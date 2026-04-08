Фото: www.globallookpress.com/© Sergey Elagin

Самому преданному спортсмену нашего века пошел уже пятый десяток. Как даже в таком возрасте капитану ЦСКА удается сохранять блестящую форму?

В среду, 8 апреля, легендарному вратарю московского ЦСКА и сборной России Игорю Акинфееву исполняется 40 лет. Возраст, который в футболе считается солидным для полевых игроков, а для голкипера хоть и не критичный, но заставляющий говорить с особым уважением.

Акинфеев же — случай уникальный. Свой первый матч в воротах ЦСКА он провел еще в 16 лет и до сих пор остается не только символом армейского клуба, но и действующим лидером команды, чье мастерство заставляет восхищаться тренеров, партнеров и даже соперников.

5-tv.ru вспомнил вехи карьеры, доказавшие, что Игорь Акинфеев действительно «нога бога».

Феномен преданности: один клуб на всю жизнь

www.globallookpress.com / © Pavel Kashaev

Игорь Акинфеев — самый преданный игрок современности по версии Sport Bible. Вся его профессиональная карьера связана с ЦСКА: более 23 лет в основе, а если считать с момента прихода в академию — то все 36.

В мае 2003 года 16-летний вратарь дебютировал за первую команду, и с тех пор его имя неразрывно связано с «красно-синими». Он неизменно повторял: в другой российский клуб не перейдет, и слово сдержал. На сегодняшний день на счету Акинфеева более 800 матчей за ЦСКА, 334 из них — «сухие». Также он является рекордсменом по числу сезонов, проведенных в российской Премьер-лиге — нынешний для него уже 23-й.

Для понимания масштаба: в мировом рейтинге преданности клубу Акинфеев опережает Лионеля Месси, отдавшего «Барселоне» 16 лет и восемь месяцев, и Марка Ноубла из «Вест Хэма» с таким же показателем. Он даже превзошел национальный рекорд Льва Яшина, который защищал цвета московского «Динамо» 22 сезона подряд. Ну а кто еще мог это сделать, если не Игорь Акинфеев?

Феномен Акинфеева не ограничивается долголетием. Десятки тренеров, партнеров и экспертов пытались сформулировать, в чем же секрет его уникальности.

Слова Виталия Кафанова, тренера вратарей «Ростова» и сборной России, приводит KP.RU, который подчеркнул редкостное сочетание дара и труда у спортсмена.

«Не всем удается реализовать то, что не каждому дается. Игорь выжимает из этого божьего дара максимум того, что можно. А сколько голов забито после его передач! Он лучший в России по исполнению длинных передач», — говорит эксперт.

Кафанов обратил внимание на то, что Акинфеев — не просто вратарь-спасатель, но и полноценный участник атак, обладающий футбольным интеллектом высочайшего уровня.

Владимир Федотов, бывший главный тренер ЦСКА, отмечал, что Акинфеев особенно эффективен в решающих матчах.

«Решающая кубковая игра — это, так сказать, апофеоз. Фактор, о котором вы говорите, проходит через всю блестящую карьеру Игоря. Конечно, это особенно чувствуется, когда работаешь с ним рядом. <…> Это и человек номер один, и футболист номер один. Его сила в профессионализме, уверенности, идеях, стремлении побеждать», — признался он в интервью Bobsoccer.ru.

Федотов добавил, что прекрасно понимает чувства соперников после феноменальных спасений Акинфеева.

Цитируют одноклубника Акинфеева — Владислава Торопа, которому посчастливилось учиться у легенды, Газета.ру, где голкипер выразился кратко, но емко.

«Акинфеев — феномен. Человек отыграл больше всех сезонов на высочайшем уровне, у него больше всех матчей на ноль. Заслуги Игоря можно очень долго перечислять», — отметил молодой спортсмен.

«Нога Бога» футболиста Игоря Акинфеева

Александр Демьянчук/ТАСС

Путь Игоря Акинфеева к статусу легенды начался в 2003 году. 29 марта в матче Кубка РФПЛ против «Зенита» 16-летний вратарь вышел на замену во втором тайме и сыграл на ноль.

