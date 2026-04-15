Рак легких: причины онкологии, симптомы по стадиям, выживаемость и лечение

Рак легких — одно из самых распространенных и опасных онкологических заболеваний в мире. Ежегодно оно уносит десятки тысяч жизней по всему миру, причем значительная часть случаев выявляется уже на поздних стадиях, когда шансы на успешное лечение резко снижаются. Несмотря на прогресс в диагностике и терапии, рак легких остается серьезной проблемой современной медицины.

Что из себя представляет рак легких

Рак легких — это злокачественное новообразование, которое развивается из клеток слизистой оболочки бронхов и легочных альвеол. Это одно из самых распространенных и смертоносных онкологических заболеваний в мире.

В 2022 году в мире выявили около двух с половиной миллионов новых случаев рака легких, при этом около двух миллионов человек умерло от этого заболевания. В России ежегодно диагностируют примерно 50–60 тысяч новых случаев.

Чаще всего заболевание развивается у людей старше 50 лет. Мужчины болеют в пять-семь раз чаще, чем женщины. Почти каждая пятая смерть от злокачественных новообразований приходится на долю рака легких. В 70% случаев диагноз ставится на поздних стадиях, когда прогноз уже неблагоприятен.

В России рак легкого часто диагностируется на поздних стадиях: по некоторым оценкам, около 70–75% случаев выявляются на III–IV стадиях. В среднем в России выявляют около 59 тысяч новых случаев рака легкого в год.

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн в 2025 году сообщил, что у мужчин в России рак бронхов, трахеи и легких входит в тройку самых распространенных видов рака. При этом рак легкого остается главной причиной смерти от онкологических заболеваний в стране.

Виды рака легких

Рак легких — не единое заболевание, а целая группа злокачественных опухолей с разными характеристиками. От того, какой именно вид рака обнаружен у пациента, зависят лечение и прогноз. Врачи делят рак легких на два больших типа — по строению опухолевых клеток:

Немелкоклеточный рак (80–90% случаев). Растет и распространяется медленнее, чем второй тип. В этой группе выделяют несколько подтипов: Аденокарцинома (30–40% от немелкоклеточного рака). Развивается из железистых клеток, которые вырабатывают слизь. Чаще всего появляется на периферии легкого — вдали от крупных бронхов. Нередко встречается у некурящих людей и женщин. При раннем обнаружении прогноз может быть относительно благоприятным. Плоскоклеточный рак (25–30%). Возникает из плоских клеток, выстилающих бронхи изнутри. Обычно располагается рядом с крупными бронхами — в центральной части легкого. Сильнее всего связан с курением. Крупноклеточный рак (10–15%). Клетки опухоли крупные и атипичные, без четкой специализации. Может появиться в любой части легкого, растет быстро и рано дает метастазы. Смешанный рак — когда в одной опухоли сочетаются признаки разных типов, например аденокарциномы и плоскоклеточного рака.

Мелкоклеточный рак (10–20% случаев). Самый агрессивный вариант: развивается из особых нейроэндокринных клеток; почти всегда связан с курением; очень быстро растет и рано распространяется по организму; чаще всего располагается в центре легкого; редко поддается хирургическому лечению — основной метод борьбы с ним — химиотерапия.



Помимо основных типов, встречаются и более редкие опухоли:

Карциноид (до двух процентов случаев) — медленно растущая нейроэндокринная опухоль. Иногда вырабатывает гормоны, из‑за чего появляются необычные симптомы. Метастазирует редко.

Саркома (менее одного процента) — опухоль из соединительной ткани (сосудов, хрящей и так далее). Отличается стремительным ростом и склонностью к раннему гематогенному метастазированию. Чаще поражает левое легкое.

Лимфома — опухоль лимфоидной ткани. Может возникнуть в легких первично или попасть туда с током крови из других органов.

Мезотелиома плевры — злокачественная опухоль оболочки легких (плевры). Главный фактор риска — контакт с асбестом. Обычно растет диффузно, охватывая легкое со всех сторон.

