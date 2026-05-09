Что фастфуд делает с мозгом и телом: шокирующие выводы врачей

Быстрые перекусы бургерами на ходу обязательно скажутся на вашем здоровье.

Фастфуд давно стал частью повседневной жизни, но врачи и ученые все чаще предупреждают: такая еда может вызывать зависимость и серьезно навредить организму. Почему нас так тянет к вредной пище? Чем опасны трансжиры и как питание влияет на мозг и здоровье? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

Почему люди так любят фастфуд

Недавние исследования ученых доказали: фастфуд и полуфабрикаты не просто портят фигуру — они разрушают мозг. Итог — депрессия, ожирение и даже деменция.

«Глутамат натрия — это пищевая добавка Е621. Это белый кристаллический порошок, который абсолютно не имеет какого-то запаха, вкуса. Очень сильно данная добавка усиливает действие вкусовых рецепторов», — поясняет доцент кафедры цифровой нутрициологии, гостиничного и ресторанного сервиса МГУТУ имени К. Г. Разумовского Кристина Власова.

Если часто употреблять пищу с такой «приправой», вырабатывается привязанность. Вся остальная еда начинает казаться абсолютно пресной. Но самая большая угроза таится в трансжирах, которые присутствуют практически во всем фастфуде и полуфабрикатах.

Трансжиры или трансизомеры жирных кислот — это вид ненасыщенных жиров, имеющих измененную структуру, которые получают искусственным путем или обнаруживают в натуральных молочных или мясных продуктах. Они твердые, дешевые и продлевают срок годности.

«Употребление большого количества трансжиров может приводить к таким заболеваниям, как сердечно-сосудистые. Например, инфаркты, инсульты», — отмечает эндокринолог, врач высшей категории Эльвира Азымшина.

Кто здоровее: любитель фастфуда или правильного питания

Вредная еда убивает медленно, но верно.

«Страна советов» провела собственный эксперимент: два героя одного возраста, но разных принципов. Первый, Дмитрий, питается исключительно фастфудом. Юрий — профессиональный спортсмен и адепт здорового питания.

И вот что показал чек-ап организма Дмитрия — любителя фастфуда.

«У вас по анализам повышены ферменты печени, что говорит также о неправильном питании вашем. В перспективе это может привести к развитию цирроза печени», — разъясняет медик.

Прогноз устрашающий, а что же показали анализы Юрия — поклонника здорового образа жизни?

«Юрий, действительно, по анализам видно, что вы правильно питаетесь. И учитывая, что у вас есть наследственные заболевания, также дополнительно пройдите обследование у специалистов», — добавляет врач.

История Юрия — отличный пример: правильное питание и спорт действительно работают. Но даже у него не все так идеально — наследственность и дефицит витамина D, который есть практически у всех россиян.

А в современном ритме жизни идеальный рацион могут позволить себе единицы. Стресс, перекусы на бегу, нехватка времени — все это бьет по организму. И в первую очередь страдает мозг.

«При несбалансированном питании может наблюдаться дефицит холина, важного вещества для здорового функционирования мозга и нервной системы. Холин участвует в синтезе ацетилхолина, нейромедиатора, который отвечает за функции памяти, мышления и речи. Поэтому при снижении концентрации внимания и памяти суточная норма холина составляет не менее одной тысячи миллиграмм.

Дополнительную поддержку нервных клеток может обеспечить экстракт гинкго-билоба. Это мощный антиоксидант, который благоприятно воздействует на сосуды мозга, улучшает кровообращение. В сочетании холин и гинкго-билоба дополняют действия друг друга, создавая синергетический эффект», — рассказывает невролог Владислав Трубников.

Поэтому даже при здоровом образе жизни врачи рекомендуют дополнительную поддержку.