Спустя два года случился первый громкий триумф. Заняв третье место в группе Лиги чемпионов, ЦСКА отправился в турнир пониже, но с Акинфеевым в воротах армейцы совершили невозможное: в девяти матчах на вылет Игорь пропустил всего три мяча, отыграв шесть встреч «всухую».

Финал в Лиссабоне против «Спортинга» складывался тяжело — после первого тайма «красно-синие» уступали, но во втором забили три безответных гола, а Акинфеев был надежной стеной. Триумф российского клубного футбола и громкое имя молодого вратаря на всю Европу.

Следующий вызов не заставил себя ждать. В 2006 году на групповом этапе Лиги чемпионов ЦСКА дважды не пропустил от грозного «Арсенала»: 1:0 дома и 0:0 в гостях. Тьерри Анри, Робин ван Перси и компания были вынуждены признать превосходство российского вратаря.

2008 год стал временем нового признания. 15 марта Акинфеев впервые вывел ЦСКА с капитанской повязкой. А летом случился главный турнир в истории сборной России — бронзовое Евро-2008. В четвертьфинале с голландцами он пропустил лишь однажды, став одним из главных героев той исторической победы. Его эмоциональная перепалка с Игнашевичем в четвертьфинале до сих пор вспоминается болельщиками как символ самоотдачи.

В 2011 году Акинфеев оформил 150-й «сухой» матч, отстояв на ноль в Петербурге против «Зенита» в Кубке. Тогда же в полуфинале Кубка России в серии пенальти со «Спартаком» он отразил удар Дмитрия Комбарова, приблизив армейцев к финалу.

А в сезоне-2012/13 ЦСКА впервые за семь лет взял золото — после финального свистка Акинфеев не скрывал слез, настолько велика была цена чемпионства.

Спустя две недели последовал Кубок России, и в активе вратаря оказался золотой хет-трик. Но главный подвиг в футболке сборной был впереди.

Летом 2018-го в «Лужниках» проходил матч 1/8 финала чемпионата мира, где противником России была Испания. Это был, пожалуй, самый яркий матч в истории российской сборной.

Акинфеев тащил все: в основное время, в дополнительное, а в серии пенальти совершил то, что теперь называют «ногой бога». Сначала отбил удар Коке руками, а затем в невероятном прыжке ногой парировал мяч после удара Аспаса. Этот сейв вывел Россию в четвертьфинал и навсегда остался в сердцах болельщиков.

В октябре того же года Игорь объявил о завершении карьеры в национальной команде, объяснив решение предельно честно.

«15 лет в сборной — огромный срок. С каждым годом становится все труднее играть на два фронта, переносить максимальные нагрузки. С учетом былых травм все больше времени требуется на восстановление. И сейчас я очень четко осознал для себя, что пришло время уступить дорогу более молодым коллегам и сосредоточиться на выступлениях за свой родной клуб, ПФК ЦСКА. Я ухожу со спокойной душой…», — заявил Акинфеев.

Футболист Игорь Акинфеев сейчас

www.globallookpress.com / © pfc_cska

Сегодня Игорь Акинфеев продолжает выходить на поле в футболке ЦСКА. Его действующий контракт рассчитан до лета 2026 года. В свои 40 он остается игроком стартового состава, вдохновляя партнеров примером.

Бывший главный тренер армейцев Владимир Федотов прокомментировал слухи о возможном завершении карьеры.

«Недавно прочитал его слова, мол, многие ждут, что он закончит карьеру. „А я не закончу“, — отвечает Игорь. Этот сезон лишний раз показал, что оснований вешать бутсы на гвоздь у Игоря нет никаких. Он в полном порядке, он лучший», — с улыбкой заметил он.

Контракт Акинфеева длится до 30 июня текущего года, и о его будущих планах пока ничего не известно. ТАСС передает слова гендиректора ЦСКА Романа Бабаева, что о судьбе Игоря будут думать уже после завершения сезона-2025/26.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.