Расположение новообразования тоже имеет значение — от него зависят первые симптомы и выбор метода диагностики. Центральный рак развивается в крупных бронхах (главном, долевом, сегментарном). Из‑за этого симптомы появляются рано: кашель, одышка, кровохарканье. Чаще всего здесь находят плоскоклеточный рак или мелкоклеточную опухоль.

Периферический рак возникает на краях легкого — в мелких бронхах и бронхиолах. Долгое время может никак себя не проявлять, так как в легочной ткани нет болевых рецепторов. Типичный представитель — аденокарцинома. А массивный (смешанный) рак сочетает признаки центрального и периферического роста. Поражает целую долю или даже все легкое.

По характеру роста выделяют:

Эндобронхиальный — растет внутрь просвета бронха, постепенно его сужая. Из‑за этого быстро появляются дыхательные проблемы.

Перибронхиальный — распространяется вокруг бронха в окружающую легочную ткань.

Разветвленный — охватывает бронхиальное дерево по ходу его ветвления, напоминая ветви дерева.

Также существует опухоль Панкоста — это редкий вариант рака легкого с особой локализацией и симптоматикой. Опухолью Панкоста называют злокачественное новообразование, которое развивается в верхушке (верхушечном сегменте) легкого — то есть выше первого ребра. Заболевание получило название в честь американского рентгенолога Генри Панкоста, впервые описавшего его в 1924–1932 годах.

Такие опухоли составляют около пяти процентов от всех случаев рака легкого. По гистологическому типу в большинстве случаев это аденокарциномы — разновидность немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ). Реже встречается мелкоклеточный рак (от трех до пяти процентов случаев), а также плоскоклеточный и крупноклеточный варианты.

Эта опухоль растет преимущественно не вглубь легочной ткани, а наружу — прорастает в грудную стенку, ребра, позвонки, сосуды и нервы и редко вызывает классические симптомы рака легкого — кашель, кровохарканье, одышку — на ранних стадиях. Из‑за этого заболевание часто выявляют уже на поздних этапах, когда опухоль начинает сдавливать соседние структуры.

Симптомы рака легких

Рак легкого нередко долго протекает незаметно: в легких нет болевых рецепторов, а первые признаки легко спутать с обычной простудой или усталостью. Однако важно знать ключевые симптомы — их появление, особенно в сочетании друг с другом, — повод как можно скорее обратиться к врачу.

Основные симптомы:

Кашель — один из самых частых признаков. Он может быть сухим или с мокротой, длится дольше восьми недель и постепенно усиливается. Иногда в мокроте появляются прожилки крови или сгустки (кровохарканье): кровь бывает алой либо имеет «ржавый» оттенок.

Одышка возникает даже при небольших нагрузках или в покое. Сначала она появляется время от времени — например, при уборке или ходьбе, затем становится постоянной.

Боль в груди — ноющая или острая, может усиливаться при глубоком вдохе, кашле или смехе. Боль иногда отдает в плечо, спину или лопатку.

Охриплость голоса появляется, если опухоль затрагивает возвратный гортанный нерв. Голос становится сиплым, меняется тембр, иногда трудно говорить.

Потеря веса без видимой причины — человек худеет, хотя не менял рацион и уровень физической активности. Часто снижается аппетит.

Слабость и быстрая утомляемость — ощущение, что сил нет даже после отдыха. Может сопровождаться повышенной температурой (до 37–37,5 градусов), которая держится долго.

Частые респираторные инфекции — повторяющиеся бронхиты и пневмонии, которые плохо поддаются лечению и быстро возвращаются.

Дополнительные признаки, которые тоже должны насторожить:

Увеличение лимфоузлов на шее или над ключицами — они могут прощупываться как плотные безболезненные шарики.

Отеки лица и шеи — возникают при сдавлении верхней полой вены опухолью. Лицо выглядит одутловатым, вены на шее набухают.

«Барабанные палочки» — утолщение концевых фаланг пальцев рук, ногти становятся выпуклыми. Это поздний признак, связанный с хронической нехваткой кислорода.

Боли в костях или суставах — могут говорить о метастазах в костной ткани.

Неврологические симптомы (головные боли, головокружения, нарушения зрения, слабость в конечностях) — возможны при метастазах в головной мозг.

