Крысиный террор: можно ли получить компенсацию за испорченное грызунами авто

Если из-за бездействия УК ваше имущество пострадало, первым делом нужно зафиксировать ущерб на фото и видео. А что делать дальше?

Кто в ответе за крысиное нашествие в домах? Реально ли получить компенсацию от управляющей компании за бездействие?

Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

«С каждым днем их все больше»

Весна в этом году наступила стремительно. Но вместе с солнцем и теплом из-под снега показались не только первоцветы. Снежная зима сыграла роль гигантского одеяла: почва под сугробами не промерзла, и грызуны всю зиму чувствовали себя комфортно, активно размножаясь. А резкое потепление запустило механизм массовой миграции поближе к людям.

«Я выхожу и каждый раз вижу крыс возле мусорок, вдоль парковок. С каждым днем становится только больше», — рассказывает героиня Маргарита Муравицкая.

Грызуны ищут сухие и теплые места. Автомобиль кажется им пятизвездочным отелем, а мусорные баки рядом с парковочными местами обеспечивают безлимитный шведский стол.

В одном из московских ЖК крысы буквально оккупировали машины жителей.

«Я открываю бардачок, лежит крыса дохлая, она, видимо, там запуталась», — делится Андрей Сычев.

Обнаружить в бардачке мертвую крысу очень неприятно. А если их там десяток?

«Муж спустился, открыл капот, открыл крышку двигателя пластиковую. Под крышкой у нас утеплительный материал. Начал его трясти, и с него выпали новорожденные крысята. После того как посыпались эти особи, прибежала их мать, начала их перетаскивать в дно машины. У нас шок, непонятно вообще, что делать, куда обращаться», — в ужасе сообщает Ангелина Смирнова.

От кого требовать компенсацию за испорченный автомобиль

Как действовать в такой ситуации?

«У меня лично сгрызли в автомобиле проводку несколько раз. Несколько раз мы в сервис ездили. Порядка там 25 тысяч рублей на это все мероприятие потратили. Проблема, ну, никак не решается», — говорит Денис Опарин.

После многочисленных жалоб и обращений с ситуацией обещали разобраться. Только вот, кто будет компенсировать материальный ущерб за десятки испорченных крысами автомобилей? Поэтому жители готовят коллективный иск в суд.

«Предъявлять требования именно той организации, которая должна была проводить эти мероприятия, но в силу того, что она ненадлежащим образом это производила, либо вовсе не производила, наступили последствия такие негативные в виде причинения ущерба», — рекомендует юрист Ирина Лин.

Если из-за бездействия управляющей компании ваше имущество пострадало, первым делом нужно зафиксировать ущерб на фото и видео. Эти материалы станут главным доказательством при обращении в управляющую компанию, жилинспекцию или суд. Только имея на руках подтвержденный факт причинения вреда, можно требовать от коммунальщиков компенсации.

Какие инфекции могут переносить крысы и клещи

А пока о страшных последствиях такого крысиного соседства.

«Есть очень опасные инфекции, такие как чума и другие, а есть заболевания. То есть это лептоспироз, токсоплазмоз, бруцеллез, токсаскаридоз. Также крысы могут распространять вирусные инфекции, паразитарные инфекции, даже гельминтные инвазии», — рассказывает инфекционист, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Из-за аномально теплой и влажной погоды вслед за грызунами выходят из спячки и те, для кого они являются кормовой базой. И речь совсем не о бродячих кошках. В парках и лесопосадках уже можно наткнуться на первых змей.

Впрочем, встретить гадюку в столице — большая редкость, а вот клещи — уже здесь. Вопреки распространенному мифу, они просыпаются не в мае, а как только сходит снег и температура поднимается выше трех градусов. Сейчас для них идеальные условия.

Более того, на юге России фиксируют распространение так называемых клещей-мутантов. Эти членистоногие крупнее обычных и активнее нападают на людей, являясь переносчиками конго-крымской геморрагической лихорадки. Однако самые распространенные угрозы для жителей средней полосы по-прежнему привычные, но оттого не менее опасные.

«Если мы говорим про клещевой энцефалит, то особенностью является достаточно стремительное поражение центральной нервной системы, что опасно, потому как поражение головного мозга — это в целом опасная ситуация клиническая. Лайм-боррелиоз также при запущенных стадиях сопровождаются развитием в том числе параличей, ограничением движения. Человеку это может приводить к инвалидности», — отмечает инфекционист Георгий Викулов.

Знание простых правил защиты поможет вам избежать неприятной встречи с этими маленькими, но очень опасными паукообразными.

Для прогулок выбирайте светлую однотонную одежду. Брюки заправляйте в носки, а рубашку — в брюки, манжеты и воротник должны плотно прилегать к телу, и не забывайте про головные уборы. На кожу наносите защитные репелленты, а одежду стоит обработать акарицидными или комбинированными спреями.

Если укуса избежать не удалось, не паникуйте. Удалите клеща специальным пинцетом, не вырывайте, а выкручивайте, обработайте место укуса антисептиком.

В течение двух дней паразита нужно сдать в лабораторию для анализа и обратиться к врачу, он подберет профилактическое лечение.

И помните, что единственным надежным способом предотвратить тяжелое течение энцефалита остается вакцинация. И сделать ее важно до наступления сезона активности клещей.