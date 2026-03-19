Перепланировка у соседей: как чужой ремонт может разрушить вашу квартиру

Сквозные трещины в квартире могут возникнуть из-за перепланировки у соседей. Что делать, если это произошло? И какие изменения в многоквартирном доме допустимы?

Жильцы, которые собираются изменить квартиру по своему усмотрению, рискуют получить иски от других собственников. И это не самое страшное.

Почему вам стоит точно знать о планах жителей сверху? Какую перепланировку никогда не получится узаконить? Когда ремонт может стать причиной судебного разбирательства? И когда ремонт доводит до скамьи подсудимых?

Когда можно делать перепланировку квартиры

В доме из-за перепланировок не на шутку разгорелись соседские войны.

Елена Волкова обвиняет жильцов сверху в том, что они снесли несущие колонны и межкомнатные перегородки. По ее словам, в трех квартирах из-за этого пошли сквозные трещины.

«Еще произошел сдвиг плиты. Ложась спать, мы можем просто не проснуться. Потому что, как вы понимаете, нарушим несущий каркас здания», — делится владелица квартиры.

Елена провела экспертизу и обратилась в суд, она требует компенсацию — четыре миллиона и 200 тысяч рублей. Договориться мирно не выходит, так как контактировать соседка отказывается, не хочет давать комментарии и Пятому каналу. Все обвинения Елены она отрицает.

Соседка сверху заявляет: Елена сама устроила самовольную перепланировку.

«Стройнадзор» получил подтверждение: действительно, перепланировка была одобрена у обеих соседок. Как удалось получить разрешение — управляющий ТСЖ не знает.

«Я не могу сказать, потому что я не присутствовал при этом, как они получали. Единственное, что я им давал — техпланы, экспликации планов, а они дальше делали все сами. Я могу сразу сказать, что если бы наши люди занимались правильно, считали законы, никогда бы ни один человек не пошел бы на перепланировку. Есть конструктивные элементы, которые потом влияют на жизнь обеспечения всех граждан», — объясняет управляющий ТСЖ «Саратовская 3» Анатолий Куденко.

Мог ли такой ремонт стать причиной трещин — сейчас разбирается суд.

«Необходимо будет доказать причинно-следственную связь между ремонтом, который проводился в соседнем помещении, и теми повреждениями имущества, повреждениями стен, которые образовались в соседней квартире. Если этот факт будет установлен, в том числе путем производства судебной экспертизы, в таком случае иск вполне возможно будет удовлетворен в пользу истца», — сообщает юрист Павел Четверкин.

Что категорически запрещено менять в планировке квартиры

Не допускается демонтаж несущих стен. Перенос «мокрых зон» — кухни и санузла — на место жилых комнат у соседей сверху и снизу. Установка водяного теплого пола, который подключается к общедомовым системам горячего водоснабжения или отопления.

Нельзя объединять лоджии с внутренними помещениями и переносить туда батареи. Совмещать газифицированные комнаты с остальными, а также убирать или перекрывать вентиляционные каналы. Нарушение этих правил может привести к серьезным последствиям.

«Снести стену на пятом этаже десятиэтажного дома, допустим, если это панельный дом. Но это равносильно тому, чтобы просто сделать взрыв. Устоит после этого дом или нет, мы не знаем. То есть это нарушение несущего остова здания», — рассказывает архитектор Леокадия Соловьева.

Без разрешения изменять внешний вид фасада здания тоже нельзя.

«Если пристройка совершена с нарушением норм градостроительного законодательства, то возможно частичное разрушение фасада, обвалка фасада и иные серьезные конструктивные нарушения внутри самого дома», — поясняет адвокат Михаил Ганущак.

Согласовывать нужно любые, даже, на первый взгляд, незначительные изменения. Особенно в исторической части города.

«Вплоть до вывешивания кондиционеров, наружных блоков на фасадную стену здания. К этому всего особое внимание и как у правоохранительных органов, так и у иных надзорных инстанций», — указывает специалист.

Перед тем, как устраивать перепланировку, нужно обращаться не к дизайнеру, а в проектное бюро или БТИ. Там составят технический проект. Его необходимо согласовать с местными органами власти и только после получения разрешения стоит приступать к работам.

Кстати, сейчас процедуру значительно упростили — подать заявление на перепланировку можно через «Госуслуги».