Курс для начинающих: как начать инвестировать с нуля и получать пассивный доход

Во что лучше инвестировать? Сколько получится заработать? И какие чаще всего ошибки совершают новички?

Копить хорошо, а получать от этих накоплений дополнительный доход — еще лучше. По такому принципу на инвестициях можно неплохо заработать, если, конечно, во всем разобраться.

Как заставить сбережения приносить больше, чем банковский процент, и при этом не лишиться денег вместе с верой в собственные силы, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал кандидат экономических наук, эксперт финансового рынка Андрей Бархота.

Какие преимущества дают инвестиции

Инвестиции отличаются от сбережений тем, что предполагают активное управление активами и готовность к рискам.

«Случаи, когда граждане выбирают инвестиции, отчасти жертвуя консервативным сбережениям, связаны с тем, что они пытаются получить большую доходность. И, в общем-то, это разумная история, единственное, она всегда требует квалификации. То есть нужно разбираться в тех инвестиционных инструментах, которыми вы пользуетесь», — рассказал Бархота.

Преимущества инвестиций перед накопительством:

1. Потенциально более высокая доходность. Сбережения (например, наличные или вклады) часто не обгоняют инфляцию, то есть их реальная стоимость со временем снижается. Инвестиции же могут приносить доход, превышающий темпы инфляции, за счет роста стоимости активов, дивидендов, купонов или разницы в валютных курсах;

2. Возможность приумножить капитал. При грамотном подходе инвестиции позволяют накопить средства на крупные покупки, создать пенсионный фонд или обеспечить пассивный доход;

3. Гибкость и разнообразие инструментов. Инвестор может выбирать между акциями, облигациями, недвижимостью, драгоценными металлами и другими активами, адаптируя стратегию под свои цели и риск-профиль;

4. Долгосрочная перспектива. Инвестиции рассчитаны на длительный срок, что позволяет сгладить рыночную волатильность и получить результат за счет сложного процента.

Но инвестиции всегда связаны с рисками. Чем выше потенциальная доходность, тем выше вероятность потерь.

«Сбережения — это ситуация, когда вы открываете, например, вклад в банке и можете забыть о нем и спокойно спать ночью. Когда у вас есть инвестиции, например, те же самые акции, спокойно спать уже вряд ли получится, потому что для этого сегмента всегда характерны колебания рынка», — пояснил эксперт финансового рынка.

Кому можно попробовать инвестировать

Чтобы решить, стоит ли разбираться с инвестированием, первым делом нужно оценить свой заработок и размер отложенных средств. На российском рынке доходность оценивается по ключевой ставке Банка России.

Сегодня прогнозы на вторую половину 2026 года предполагают ее дальнейшее снижение до 14–14,5%. С 20 марта ключевая ставка сохраняется на 15%.

Так вот: если сбережения с доходностью, близкой к ключевой ставке, — скорее всего, это те самые консервативные накопления долгосрочного характера, которые не нуждаются в ежедневном управлении.

Если же доходность существенно выше ключевой ставки, например выше 20% годовых, значит, можно и рискнуть. В таких средствах есть инвестиционная составляющая, предполагающая вложения в ценные бумаги, золото, недвижимость или даже товарные запасы вроде крупных партий гречневой крупы.

А еще у всех разный психотип. Участие в управлении инвестициями всегда будет в некоторой степени обременительным, ведь любое действие в этом случае ставит в ситуацию выбора.

«Надо понимать, что все люди разные. Те, которые боятся рисковать и терять отложенные средства, насущные сбережения, должны спокойно отдавать себе отчет, что это вот не та история, в которую следует входить. Если же вы готовы разбираться в этих инвестиционных инструментах, постичь тонкости вложений, нюансы, которые могут быть с ними связаны, то здесь можно действительно рассматривать вариант инвестиций», — считает Бархота.

Как начать инвестировать

Существует золотая середина, когда риск не сильно растет, но доходность тоже вырастает.

«Это тот случай, например, когда вы часть средств, которые предполагалось оформить в виде депозита в банке, перекладываете в облигации. Покупаете, например, облигации федерального займа — государственные облигации России с наивысшим кредитным рейтингом. Здесь доходность может оказаться выше, чем по вкладам, за счет того, что возник реализуется процентный риск по бумагам. При этом вы не рискуете, потому что кредитный рейтинг вот этих бумаг сопоставим или даже выше, чем по депозитам», — подсказал эксперт финансового рынка.

Итак, что нужно делать на начальном этапе инвестирования:

Создать финансовую «подушку безопасности»;

Начать с небольших сумм. Это поможет адаптироваться к рынку и минимизировать потери при ошибках;

Использовать надежных посредников. Брокер или управляющая компания должны иметь лицензию ЦБ РФ;

Регулярно читать аналитические обзоры и рыночные срезы. Они позволяют пересматривать стратегию и актуализировать ее;

Автоматизировать вложения. Если настроить регулярные пополнения портфеля, получится избежать импульсивных решений.

«Когда речь заходит о долевых ценных бумагах, то есть об акциях, здесь нужна постоянная вовлеченность. Вы формируете инвестиционный портфель, который обычно состоит из бумаг различных эмитентов разного кредитного качества. У одного эмитента кредитный рейтинг близок к суверенному, у другого — значительно ниже. Доходность тоже разная. Надо быть готовым к тому, что придется внутри недели продавать одни бумаги и покупать другие», — добавил Бархота.

