Надежная крепость или устаревшее решение? Стоит ли строить дом из кирпича в 2026 году

От строительного материала зависит не только качество постройки, но и жизнь человека в доме.

Кирпич — надежный и крепкий строительный материал, однако он может стать причиной травмы или порчи имущества. Дело в ошибках при строительстве или банальном износе. Хотя кирпичные сооружения могут простоять десятки, а то и сотни лет при должном уходе. Например, знаменитые форты в Калининграде.

В чем уникальность материала, который использовали при их возведении? И как производят современный кирпич? Почему кирпичная кладка осыпается даже в новых домах? И как сделать безопасными старые постройки?

Из чего делают кирпичи для строительства домов

Главная характеристика — это материал изготовления. Керамический кирпич — универсальный, его производят из красной глины.

Основные плюсы: прочность, хорошие шумоизоляционные и теплоизоляционные свойства, он практически не впитывает воду и не трескается на морозе.

Из минусов: при нарушении технологии — нечеткая геометрия, хрупкость. В составе силикатного кирпича — песок, известь и полимерные добавки. Он прочный и недорогой, но тяжелый, неустойчивый к влаге и высокой температуре, хуже сохраняет тепло.

Клинкерный — изготавливается путем обжига огнеупорной глины при одной тысячи и 200 градусах. У него матовая поверхность разных текстур и оттенков. Это плотный, морозостойкий материал, который не боится агрессивной химии и температурных перепадов, но дорогой и сложный в монтаже. Силикатный и керамический кирпич может быть полнотелым и пустотелым.

«С одной маленькой хитростью. У него куча таких вот дырок. Эти дырки, эти отверстия технологические предназначены всего для одной единственной вещи. Увеличить тепловое сопротивление конструкции. Чтобы наша стена меньше, как можно меньше передавала тепло из помещения на улицу, так как у нас конструкция достаточно теплопроводная. Тепло идет по конструкциям, надо уменьшить количество материала. Кирпич снабдили вот такими дырочками. Для этого, естественно, нужно определенное производство, прессовые оборудования соответствующие», — рассказывает ведущий Филипп Курочкин.

Где и как производят кирпичи для строительства домов

На заводе, где изготавливают керамические кирпичи, производство начинается с добычи глины из карьера. Потом ее перемешивают, перемалывают и перетирают на специальном оборудовании.

«Вот таким образом переработанная глина, начиная от карьера, пройдя полную переработку, отлежавшись в глинохранилище, поступает в отделение формовки. И вот тут начинается самое интересное — формование нашего керамического кирпича», — говорит главный технолог завода керамических строительных материалов Елена Гилева.

На линии из сырья получается брусок, который нарезают по нужному размеру. И отправляют на сушку. Процесс происходит при определенной температуре и влажности — показатели постоянно регулируют, чтобы кирпич не треснул.

«Ну а здесь мы уже наблюдаем кирпич высушенный, он уже не такой мягкий, его мы не сможем помять. Но еще, опять–таки, это не керамический кирпич. Из такого кирпича дом не построить. Это называется сред. Он сухой, но не обожженный», — отмечает эксперт.

И дальше его отправляют в обжиговые печи. Максимальная температура в них — одна тысяча и 20 градусов. Так рождается керамический кирпич, прочный и экологически чистый стройматериал, у которого, однако, появился серьезный конкурент.

«Так называемый большой керамический блок. Некоторые ошибочно думают, что это тоже кирпич. На самом деле это не кирпич. Он хоть и красный, сделан из глины, но на вот это он практически уже не похож. Большой керамический блок как раз это апогей развития кирпичных технологий. Максимальное количество отверстий, максимально длинный путь тепла на улицу. И плюс у нас сильно сократилось время на кладку», — поясняет ведущий.

Именно из таких блоков, а не привычных кирпичей, в основном строят частные дома. Это дешевле, быстрее и к тому же, нет необходимости в дополнительном утеплении.

Но и о полнотелом кирпиче забывать нельзя. Его лучше использовать для межкомнатных перегородок. Для установки креплений не нужны специальные анкеры, а подойдет самый простой дюбель. Да и стены получаются более прочные и «глухие».

Из какого кирпича строили дома несколько веков назад

Кстати, в XIX веке большинство зданий возводили из полнотелого кирпича. Пустотелый стал широко применяться только в конце столетия. Настало время раскрыть секреты строительства фортов Калининграда — туристической достопримечательности этого города.

«В пороховом погребе мы видим пустотелый кирпич, хотя для безопасности и укрепления стен должен был быть полнотелый, но для того, чтобы здесь был определенный определенная температура воздуха, применяется такой пустотелый кирпич, а также применялся для вентиляции», — сообщает заведующий экспозицией музея «Форт 5» Александр Царенко.

Спустя 150 лет материал по-прежнему хорошего качества. В то время производитель тоже давал гарантию.

«Клеймо нужно было для того, чтобы можно было определить изготовителя. При проблемах с качеством», — отмечает специалист.

Но что делать, если бюджет ограничен и не позволяет закупать дорогие материалы? Ведь хороший кирпич не бывает дешевым. Альтернатива есть — гибкий клинкер.

Он подойдет как для реставрации старинных зданий, так и для отделки новостроек. Выглядит эстетично, стоит немного и монтируется легко и быстро.

«Крайне прост к применению. Он легкий. Он тонкий. Он не содержит ни битума, ни пластика, никаких вредных веществ. То есть вы можете за пару выходных обустроить дома балкон. Либо за несколько недель обустроить фасад дома площадью 200–300 квадратных метров», — говорит руководитель производства гибкого клинкера Денис Седов.

Изготавливается из полимерцемента, в составе которого — глина, кварцевые наполнители и другие добавки. С помощью трафаретов и планшетов смеси придают форму и отправляют сушить. Готовый продукт проверяют и продают.

Но из гибкого клинкера дом не построишь.

Несколько советов для тех, кто сомневается, какой именно кирпич выбрать:

Для несущих стен предпочтительнее керамический кирпич, но в южных районах можно использовать силикатный;

Если вы собираетесь выкладывать камин или печь — покупайте огнеупорный материал — он выдерживает прямой контакт с пламенем;

Смотрите на характеристики: прочность, плотность, теплопроводность и водопоглощение.

И визуально оцените качество: кирпич должен быть ровный, без сколов и трещин.