщине 35 лет и она в данное время не планирует беременность, то ей необходимо обратиться к врачу-репродуктологу и задуматься о программе отложенного материнства», — утверждает Гюнай Салаева.

Суть программы заключается в том, что в наиболее благоприятном для зачатия возрасте (до 35 лет) женщина проходит стимуляцию яичников, в ходе которой созревает несколько яйцеклеток.

Эти клетки извлекаются и подвергаются быстрой заморозке — витрификации. Она уже позволяет сохранить их жизнеспособность на долгие годы.

В будущем, когда женщина будет готова стать мамой, яйцеклетки размораживают, оплодотворяют спермой партнера (или донора) и переносят в полость матки.

Поздняя беременность: зачем нужна программа отложенного материнства, если есть ЭКО

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Многие ошибочно полагают, что вспомогательные репродуктивные технологии, в частности экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), могут решить любые проблемы с зачатием в любом возрасте. Однако это не совсем так.

ЭКО помогает оплодотворить яйцеклетку, но оно не может исправить ее качество.

Если женщина приходит на ЭКО в 40 лет, в ее распоряжении будут те яйцеклетки, которые есть у нее в этом возрасте, — с высоким процентом генетических аномалий. Получается, что шансы на успешную беременность в этом случае невысоки.

В случаях, когда женщина заморозила свои яйцеклетки в 30 лет, то даже в 45 она будет использовать качественный, «молодой» биоматериал, что значительно повышает вероятность наступления и благополучного вынашивания беременности.

Медицинские показания для заморозки яйцеклекток

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Помимо социальных причин, например, когда женщина просто пока не готова к материнству по личным обстоятельствам, существуют и строгие медицинские показания для проведения программы отложенной беременности.

В первую очередь это касается тех, кому предстоит лечение, способное необратимо повредить их репродуктивную функцию. Речь идет о химио- или радиотерапии при онкологических заболеваниях, о хирургических операциях на яичниках.

В таких случаях сохранение яйцеклеток или эмбрионов до начала лечения — это единственная возможность для женщины сохранить шанс на беременность и ребенка.

Первый этап программы: консультация врача-репродуктолога. На этом этапе специалист оценивает репродуктивный потенциал женщины. Он проводит необходимые обследования, объясняет все детали предстоящей программы и определяет, какой биоматериал оптимально замораживать. Это могут быть яйцеклетки или, если у женщины есть постоянный партнер, эмбрионы.

На втором этапе начинается стимуляция яичников. Под контролем врача женщина принимает специальные гормональные препараты, которые помогают созреть не одной, а нескольким яйцеклеткам за один цикл. Этот процесс занимает около дней дней и сопровождается регулярными ультразвуковыми исследованиями для контроля роста фолликулов.

На предпоследней ступени — пункция фолликулов. Забор яйцеклеток производится трансвагинально под контролем УЗИ. Процедура проводится под внутривенной анестезией, поэтому она абсолютно безболезненна.

Уже через два часа после пункции женщина может покинуть клинику и вернуться к обычной жизни, как уверяют врачи.

В финале уже начинает непосредственно сама заморозка. Полученные ооциты подвергаются витрификации — технологии быстрой заморозки, которая позволяет сохранить их жизнеспособность практически без потерь.

Если речь идет о заморозке эмбрионов, то после пункции яйцеклетки оплодотворяют спермой партнера, культивируют в течение пяти-шести дней и затем замораживают самые перспективные из них.

Какая гарантия безопаснити процедуры отложенной беременности

www.legion-media.com/Bihlmayerfotografie

Вопрос безопасности закономерно волнует каждую женщину, задумывающуюся о программе отложенного материнства. Современные методы витрификации, по словам специалистов, обеспечивают высокий процент сохранности клеток.

Риски некачественной разморозки материала, конечно же, существуют, но они невелики, если витрификация проведена профессионалами в подобающих условиях.

Важно понимать, что процедура забора яйцеклеток сама по себе не оказывает негативного влияния на будущую фертильность. Организм женщины не теряет «лишнего» — все яйцеклетки, которые созревают во время стимуляции, в естественном цикле также росли бы, но не дозрели бы полностью, подвергнувшись атрезии (обратному развитию).

Таким образом, забор этих клеток не уменьшает общий запас яйцеклеток, который у женщины был заложен изначально.

Будут ли здоровы дети, рожденные из замороженных клеток

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Это, пожалуй, самый интересующий вопрос для всех, кто рассматривает для себя беременность не в ближайшем будущем. Можно ли быть уверенным, что ребенок, зачатый из размороженной яйцеклетки или эмбриона, будет здоров?

«Если ооцит был поврежден в ходе заморозки, то он просто-напросто не разморозится и не оплодотворится. А если он успешно разморозился и оплодотворился и получается здоровый перспективный эмбрион, то можно не беспокоиться», — отвечает Гюнай Дамировна.

То есть сама процедура заморозки не вызывает мутаций и не ухудшает качество генетического материала. Клетки либо сохраняются в полной жизнеспособности, либо погибают. Промежуточных вариантов, при которых клетка сохранила бы способность к оплодотворению, но имела бы повреждения, практически не бывает.

Врач честно отмечает, что на сегодняшний день накоплено пока недостаточно отдаленных данных о детях, рожденных именно из замороженных яйцеклеток, поскольку методика активно практикуется не так давно. ъОднако есть большой опыт наблюдения за детьми, рожденными из замороженных эмбрионов. Данная технология используется в репродуктивной медицине уже много лет, и эти дети ничем не отличаются от зачатых естественным путем.

Задумываться о сохранении фертильности на будущее — это не признак нерешительности или страха, а, напротив, проявление взрослой ответственности. Для многих женщин такая процедура становится реальным шансом стать мамой тогда, когда они будут к этому готовы, не жертвуя личными обстоятельствами. И, возможно, самое важное здесь — не откладывать разговор с репродуктологом на завтра, ведь время, как известно, не ждет.