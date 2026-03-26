«Я стану крестным»: Дорохов раскрыл правду о беременности жены Харламова

Гарик Харламов и Катерина Ковальчук, возможно, ждут ребенка. Что намекает на интересное положение актрисы, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ облетела новость: Гарик Харламов станет отцом во второй раз.

«По поводу расширения семьи — это да, вот это наша, скажем так, задача на следующий год. Но они цели давно уже, а уж как, как говорится, кто отвечает. Как бог даст», — говорит шоумен.

Разговоры о том, что Гарик Харламов и Катерина Ковальчук готовятся стать родителями, появились еще в 2024 году, сразу после их свадьбы. Но каждый раз это все оказывалось только слухами. Однако в последнее время поклонники заметили: пара все реже выходит в свет. Актриса, вопреки традициям, отказалась и от шумной вечеринки в честь своего дня рождения.

«Я в этом году захотела просто семейной, какой-то тихой обстановки. Я вообще люблю очень проводить время с семьей. Я собрала всю семью дома», — делится Катерина Ковальчук.

К тому же артистка перестала носить обтягивающие наряды.

«Это не свободная одежда, просто пиджак оверсайз. Это модно», — отмечает Ковальчук.

Супруги, как и прежде, не отвечают на вопросы о грядущем пополнении. А вот их друг Денис Дорохов оказался более разговорчивым.

«Он сейчас приблизился ко мне. У меня двое. То есть по всем понятиям, по количеству детей, я старше. То есть я уважаемее», — делится актер.

Дорохов по секрету признался, что Харламов нервничает перед предстоящим событием.

«Это невозможно не переживать, я по себе помню. Это до сих пор происходит. Вот это постоянное волнение за детей. Короче, невозможно не переживать», — подчеркивает артист.

Денис Дорохов, как более опытный отец, успокаивает коллегу и дает ему советы.

«У меня два пацана. В этом плане, наверное, я все-таки жесткий отец. Я как бы не сюсюкаюсь ними, назовем это так. Понятно, я люблю пообнимать их там, что-то потискать, но все равно это пацаны», — говорит актер.

У Харламова уже есть дочь Настя от брака с актрисой Кристиной Асмус. Кто появится в семье на этот раз, пока неизвестно. Но шоумен говорит, что будет одинаково рад как мальчику, так и девочке.

«Я хочу сыночка. И сыночку, и дочку. Детей много не бывает», — заявляет Гарик Харламов.

«Я знаю, что Харламов — хороший отец, несмотря на то, что они живут на расстоянии с дочерью. Но он помогает, он участвует. И тем более сейчас в семье снова родится ребенок. Я думаю, он будет классным папой», — подчеркивает певица Анна Калашникова.

По словам Дениса Дорохова, он готов стать крестным будущего ребенка. Вот только сомневается, доверят ли ему родители такую ответственность.

«Я стану крестным. Правда, я думаю, что тебе потом снова в церковь надо ребенка будет нести», — заявляет Дорохов.

Откровения друга явно не понравились Катерине Ковальчук. Актриса ответила на его слова в довольно резкой форме. Однако факт беременности не опровергла.

«Я не знаю, что там имел в виду Денис и особенно, что имел в виду журналист, который говорит о том, что мы с Гариком что-то заявляли, потому что мы ничего не заявляли. Это клевета», — уточняет артистка.

«Некрасиво делиться секретами. Тем более так, если объективно, да, я обожаю Дорохова, но делиться беременностью и секретами такими женскими некрасиво. Я бы тоже очень сильно расстроилась», — признается Анна Калашникова.

Поклонники уверены: актриса просто не любит выставлять личную жизнь напоказ. Она скрывала роман с Харламовым до последнего момента. И сейчас очень редко говорит о своей семье.

«Скромная, конечно, безусловно. Она очень скромная», — отмечает шоумен.

Но иногда Ковальчук все-таки раскрывает некоторые подробности своего брака с юмористом. По ее словам, дома Гарик Харламов совершенно не такой, как на экране. Добрый, тактичный и очень чуткий.

«Он дарит цветы без повода, просто когда он чувствует, что давно не было цветов, а давно — это типа две недели, и он дарит снова», — делится Катерина Ковальчук.

Кстати, артист сумел очаровать всех родственников своей супруги. У него прекрасные отношения с тещей. Гарик уверен: секрет в том, что они редко видятся.

«Мне повезло с тещей, потому что она с нами не живет. Приезжает? Любовь, встречаем, столы. И уезжает. И классно», — говорит Харламов.

Мать артиста тоже в восторге от невестки. С предыдущими избранницами сына у нее были сложности. В сторону Кристины Асмус Наталья часто делала гневные выпады. И когда актриса нелестно высказывалась о Гарике, бывшая свекровь называла ее поведение «беспределом».

«Конечно же, свекрови, прежде всего, я, как мама сына, понимаю, что я тоже буду свекруха. Они поддерживают своего сына, а как еще?» — спрашивает Анна Калашникова.

Зато с Ковальчук у Натальи Харламовой идиллия. Они часто проводят время вместе. И поклонники уверены: как только Катерина подарит женщине внука, их связь станет еще крепче.