Симптомы опухоли Панкоста отличаются. Специфические проявления связаны с прорастанием опухоли в окружающие ткани, прежде всего — в плечевое нервное сплетение. Возникает так называемый синдром Панкоста (или синдром Панкоста‑Тобиаса), который включает:

сильную, мучительную боль в плече, распространяющуюся вдоль внутренней поверхности руки — к лопатке, локтю, предплечью и пальцам (чаще мизинцу и безымянному);

слабость мышц руки, снижение мелкой моторики и ловкости движений;

онемение и покалывание в кисти и пальцах;

со временем — атрофию мышц и контрактуры из-за ограничения движений.

Если опухоль затрагивает шейный симпатический ганглий, развивается синдром Бернара‑Горнера (на стороне поражения):

птоз — опущение верхнего века;

миоз — сужение зрачка;

ангидроз — снижение потоотделения;

иногда — энофтальм (западение глазного яблока) и покраснение кожи.

У 25% пациентов опухоль прорастает в позвоночник, вызывая сдавление спинного мозга и, как следствие, параличи ниже уровня поражения.

Стадии рака легких

Стадирование рака легкого проводится с учетом размера опухоли, степени ее распространения в окружающие ткани, а также наличия метастазов в регионарные и отдаленные лимфатические узлы и органы. Для этого используется международная классификация TNM, где:

T (tumor) — отражает размер опухоли и степень ее инвазии;

N (nodulus) — описывает распространение опухоли в лимфатические узлы;

M (metastasis) — указывает на наличие отдаленных метастазов.

Основные стадии:

0 стадия (Tis) — рак «на месте» (in situ). Опухоль поражает только слизистую дыхательных путей, не распространяясь дальше. На этой стадии симптомы обычно отсутствуют, и опухоль сложно диагностировать.

I стадия — опухоль размером до трех сантиметров, расположена в одном сегменте легкого или в пределах бронха. Метастазы отсутствуют. Симптомы могут быть слабо выражены или отсутствовать. Подразделяется на:

IA — размер опухоли не превышает 3 см, прорастание не более чем на половину сантиметра. Распространение на лимфатические узлы и органы не характерно.

IB — размер опухоли от трех до четырех, инвазивный рост на глубину более половины сантиметра. Возможно прорастание в главный бронх или плевру.

II стадия — опухоль размером до пяти-шести сантиметров, расположена в одном сегменте легкого или бронха. Обнаруживаются единичные метастазы в близлежащие лимфоузлы (ограничены грудной клеткой на стороне поражения). На этой стадии могут появиться первые заметные симптомы: кашель, одышка, слабость, кровохарканье, боль, потеря аппетита. Подразделяется на:

IIA — размер опухоли четыре-пять сантиметров. Возможно прорастание в главный бронх или плевру без распространения в лимфоузлы и отдаленного метастазирования.

IIB — аналогично IIA, но с возможным распространением в лимфоузлы ворот легкого без отдаленных метастазов.

III стадия — опухоль больше пяти-шести сантиметров, может затрагивать несколько сегментов бронхов, переходить на соседнюю долю легкого или прорастать в соседний или главный бронх. Метастазы обнаруживаются в лимфатических узлах рядом с трахеей, в средостении, могут поражать лимфоузлы на противоположной стороне. Симптомы становятся более выраженными: сильный кашель, кровохарканье, одышка, ощущение сдавленности в груди, слабость, снижение аппетита. Подразделяется на:

IIIA — размер опухоли может достигать семи сантиметров. Прорастание в диафрагму, средостение (магистральные сосуды, нервы, пищевод, позвоночник). Распространение в лимфоузлы ворот легкого со стороны роста опухоли.

IIIB — аналогично IIIA, но размер опухоли может быть более семи сантиметров.

IIIC — более агрессивное прорастание в соседние органы и анатомические структуры. Распространение в лимфоузлы на противоположной стороне от роста опухоли, а также в лимфоузлы шеи и ключиц. Отдаленное метастазирование не характерно.

IV стадия — опухоль выходит за пределы легкого, распространяется на соседние органы и дает обширные местные и отдаленные метастазы в головной мозг, печень, кости, почки, надпочечники. Могут присоединяться плеврит (воспаление оболочки, покрывающей легкие) и/или перикардит (воспаление оболочки сердца). Симптомы включают постоянные боли в грудной клетке, мучительный кашель (часто с кровью), сильную одышку, снижение веса, слабость. На этой стадии прогноз наиболее серьезный.

