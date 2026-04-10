Секрет вечной молодости: почему звезды «Дьявол носит Prada» не постарели за 20 лет

Выходит в прокат вторая часть фильма с теми же героями, которые за годы почти никак не изменились внешне. Какие процедуры помогают им сохранять молодость?

В 2006 году на экраны вышел фильм, ставший культовым, — «Дьявол носит Prada». Миллионы зрителей влюбились в героинь Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант.

И вот спустя почти два десятилетия актрисы снова появляются вместе на красных дорожках, и публика неизменно поражается: они выглядят практически так же, как и в момент съемок.

Конечно, время не стоит на месте, но профессионализм современной косметологии и правильный уход способны творить чудеса.

Эксклюзивно для 5-tv.ru косметолог Ирина Быстрова рассказала, какие именно процедуры и методы, скорее всего, помогли звездам сохранить молодость и свежесть.

Инъекционные методики

Кадр из к/ф «Дьявол носит Prada», реж. Дэвид Фрэнкел, 2006 г.; кадр из к/ф «Дьявол носит Prada 2», реж. Дэвид Фрэнкел, 2026 г.

Первое, на что обращает внимание косметолог, говоря о сохранении молодости знаменитостей фильма «Дьявол носит Prada», — это использование инъекционных препаратов. Возможно, актрисы регулярно прибегают к целому комплексу уколов красоты, которые позволяют мягко корректировать возрастные изменения, не меняя при этом черты лица.

Ботулинотерапия, более известная как «ботокс», занимает здесь особое место. Инъекции ботулотоксина позволяют расслабить мимические мышцы, убирая морщины вокруг глаз, на лбу, переносице и даже в области шеи.

«Ботокс, инъекции ботулотоксина для уменьшения выраженности мимических морщин вокруг глаз, лба, кисета, шеи», — перечисляет эксперт.

При грамотном применении ботокс не «замораживает» лицо, а лишь корректирует наиболее активные зоны, сохраняя естественную мимику и эмоциональность, что особенно важно для актрис.

Не менее важна и контурная пластика филлерами — гелями на основе гиалуроновой кислоты. С их помощью специалисты восполняют утраченные с возрастом объемы, корректируют носогубные складки, подчеркивают скулы и контур губ.

Особое место в поддержании идеального состояния кожи занимают биоревитализация и коллагенотерапия, которые часто называют «уколами красоты». Эти процедуры направлены на глубокое увлажнение, восстановление упругости и общее улучшение качества кожи.

Курсы из двух-пяти процедур в год помогают поддерживать сияние и гладкость кожи, причем начинать их можно уже с 30 лет, чтобы к 50 выглядеть на 30.

Аппаратная косметология

Кадр из к/ф «Дьявол носит Prada», реж. Дэвид Фрэнкел, 2006 г.; кадр из к/ф «Дьявол носит Prada 2», реж. Дэвид Фрэнкел, 2026 г.

Помимо инъекционных методов, современная эстетическая медицина предлагает широчайший спектр аппаратных технологий, которые позволяют добиться выраженного омоложения без рисков и длительного восстановления.

По словам специалиста, по всей видимости, голливудские звезды активно используют эти достижения, чтобы поддерживать форму без хирургических разрезов.

«Здесь очень большой выбор разных аппаратов, но практически все направлены на стимуляцию, омоложение, лифтинг кожи. Это эффективный способ омоложения без риска осложнений, быстро и удобно», — говорит она.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг — одна из самых эффективных процедур. Она воздействует на глубокий мышечно-апоневротический слой, который формирует опорный каркас лица.

Высокоинтенсивный ультразвук стимулирует выработку нового коллагена и эластина, подтягивая ткани. В результате получается четкий овал, подтянутые щеки и разглаженные носогубные складки. При этом процедура не требует разрезов и длительной реабилитации.

Фотоомоложение с использованием интенсивного импульсного света помогает устранить пигментацию, сосудистые звездочки, сузить поры и сгладить мелкие морщины. Это безопасный метод, который освежает кожу и выравнивает тон, делая его более ровным и сияющим.

Светотерапия, или LED-терапия, часто используется как поддерживающая процедура. Светодиоды разных цветов воздействуют на различные слои кожи: красный стимулирует синтез коллагена, синий борется с воспалениями, а зеленый улучшает цвет лица. В комплексе это дает заметный омолаживающий эффект.

