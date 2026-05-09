Блокировка окон от детей: какие замки надежнее и защищают лучше всего

Даже если подоконник расположен выше роста ребенка, это не гарантирует защиту от несчастного случая.

В Санкт-Петербурге полуторагодовалый мальчик остался без присмотра в квартире на десятом этаже. Ребенок забрался на подоконник и играл с оконной створкой. Это заметила сотрудница магазина, который находится в том же доме.

«Я стала людей клич давать о том, что люди, ребенок… Даже некоторые сначала не понимали, что где, какой ребенок. Я говорю, поднимите глаза на десятый этаж. Он же просто уже потом висел на руках, но хорошо, они уже стояли, ждали, когда будут ловить его, потому что он уже свист руками держался и упал. Я сама чуть инфаркт не получила, я думала, что все», — вспоминает очевидица Вероника Барановская.

Чтобы спасти мальчика, растянули куртку. С помощью нее и поймали. Так совпало, что среди спасителей малыша оказались две медсестры МЧС.

«Мы сразу же, как увидели, сразу же пошли. Мы не прошли мимо, мы сразу туда пошли целенаправленно. Также по телефону смотрела, я когда шла за дочкой, я созвонилась с мамой. И по времени это все у нас заняло 20 минут. Потому что как только я отдала ребенка в поликлиническое отделение, я вышла и сразу обратно перезвонила маме. Вот это было 20 минут», — делятся Ольга Артемьева и Анна Кабашова.

Тех, кто ловил ребенка, наградили знаками отличия «За доблесть в спасении». Сейчас здоровью и жизни мальчика ничто не угрожает.

Но далеко не все такие истории — со счастливым концом. Как не допустить трагедии? Какие блокираторы — самые надежные? И что общего у оконной ручки и смартфона?

Тысячи детей выпадают из окон

Каждый год в России из окон выпадают около тысячи детей. В большинстве случаев — это малыши до пяти лет. Эксперты предупреждают, что уже совсем скоро риски кратно возрастут.

«Пик начинается во вторую половину апреля. Здесь тесная связь с температурой окружающей среды. То есть, если это теплая весна, то пораньше, потому что основная причина — это открытые окна. И, соответственно, дети — это когда возраст позволяет ребенку залезть на подоконник, ближе к двум годам», — поясняет заместитель директора по лечебной работе, главврач НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Семен Мещеряков.

Главная мера профилактики — блокировка окон. Специальные устройства не позволят ребенку самостоятельно открыть створку.

Основные — ручка с ключом, трос, поворотный блокировщик, заглушка-слайдер, фурнитурный ограничитель и новшество — биометрический замок.

Москитные сетки не защитят от падения. Если только это не специальные модели с решеткой.

Помимо полотна москитной сетки есть еще ламели из монолитного поликарбоната.

Какую блокировку выбрать на окно

Каждый вид блокировки подойдет для пластиковых, деревянных и алюминиевых окон.

«Блокировочный замок. В данном случае створка у нас сейчас в открытом положении. При повороте ключа створка у нас закрывается. Но есть один нюанс. Всегда необходимо ключ прятать от детей», — демонстрирует представитель оконной компании Евгений Папенков.

Это касается и следующего способа защиты.

«При повороте ручки на проветривание, поворачиваем ключ на закрытие, следовательно, ручка у нас не поворачивается в любом положении», — показывает эксперт.

Тросы — очень популярны и эффективны.

«Замок, который внизу у вас стоит, фурнитура работает на полный откид. Туда может кот вылезти, выпасть. А трос именно ограничивает открывание сверху», — говорит руководитель оконной компании Андрей Быков.

Но они не всегда вписываются в интерьер. В этом случае выигрывают фурнитурные замки.

Слайдерные заглушки — тоже надежный метод. Достаточно опустить нашу розетку, вставить туда свою ручку, повернуть и открыть.

Но придется постоянно снимать ручку, что неудобно.

Биометрический замок: блокировка окна по отпечатку пальца

Эксперты считают: биометрический замок — наиболее безопасный. Ведь доступ к окну есть лишь у взрослого, которого распознает датчик. Записать можно до 30 отпечатков пальцев.

«Я отпечаток пальца свой прикладываю, ручка не открывается. Почему? Потому что отпечаток на другого человека», — объясняет специалист.

Однако и стоят такие умные ручки дороже, чем, например, с простым ключом. К тому же в них надо менять батарейки приблизительно каждые полгода.

Предотвратить падение ребенка из окна : какие еще есть способы

С детьми до пяти лет, утверждают психологи, разговаривать об опасности хоть и нужно, но это не панацея. Малыши любопытны и далеко не всегда реагируют на предупреждения и запреты.

Самое главное: не оставлять их без присмотра и не подавать плохой пример, в частности — не выглядывать и кричать из окна.

«Ни в коем случае нельзя присаживаться на подоконник, показывая ребенку, что на подоконнике можно играть. Также нельзя ребенка запугивать тем, что вы выбросите его игрушки в окно, потому что ребенок может захотеть посмотреть, где валяются его игрушки, если он их не нашел», — рассказывает семейный психолог Татьяна Котович.

Устройства для блокировки окон стоят немного: от нескольких сотен до десяти тысяч рублей. А вот их отсутствие может обойтись очень дорого — цена жизнь и здоровье ребенка.