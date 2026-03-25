«Даже не хочу называть эти цифры»: как худеют Кожевникова, Ангарская и Моряк

Знаменитости иногда идут на крайние меры ради похудения. Каких результатов им удается добиться, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Звезды рассказали о борьбе за идеальную фигуру. Как худела после родов актриса Лиза Моряк? Зачем Мария Кожевникова голодала больше недели? Какие проблемы со здоровьем заставили Надежду Ангарскую сесть на диету? И из-за чего никак не может постройнеть бывший солист группы «Премьер-министр» Жан Григорьев-Милимеров? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мы все люди, мы все можем поправляться, можем худеть. Главное — самому себя воспринимать каким-то более, знаете, благоприятным образом, понимать, что ты живое существо. И не думать о красоте, а думать о том, насколько ты себя хорошо либо плохо чувствуешь», — заявляет певица Анна Асти.

«Я всю жизнь была с ожирением третьей степени. Это очень тяжело. И это проблемы с давлением, это проблемы с одеждой, это проблемы социального плана, какого-то психологического», — делится актриса Надежда Ангарская.

Артистка была пухленькой с детства, в юности пыталась похудеть. Садилась на всевозможные диеты, но каждый раз срывалась. А потом заедала стресс очередным десертом. Взять себя в руки Ангарскую заставило желание стать мамой. Врачи прямо сказали: забеременеть ей мешает избыточный вес.

«Мне ставили бесплодие. Сказали: „Но это лечится“. Это была такая сила воли моя. Я похудела очень сильно, вышла замуж, родила. Мне сказали: „Это удача“. Но когда я родила второго… Да (суперудача. — Прим. ред.)», — вспоминает актриса.

После рождение второго сына Надежде Ангарской снова пришлось избавляться от лишних килограммов, но справиться самой оказалось тяжело. Пришлось обращаться к специалисту.

«Я много занимаюсь спортом, и не уменьшается вес. И меня посмотрел эндокринолог, говорит: „Надя, ситуация печальная. Очень высокий инсулин, не сахар — инсулин“», — уточняет актриса.

Доктор выписал знаменитой пациентке специальный препарат. Надежда Ангарская принимала его строго по рекомендации врача. Одновременно с этим исключила из рациона все вредное и калорийное, занялась спортом. И уже через несколько месяцев увидела результат.

«Я чувствую по одежде. Вот в этот костюм я, значит, когда в нем была, в августе, наверное, прошлого года. Он мне был в облигон. Прям сильно в обтяжечку. Сейчас я даже спокойненько себя чувствую», — отмечает артистка.

В общей сложности Ангарская сбросила почти 20 килограммов и не планирует на этом останавливаться. А как только достигнет желаемого веса, хочет довести свое тело до идеала с помощью хирурга.

«Есть вопросы, конечно, после того, как человек очень много раз увеличился, уменьшался, вообще был изначально большой. Конечно, нужно делать какие-то пластические операции касаемо рук, ног, живота», — говорит Ангарская.

Мария Кожевникова как никто другой понимает Надежду. Актриса тоже столкнулась с проблемами со здоровьем из-за веса. Когда она ждала второго ребенка, у нее обнаружили диабет. После родов состояние стабилизировалось. И в третью беременность все было хорошо. Но в четвертую ситуация стала критической.

«У меня был очень высокий инсулин, то есть это преддиабетное состояние. Даже от брокколи начинаешь пухнуть, пока у тебя с инсулином не в порядке», — делится актриса Мария Кожевникова.

«Усталость есть у организма женщины, недостаточное восстановление. Когда ресурс закончился, возникает этот сбой именно в той точке, которая у женщины была слабой. В данном случае — поджелудочная железа», — объясняет диетолог Елена Бондарева.

Младший сын звезды Александр появился на свет в сентябре 2023-го. Актриса очень долго не могла прийти в форму. Были бесполезны и диеты, и тренировки. Цифры на весах росли буквально каждый день.