Для мелкоклеточного рака (наиболее агрессивной формы) часто используют упрощенную классификацию, выделяя всего две стадии:

Ограниченная (локальная) стадия — раковые клетки локализуются в одном легком и близлежащих тканях.

Обширная (распространенная, экстенсивная) стадия — опухоль метастазирует в область за пределами легкого и в отдаленные органы.

Пятилетняя выживаемость напрямую зависит от стадии, на которой диагностирован рак:

при I стадии — около 60–80 процентов;

при II стадии — около 30–60 процентов;

при III стадии — около 15–20 процентов;

при IV стадии — около пяти-шести процентов.

Однако эти цифры усредненные и могут варьироваться в зависимости от типа рака, расположения опухоли, возраста и состояния здоровья пациента.

Лечение рака легких

Лечение рака легкого зависит от стадии заболевания, типа опухоли, наличия метастазов, общего состояния пациента и других факторов. План терапии разрабатывается на консилиуме врачей-онкологов с участием хирурга, морфолога и других специалистов.

Хирургическое вмешательство — наиболее эффективный метод на ранних стадиях (I и II, иногда — III). Объем операции зависит от размера опухоли и ее расположения:

Сегментэктомия — удаление небольшого сегмента легочной ткани. Применяется при небольшом размере опухоли.

Клиновидная резекция — удаление участка легкого с опухолевой тканью. Также используется при маленьких новообразованиях.

Лобэктомия — удаление одной доли легкого. Позволяет сохранить часть легкого при условии, что опухоль локализована в пределах этой доли.

Билобэктомия — удаление двух долей легкого.

Пневмонэктомия — полное удаление легкого. Применяется, если опухоль расположена центрально или поражает главный бронх.

Иногда перед операцией проводят химиотерапию, чтобы замедлить рост опухоли. После хирургического вмешательства химиотерапию могут назначить для уничтожения возможных метастазов или оставшихся раковых клеток.

Химиотерапия — метод, при котором используются препараты, разрушающие быстро делящиеся клетки или останавливающие их размножение. Химиопрепараты воздействуют на весь организм, поэтому могут бороться не только с основной опухолью, но и с метастазами. Лечение проводят курсами, между которыми врач наблюдает за состоянием пациента. Химиотерапия может быть:

лечебной — для уничтожения или уменьшения опухоли;

адъювантной — в профилактических целях для предотвращения рецидива;

неоадъювантной — перед хирургическим вмешательством для уменьшения опухоли.

Побочные эффекты химиотерапии включают усталость, снижение аппетита, диарею, тошноту, рвоту, ухудшение состояния кожи, выпадение волос.

Лучевая терапия использует высокоэнергетическое излучение для уничтожения раковых клеток или замедления их роста. Метод применяют как самостоятельный, в сочетании с хирургическим вмешательством или лекарственной терапией. Иногда лучевая терапия используется для паллиативного лечения — чтобы уменьшить боль или другие симптомы. Стандартная дозировка составляет 60–70 Грей.

Побочные эффекты лучевой терапии: снижение иммунитета, тошнота, рвота, выпадение волос, сухость и зуд кожи в месте облучения, диарея, снижение аппетита.

Таргетная терапия — прицельное лечение, при котором препараты блокируют конкретные молекулы, необходимые для роста опухоли. Метод применяется только при определенных генетических особенностях опухоли, например при мутациях в генах EGFR и ALK, которые чаще обнаруживают при аденокарциноме. Таргетная терапия преимущественно представлена таблетированными формами, но также имеет ряд побочных эффектов.

Иммунотерапия помогает иммунной системе пациента распознавать и уничтожать раковые клетки. Этот метод используют для лечения пациентов с поздними стадиями рака.

На более поздних стадиях часто применяют комбинацию методов. Например, хирургическое вмешательство сочетают с химиотерапией и/или лучевой терапией. При мелкоклеточном раке основным методом лечения является химиотерапия, часто в сочетании с лучевой терапией.

