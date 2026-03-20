Прожили вместе больше 60 лет: история любви Басилашвили и Мшанской

Супруга звезды «Служебного романа» Галина Мшанская скончалась от обширного инфаркта.

Умерла супруга звезды «Служебного романа» Олега Басилашвили. О смерти 91-летней телеведущей Галины Мшанской стало известно 20 марта 2026 года. По данным СМИ, причиной кончины стал обширный инфаркт.

Всегда активная и полная жизни журналистка более 60 лет прожила в счастливом браке с народным артистом СССР. Он всегда считал себя неидеальным мужем, Мшанская не претендовала на роль идеальной жены, но вместе написали лучший из возможных сценарий истории любви.

«В первом браке было коротко и у него, и у меня» — прошлые отношения Басилашвили и Мшанской

В годы учебы будущий народный артист СССР встречался с однокурсницей Татьяной Дорониной. За год до получения диплома они решили официально оформить отношения.

Вместе они жили в маленькой комнате, считались одной из самых ярких творческих пар. Доронина становилась все более популярной, о Басилашвили говорили меньше. Брак продлился восемь лет, но конфликт и непонимание заставили будущую народную артистку СССР сделать аборт. Пара потеряла двойню, а за ней постепенно и любовь. В 1963 году они развелись.

Мшанская тоже до встречи с Басилашвили успела побывать замужем.

«В первом браке было коротко и у него, и у меня. А здесь вот практически целая жизнь, значит, нам с Олегом было неплохо, а возможно, хорошо», — признавалась журналистка в интервью NEWS.RU.

«Человек, <…> который в громадной степени определил мое отношение к жизни» — первая встреча Басилашвили и Мшанской

История любви Олега Басилашвили и Галины Мшанской началась в Ленинграде. Она работала на местном телевидении журналисткой и редактором, а он как раз играл в телеспектакле «Кюхля».

Басилашвили сразу обратил внимание на Мшанскую, но долго не решался заговорить. На телевидении он тогда снимался вместе с Сергеем Юрским — тот сразу все заметил и пошутил, что у коллеги вполне есть «шансы».

«Я не знаю, как бы сложилась моя жизнь, если бы судьба не подарила мне встречу с Галей», — признавался Басилашвили.

Робкий и стеснительный, он расцветал с каждой встречей с журналисткой в аппаратной, с каждыми проводами ее домой.

Когда однажды отец актера приехал к нему в Ленинград из Москвы, на экране включенного телевизора вдруг показалась Мшанская. Не сводя с нее глаз, влюбленный Басилашвили твердо заявил, что именно эта женщина станет его женой, и прямо сейчас ему необходимо познакомить с ней отца. А затем выбежал из квартиры.

Актер действительно полетел на студию, где работала девушка, остановить его смогла лишь красная лампочка, предупреждающая о том, что идет прямой эфир.

«Моя опора, человек, благодаря которому я просто держусь на плаву и который в громадной степени определил мое отношение к жизни и к моей профессии, в частности. Галя необыкновенно добрая, она готова отдать все тому, кто нуждается в помощи», — говорил он о любимой позже в интервью.

В те годы имя Басилашвили еще действительно ничего не говорило зрителям, только Мшанская ни капли не сомневалась, что перед ней самый одаренный и успешный мужчина на свете.

«Какая разница: семья водопроводчика или семья артиста?» — семейная жизнь Басилашвили и Мшанской

Олег Басилашвили сделал предложение, и Галина согласилась. Их свадьба не была пышной, зато годы совместной жизни бежали в атмосфере взаимного уважения и поддержки.

Каждый любил свое дело, много работал. Общительная Мшанская помогала Басилашвили учить роли, преодолевать страх сцены, успокаиваться после тяжелых съемок. А артист не стремился превратить активную жену в домохозяйку — без промедления мыл оставленную в раковине посуду и готовил за супругу обед.

«Мы просто жили. Какая разница: семья водопроводчика или семья артиста? У каждого свои проблемы, свои вопросы к этой непростой жизни, которую каждый проживает как может. Некоторые меняют жен как перчатки, некоторые — мужей. Ну хочется им менять — пусть! Нам с Олегом не хотелось расставаться», — делилась Мшанская.

«Оба поддерживали друг друга в трудные минуты» — испытания в браке Басилашвили и Мшанской

В браке родились двое детей.

Своего первенца они назвали в честь матери супруги — знаменитой оперной певицы Ольги Мшанской. Более того, Ольга впоследствии приняла решение сохранить и фамилию исполнительницы.

Младшая дочь Ксения появилась на свет в 1973 году, на тот момент Галине уже исполнилось 38 лет. Рождение Ксюши далось непросто, восстановление после родов затянулось. Тогда практически все бытовые заботы Басилашвили взял на себя: стирал детское белье, варил каши, наводил порядок.

«Когда у нее были тяжелые дни работы, занятости, она не могла уделять много времени детям, я это тоже прекрасно понимал и пытался сделать какую-то часть домашней работы, которую она не успевала. Я всегда занимался этим с радостью», — признавался Басилашвили.

Ксения осталась под фамилией отца, но профессиональный путь обе дочери повторили материнский.

«После разговора с Галей я начинал приходить в себя, и у меня что-то получалось» — секрет семейного долголетия Басилашвили и Мшанской

Они прожили вместе более полувека. Олег Басилашвили никогда не считал себя образцовым мужем и, наверное, поэтому с особенным трепетом ценил заботу Мшанской.

«Мы оба поддерживали друг друга в трудные минуты. Иногда я приходил с репетиций, на которых у меня ничего не получалось, я чувствовал свою бездарность, ненужность. После разговора с Галей я начинал приходить в себя, и у меня что-то получалось. Или наоборот», — делился актер.

Последние совместные годы Мшанская и Басилашвили занимались строительством дачи в Репино, под Санкт-Петербургом. Все это затянулось на девять лет, но в итоге загородный дом превратился в по-настоящему родное место — укромное и уютное, идеально подходящее для завершения последней главы истории любви двух выдающихся личностей.