«Что про меня только ни писали: и пятые роды, и жирная, и такая, и сякая. Когда мы говорим про проблему лишнего веса, это не равно силы воли у тебя нет, ты очень много ешь, извините. А это именно равно тому, что ты болеешь», — подчеркивает актриса.

Но Мария Кожевникова не собиралась сдаваться. Она решила пойти на жесткие меры, естественно, под наблюдением врачей.

«Мне еще очень помогло голодание. Десять дней я голодала. Я уехала в клинику, где с врачами просто голодала, только пила воду», — рассказывает звезда.

«Для нашего организма это благотворная практика. Отсутствие еды на какой-то период времени снимает нагрузку на самые важные гормональные органы. А если при этом человек в пространстве благоприятном, спокойном, где доктора, где можно отдыхать, наслаждаться музыкой и так далее — это очень полезная история», — отмечает диетолог Бондарева.

Кожевникова признается: было непросто, однако результат стоил того. Теперь она с восхищением смотрит на свое отражение в зеркале.

«Мне осталось еще восемь килограммов до моего веса, а было очень-очень много, даже не хочу называть эти цифры. Я хочу, чтобы они остались в прошлом», — заявляет Мария Кожевникова.

Актриса Лиза Моряк сейчас тоже активно работает над фигурой. Весной 2025-го она стала мамой во второй раз. У них с режиссером Сариком Андреасяном родилась дочь Шарлиз.

«Я еще в процессе, как бы сказать, приведения себя в идеальную форму. Мне еще, в принципе, можно полгода худеть, чтобы быть тростинкой», — делится актриса.

По словам Лизы Моряк, она тщательно следит за рационом. Считает калории и обязательно съедает в день 115 граммов белка. Артистка уверена: в погоне за телом мечты главное — не переусердствовать. Иначе есть риск потерять свой природный шарм.

«Я считаю, что мужчинам сильно худые не нравятся. Им нравятся девушки сочные. Я действительно стала обращать внимание, что комплименты [получаю] „Вау, вау, Лиза, что ты сделала с собой“, когда я все равно чуть-чуть поднабираю. То есть это вот сейчас форма 66 килограммов. А когда 60 килограммов, то есть для моей конституции потерять шесть килограмм — это уже очень много», — рассказывает Лиза Моряк.

Бывший участник группы «Премьер-министр» Жан Григорьев-Милимеров ведет борьбу с лишним весом уже много лет. Делает это с переменным успехом.

«Я как кратковременный дождь. Я то такой, то сякой. То у меня талия с экватор, то как Наоми Кэмпбелл талия. Понятно, что генетика — это отмазка. Просто когда ты постоянно в спорте, оно все получается, когда ты контролируешь себя. Когда не контролируешь, оно всегда вот как-то распирает», — подчеркивает певец Жан Милимеров.

Сейчас у певца очередная попытка прийти в форму.

«Хлеб не ем. Нельзя ни в коем случае. Сладкое нельзя, мучное нельзя. Это 100%. Газировочку иногда, конечно, бывает хочется, но стараюсь газировку-минералочку пить», — уточняет певец Жан Милимеров.

Похожий метод помог добиться идеальной фигуры и Наталии Гулькиной. Теперь экс-солистка «Миража» на постоянной связи с нутрициологом. Врач контролирует ее питание, выписывает необходимые витамины и регулярно назначает различные процедуры.

«Я пошла и, как все люди, платила деньги, консультировалась, сдавала кровь, сдавала все анализы, УЗИ всевозможные: брюшной полости, того, сего и так далее», — говорит певица Наталия Гулькина.

Артистка отмечает: если хочешь добиться хорошего и долгосрочного результата в похудении, надо делать это только под присмотром специалистов. Позицию звезды поддерживают и коллеги. И уверены: как бы ни хотелось влезть в любимые джинсы, самое важное следить за собственным состоянием. Ведь здоровье, как физическое, так и психологическое, гораздо важнее цифр на весах.