Если радикальное лечение невозможно, для пациента разрабатывают схему паллиативной и симптоматической терапии. Ее цель — уменьшить размер опухоли, замедлить ее рост, снизить токсическое воздействие на организм, повысить качество и продолжительность жизни пациента.

Реабилитация после лечения рака легких

Реабилитация после лечения рака легкого — это комплексный процесс, направленный на восстановление функций организма, улучшение качества жизни и снижение риска рецидива. Программа разрабатывается индивидуально с учетом состояния пациента, типа проведенного лечения, объема хирургического вмешательства, возраста, наличия сопутствующих заболеваний и других факторов.

Ключевой элемент реабилитации — дыхательная гимнастика. Она помогает улучшить газообмен, увеличить объем легких, уменьшить одышку, укрепить дыхательные мышцы (диафрагму и межреберные), а также облегчить отхождение мокроты. Пациента обучают правильным техникам уже в стационаре под наблюдением специалистов. Основные упражнения: диафрагмальное дыхание (живот поднимается на вдохе через нос, опускается на выдохе через сложенные трубочкой губы), глубокое дыхание и динамические упражнения (например, наклоны туловища в стороны с одновременным поднятием руки). По мере восстановления могут использоваться дыхательные тренажеры для развития мускулатуры.

Физическая реабилитация способствует восстановлению мышечной силы, выносливости и работы сердечно‑сосудистой системы. Начинают с коротких прогулок на свежем воздухе, постепенно увеличивая время и интенсивность. Затем добавляют легкие кардионагрузки (езда на велосипеде, плавание), упражнения на растяжку для улучшения гибкости и снятия напряжения в мышцах, а также специальные упражнения для верхних конечностей (с ограничением амплитуды в плечевом суставе со стороны операции).

В первые полтора-три месяца после торакальной операции важно избегать интенсивных нагрузок, подъема тяжестей (более пяти килограммов), резких движений и вибраций. При появлении одышки, боли в груди или дискомфорта в зоне шва активность прекращают и сообщают врачу. В реабилитационных центрах также применяют лечебные массажи и физиотерапевтические процедуры (ультразвук, электрофорез, вибрационный массаж, магнитотерапию, лазеротерапию) для улучшения кровообращения и предотвращения застойных явлений в легких.

Нутритивная поддержка играет важную роль в восстановлении сил, поддержании иммунитета и регенерации тканей. Рацион должен быть сбалансированным, богатым витаминами, белками и антиоксидантами. Рекомендуется включать в меню фрукты, овощи, цельные злаки и нежирные источники белка (куриное мясо, рыбу), поддерживать адекватный питьевой режим и ограничить потребление поваренной соли (не более шести граммов в сутки). Индекс массы тела (ИМТ) желательно поддерживать в пределах 18,5–24,9 килограммов на квадратный метр. При необходимости врач‑диетолог назначает специализированные питательные смеси или другие формы поддержки (зондовое, парентеральное питание).

Психологическая поддержка помогает справиться со страхами, тревогой и депрессией, адаптироваться к жизни после лечения. Используются индивидуальные консультации психолога или психотерапевта, групповые сессии поддержки, техники управления стрессом (медитация, релаксация, аудиовизуальная релаксация с музыкотерапией). Это положительно сказывается на эмоциональном состоянии и общем самочувствии пациента.

Социальная и профессиональная адаптация включает помощь в возвращении к повседневной жизни и работе. Врачи оценивают физическую готовность к труду и дают рекомендации по оптимизации нагрузок. При необходимости проводится обучение навыкам самообслуживания.

Важный этап реабилитации — регулярное наблюдение у врача. После завершения активного лечения необходимо проходить медицинские обследования и консультации для контроля состояния здоровья, выявления рецидивов и своевременного назначения дальнейшего лечения. Обычно назначают КТ грудной клетки каждые три-шесть месяцев в первые два года после лечения.

Реабилитационные программы доступны в специализированных центрах и санаториях, где климат и экология местности могут благотворно влиять на здоровье легких. Перед началом реабилитации обязательна консультация с лечащим врачом, который составит индивидуальный план восстановления с учетом всех особенностей состояния пациента.