«Я называю это публичным одиночеством»: почему Филипп Киркоров не хотел петь

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Филипп Киркоров триумфально вернулся к сольным концертам. Почему певцу понадобилась длительная пауза, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров рассказал, почему долго не давал сольных концертов. Из-за чего королю эстрады не хотелось петь? Как он смог справиться с творческим кризисом? Чем удивил своих фанатов? Почему самый популярный артист России чувствует себя одиноким? И что заставило Киркорова вернуться к классическому образу? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Ничего не изменилось. Изменился я — повзрослел, помудрел в какой-то степени», — отмечает певец.

Филипп Киркоров не выступал с сольными концертами почти год. Поклонники успели соскучиться. Возвращение получилось триумфальным. Три дня — три аншлага. По данным СМИ, выступления звезды посетили почти сорок тысяч зрителей. Народный артист РФ остался доволен.

«Наверное, сегодня как никогда я ощущаю свою востребованность. Мой выход на сцену — это всегда вечный диалог со зрителем, иногда переходящий в мои монологи», — уточняет он.

За кулисами Киркоров признался: столь длительную паузу брал не просто так. В какой-то момент он ощутил эмоциональное выгорание, которое случилось из-за творческого кризиса. У короля российской эстрады пропало желание петь.

«Мне просто хотелось переждать момент. Я никогда не выходил вопреки желанию. Я всегда выходил по желанию. И когда оно у меня появлялось, я всегда работал. Я никогда не выходил на сцену для заработка. Алла Борисовна сказала очень хорошую фразу. „Сколько вам нужно денег?“ — ее спросили однажды. Она сказала: „Мне денег нужно ровно столько, чтобы не чувствовать себя униженной“. Я категорически согласен с ней в этом определении того достатка, который должен быть. Поэтому я никогда не выходил на сцену, чтобы заработать денег», — подчеркивает Филипп Киркоров.

Фанаты отнеслись с пониманием. Прошлый год у знаменитости выдался тяжелым. Смерть отца и собственные проблемы со здоровьем из-за ожога пиротехникой на концерте здорово подкосили артиста. Он говорил, что устал и больше не собирается ездить в туры.

«Просто я сократил свою, так скажем, активную концертную гастрольную деятельность. Гастрольную. Потому что мне это уже стало тяжело просто», — признается исполнитель.

«Обычный концерт прошел, а в туре у тебя их 20. И ты каждый день перемещаешься с города в город, спишь в машине, иногда переодеваешься в машине. Для всех артистов тур — это очень святое. Он требует очень большой подготовки, энергозатратности. Новый день, новый город, новые силы. Это всегда отдача на все 100%», — объясняет певица Севиль.

По словам Филиппа Киркорова, в его жизни настал период, когда он почувствовал, что забрался слишком высоко. И это перестало приносить ему счастье.

«Я называю это публичным одиночеством. Я даже специально иногда говорю. Что такое публичное одиночество? Это когда ты там, наверху, и тебе так одиноко. И ты понимаешь, что я номер один. Кто-то номер два, номер три, он с этим живет, и мне как-то неловко перед ними становится», — заявляет певец.

Киркоров объясняет: он вдруг оглянулся назад и осознал, что в творческом плане перепробовал все, что только можно.

«На, так скажем, переломе каком-то этапно-музыкальном я всегда экспериментировал и менялся. Пел и хаус, и рок, и рэп. У меня все было. Я же первый рэпер в этой стране. Разве нет? „Зайка моя“ — это что? Это рэп?» — говорит исполнитель.

И даже то, чем сейчас пытаются удивить своих фанатов другие артисты, Киркоров, по собственному признанию, делал еще на заре своей карьеры.

«Сейчас модно летать. А ничего, что я летал над залом еще 30 лет назад, летал в Олимпийском. Технологии были, правда, другие, не столь совершенные, которые сегодня позволяют это делать даже безопасно. А тогда, рискуя жизнью, я с самых дальних трибун Олимпийского взлетал, пролетал и появлялся на сцене. Поэтому для меня это все, по большому счету, пройденный этап. Я в своей жизни и налетался, и наисчезался в иллюзионных трюках, и напрыгался, и набегался», — заявляет звезда.

Но к радости поклонников, певец передумал. И после успешных концертов в столице анонсировал большое турне. По словам Киркорова, он понял, что не может лишить своих зрителей в разных уголках страны удовольствия услышать любимые хиты вживую.

«Я столь также ответственен в первую очередь перед теми, кто ко мне приходит уже 40 лет. В прошлом году было 40 лет, как меня впервые показали по телевизору. Быстро время пролетело», — отмечает певец.

Филипп Киркоров делится: он часто вспоминает свое самое первое выступление и испытывает приятную ностальгию.

«У меня был дуэт с папой „Алеша“. Это был дуэт в программе „Шире круг“», — уточняет исполнитель.

Молодой артист тогда был одет в лаконичный элегантный костюм. И сейчас, спустя почти полвека и целую череду экспериментов с имиджем, певец вновь решил примерить на себя классический образ.

«Это Киркоров, и это бренд. Это самое главное. А уж как вы назовете это — старомодное, не старомодное. Это вечное. Это было, есть и будет», — подчеркивает Филипп Киркоров.

За многолетнюю карьеру артист успел побывать брюнетом и блондином, заплетал африканские косички и брился налысо, эпатировал публику смелыми нарядами. Но теперь вернулся к истокам.

«После 50 лет, после „Цвет настроения синий“ именно появился, так скажем, Киркоров, который шутит, умеет иронизировать, смеяться над собой. Я немножко подзатянул с этим периодом. Мне казалось, из него надо было пораньше уйти и перейти вот в этот классический период», — объясняет певец.

«Все равно он постоянно в стразах. Зато его видно издалека, что идет Филипп Бедросович», — отмечает певица Таша Белая.

Однако классика вовсе не означает скуку. Это же Филипп Киркоров. Он все так же обожает дизайнерскую одежду и с удовольствием это демонстрирует.

«27 переодеваний за два часа. 27 песен, 27 переодеваний», — делится певец Филипп Киркоров.

«Он всегда прекрасен: постановка, декорации, костюмы эти потрясающие. Когда я смотрю, я всегда думаю: господи, как он это делает? Потому что это все просто... Это видно, что это очень тяжелое. Короны очень тяжелые», — подчеркивает Таша Белая.

Артист уверяет: все творческие кризисы позади. Он преодолел трудности, восстановил здоровье и снова готов собирать полные залы. И в этом, как показывают продажи билетов, Киркорову по-прежнему нет равных.