Микроигольчатый RF-лифтинг сочетает механическое воздействие микроиглами и радиочастотный прогрев глубоких слоев дермы. Это запускает активное обновление коллагена, подтягивает кожу и разглаживает морщины. Риск побочных эффектов минимален благодаря контролируемому воздействию.

Лазерное омоложение остается одним из самых востребованных методов. Лазерные лучи испаряют поверхностные слои кожи, стимулируя регенерацию. В результате исчезают пигментные пятна, шрамы, морщины, а кожа обновляется и буквально сияет изнутри.

«Данный метод основан на использовании лазерных лучей, которые стимулируют регенерацию клеток и выработку коллагена, обеспечивая естественный процесс обновления кожи», — рассказывает знаток.

Малоинвазивная хирургия

Кадр из к/ф «Дьявол носит Prada», реж. Дэвид Фрэнкел, 2006 г.; кадр из к/ф «Дьявол носит Prada 2», реж. Дэвид Фрэнкел, 2026 г.

В некоторых случаях, когда инъекционных и аппаратных методик становится недостаточно, на помощь приходят небольшие хирургические вмешательства. Они не меняют внешность кардинально, а лишь возвращают утраченные позиции, делая это максимально деликатно.

Блефаропластика — коррекция век — позволяет убрать избытки кожи и мешки под глазами, делая взгляд открытым и молодым. Это одна из самых популярных операций среди звезд.

«Эти методы дают быстрый эффект, делают внешность естественной, молодой и красивой», — поясняет косметолог.

Подтяжка бровей фиксирует их в более высоком положении, что визуально убирает нависание верхнего века и придает лицу свежесть. Эта процедура часто сочетается с блефаропластикой для достижения максимального результата.

Лифтинг средней зоны лица — небольшая подтяжка скуловой области и щек — возвращает четкость овалу. Такие операции выполняются с минимальными разрезами, часто в области висков или за ушами, поэтому швы незаметны, а реабилитация проходит быстро.

Именно поэтому знаменитости, которые не могут позволить себе долгий простой в работе, часто выбирают именно эти щадящие методы.

Домашний уход

Кадр из к/ф «Дьявол носит Prada», реж. Дэвид Фрэнкел, 2006 г.; кадр из к/ф «Дьявол носит Prada 2», реж. Дэвид Фрэнкел, 2026 г.

Стоит помнить, что никакие, даже самые современные процедуры не дадут долговременного эффекта без ежедневной заботы о себе. Звезды, скорее всего, придерживаются нескольких простых, но важных правил.

Прежде всего, это профессиональный домашний уход. Правильно подобранные кремы, сыворотки, маски с активными компонентами — антиоксидантами, пептидами, ретинолом — поддерживают кожу между визитами к косметологу. У каждой из героинь, вероятно, есть свой персональный уход, подобранный с учетом типа кожи и текущих задач.

Спорт и физическая активность также играют огромную роль. Регулярные нагрузки улучшают кровообращение, насыщают ткани кислородом и помогают сохранять тонус мышц, что неизбежно отражается на лице. Стройное подтянутое тело — основа молодости, без которой даже самая ухоженная кожа будет выглядеть старше.

Наконец, здоровое питание. Сбалансированный рацион с достаточным количеством белка, витаминов и антиоксидантов замедляет процессы старения изнутри. Актрисы, чьи лица всегда на виду, скорее всего, внимательно следят за тем, что едят, и придерживаются принципов правильного питания.

«Кроме того, актрисы занимаются спортом и поддерживают здоровый образ жизни, стараются правильно питаться, что, несомненно, влияет на их внешний вид», — резюмирует профессионал.

Если сравнить актерский состав фильма «Дьявол носит Prada» из первой и второй частей, становится особенно заметно, насколько бережно и тонко сегодня работает современная косметология.

На новых кадрах героини выглядят практически так же, как и 20 лет назад: те же черты лица, та же узнаваемая харизма и свежесть, будто время для них действительно замедлилось. И в этом уже нет магии кино — только сочетание профессионального ухода, технологий и внимания к себе.

Интерес к истории подогревает и то, что продолжение культовой картины уже готовится к выходу. Вторая часть «Дьявол носит Prada» вызывает огромный ажиотаж у поклонников, а премьера становится одной из самых ожидаемых в мире кино. Зрители с нетерпением ждут возвращения любимых героинь на экраны — и того, как изменится их история спустя годы.

