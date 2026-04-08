Спастись на ощупь: как выбраться из горящей машины, когда счет идет на секунды

На дороге никто не застрахован от опасности: от падающих конструкций до загоревшегося авто. Как действовать, чтобы спасти жизнь и получить компенсацию — в программе Пятого канала «Страна советов».

«Не справился с управлением»

В Соликамске парковка у Гостиного двора превратилась в ловушку. Тонны снега падают с крыши и блокируют водителя в салоне авто. В Краснодаре дерево пробивает лобовое стекло и превращает салон иномарки в груду металла. Под Иркутском водитель едва не отметил день рождения в реанимации — в его машину прилетел металлический швеллер.

Но самое пугающее происшествие случилось на Камчатке. Там обычный стальной прут, который валялся на дороге, проткнул днище автомобиля, сиденье — и пассажирку на нем.

Если подобные случаи произошли во время движения автомобиля — это считается дорожно-транспортным происшествием. Чтобы его зафиксировать и установить виновного, нужно вызывать ГАИ и знать, как правильно составляется протокол в таких случаях. Главное — не соглашаться на расплывчатые формулировки в нем.

«Нужно зафиксировать причину ДТП… Они очень любят писать такую непонятную никому формулировку „не справился с управлением“. Что такое не справился с управлением, когда ты въезжаешь в яму глубиной 40 сантиметров, в которой вода, и ты ее не видишь», — говорит адвокат Константин Вруцкий.

Чтобы доказать свою правоту в суде и получить компенсацию, ваша главная задача — зафиксировать все, что можно. Пока не приехали сотрудники ГАИ, вы сами себе и следователь, и оператор.

«Желательно остановить проезжающие машины. Водители очень к этому относятся с пониманием, и все с удовольствием выступают свидетелями», — рассказывает эксперт.

Кстати, отсутствие свидетелей, даже если все документы составлены в вашу пользу, — это подарок для тех, кто не хочет платить за разбитые дороги.

«Протокол без двух свидетелей, они его признают потом недействительным», — указывает юрист.

Что делать, если ваше авто повредил камень из-под колес фуры

Кажется, виновника не найти, но в век цифрового контроля шансы есть.

«Нужно обязательно номер фуры. Но опять же, при желании у нас везде столько, сколько у нас камер установлено… Они точно так же фиксируют транспортные средства», — замечает специалист.

Главное правило — никакой самодеятельности до приезда инспекторов. Вы можете уничтожить доказательную базу против автодорожников. И остаться без страховки.

«Водитель, который попал в такую неприятную ситуацию, должен все зафиксировать… Без сотрудников не начинать никакие ремонты, не менять колеса», — предупреждает адвокат.

Как выбраться из горящей машины

Но иногда на кону даже не деньги за ремонт, а ваша жизнь. Пожар в автомобиле разгорается почти мгновенно, хотя первые признаки беды можно почувствовать еще до появления пламени.

«При любых замыканиях той же электропроводки либо утечке топлива, например, запах появится в салоне», — предостерегает директор автосервиса Владимир Петров.

Однако иногда просто физически невозможно покинуть автомобиль — как это случилось в Китае. Ручки заблокировались, и только после того, как разбили окно камнем, пассажирам удалось покинуть салон.

А если бы снаружи никого не было?

«Для сведения. Если в машине начался пожар, то она полностью сгорит за шесть-восемь минут. Через две минуты огонь остановить уже невозможно. Что делать, если вас заблокировало в машине и вы не можете из нее выйти? Почти из каждой машины можно выбраться через багажник. Там есть специальный механизм, дернув за который, вы откроете пятую дверь. Сейчас мы сымитируем пожар в этом автомобиле. Для этого у меня есть дымовая шашка, а чтобы со мной было все хорошо, противогаз. Заодно узнаем, за сколько я выберусь из машины», — говорит специалист.

Сможет ли эксперт выбраться из автомобиля, который затянуло дымом? Паника в этот момент — ваш главный враг.

«Не видно ничего вообще. Так, на ощупь, все исключительно на ощупь», — делится Шаровар.

Спустя 16 секунд багажник наконец открывается изнутри.

«По ощущениям, это длилось вечно, но, думаю, я справился быстро довольно-таки. Самое главное — не паниковать», — отмечает он.

Почему загораются машины

Кстати, любители электромобилей — в особой зоне риска. Ахиллесова пята этих машин — батарея под днищем.

«Литий-ионные батареи, которые в основном используются в электроавтомобилях, если они закоротят, они обязательно загорятся, и автомобиль потушить нереально», — поясняет директор автосервиса.

Эксперты напоминают: ваша безопасность за рулем начинается с внимания к деталям. Будь то странный запах в салоне или яма с водой, которую вы решили проскочить на скорости.

Если же ЧП случилось — фиксируйте все на видео, ищите свидетелей и не давайте себя запутать юридическими терминами.