Зачем в инвестировании нужен брокер

Брокер — это участник финансового рынка, который осуществляет операции с ценными бумагами от имени и за счет клиента, то есть фактически управляет средствами по поручению.

Для формирования инвестиционной стратегии у брокеров часто есть помощники — иногда они созданы с использованием искусственного интеллекта, иногда предполагают конкретную стратегию. Этим можно пользоваться, но надо помнить: это риск, и риск нужно контролировать.

Как выбрать, во что инвестировать

К сожалению, при инвестировании доходность может прийти не сразу, поэтому изначально стоит выделить ту часть сбережений, о которой получится на время забыть. Это касается всех инструментов инвестирования.

«Инвестиционный портфель формируется, основываясь на принципах диверсификации, то есть хранить яйца лучше в разных корзинах. Там должно быть не менее пяти финансовых инструментов различных, и они должны быть неоднородны», — уточнил эксперт.

В таком случае, если доходность одного инструмента снижается, она может быть компенсирована ростом доходности другого, потому что они в целом не связаны.

А инструменты бывают следующие:

Банковские вклады — самый простой и надежный вариант. Доходность обычно близка к уровню инфляции или немного превышает его. Подходят для краткосрочных целей и сохранения капитала;

Облигации — долговые расписки государства или компаний. Государственные облигации (ОФЗ) считаются наиболее надежными, так как выплаты гарантирует государство. Корпоративные облигации могут быть более доходными, но и рискованными — зависит от финансового состояния эмитента. Облигации обеспечивают предсказуемый доход через купоны и возврат основной суммы в конце срока;

Акции — ценные бумаги, дающие право на долю в бизнесе компании. Доход формируется за счет дивидендов и роста стоимости акций. Инвестиции в акции относятся к высокорисковым инструментам, так как их стоимость зависит от рыночной ситуации. Для новичков рекомендуется выбирать акции крупных стабильных компаний;

Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) — позволяют инвестировать в портфель активов, управляемый профессионалами. Инвестор покупает пай, а прибыль распределяется пропорционально вложениям. ПИФы могут фокусироваться на акциях, облигациях, недвижимости и так далее. Минус — комиссия за управление;

Драгоценные металлы (золото, серебро) можно приобрести физически (слитки, монеты) или через обезличенные металлические счета в банках. Считается, что такие вложения помогают защитить капитал от инфляции, но требуют долгосрочного горизонта (10–20 лет);

Валюты — вложение в устойчивые валюты (доллар, евро, юань) может служить защитой от ослабления рубля. Однако доходность валютных депозитов обычно невысока.

Как избежать частых ошибок начинающих инвесторов

Связанные с инвестированием процессы непредсказуемы, поэтому самая частая ошибка новичков в этом деле — нервозность. Чтобы не торопиться, лучше внимательно изучать отчеты эмитента, советы аналитиков, брокера, и через какое-то время бумаги скорректируются.

Какие еще ошибки допускают новички-инвесторы:

Отсутствие четкой цели и стратегии. Без понимания, зачем инвестировать (накопить на покупку, создать «подушку безопасности», обеспечить пенсию), сложно выбрать правильные инструменты и сформировать портфель;

Инвестиции на эмоциях. Страх убытков или жажда быстрой прибыли часто приводят к необдуманным решениям: продаже активов в момент просадки рынка или покупке перегретых активов на пике;

Вложение всех средств в один актив или сектор («все яйца в одной корзине»). Если выбранный актив упадет в цене, инвестор рискует потерять весь капитал. Диверсификация — ключ к снижению рисков;

Использование средств, необходимых для жизни. Инвестировать стоит только те деньги, которые не понадобятся в течение нескольких лет. Иначе в случае просадки рынка придется продавать активы с убытком;

Игнорирование налогов, комиссий и инфляции. Эти факторы снижают реальную доходность. Например, высокие брокерские комиссии или налоги на доходы могут сделать инвестиции убыточными;

Вера в сверхдоходность без риска. Предложения с доходностью намного выше рыночной часто оказываются мошенническими схемами (финансовые пирамиды, проекты с отрицательным математическим ожиданием);

Отсутствие обучения. Многие начинают инвестировать без понимания основ рынка, что приводит к выбору неподходящих активов или хаотичным действиям.

«Для того чтобы от этих ошибок уберечься, необходимо помнить важное свойство финансового рынка вообще в любой стране. Оно связано с законом сохранения массы, который был сформирован еще Михаилом Ломоносовым: если в одном месте пребывает, в другом месте убывает», — заключил Бархота.

Если растут одни бумаги или одни классы финансовых инструментов в цене, то на другом конце происходит отток средств инвесторов, распродажа бумаг и снижение. Не бывает такого, чтобы все классы финансовых инструментов росли одновременно: чтобы был приток средств в одном сегменте, нужен отток из другого — деньги нужно откуда-то взять.

Люди, которые понимают этот принцип сохранения массы, сохранения энергии, сохранения денег, действуют более рационально и не допускают очевидных ошибок.