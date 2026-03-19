День весеннего равноденствия: как привлечь удачу и деньги, что нельзя делать 20 марта

В день весеннего равноденствия главной фигурой как в прошлом, так и в настоящем времени является Солнце.

День весеннего равноденствия издавна отмечался в разных культурах как символ прихода весны, возрождения природы и обновления жизни.

Традиции празднования варьировались в зависимости от региона и верований, но часто включали ритуалы, связанные с плодородием, очищением и почитанием природы.

Что такое весеннее равноденствие

День весеннего равноденствия — это астрономическое явление, когда центр видимого Солнца пересекает небесный экватор, и продолжительность дня и ночи практически уравнивается на большей части Земли. Происходит он один раз в год.

На экваторе Солнце в полдень в день равноденствия находится почти в зените. В средних широтах его Солнца в полдень заметно меньше и зависит от широты.

Например, для Москвы максимальная высота Солнца в день весеннего равноденствия составляет около 34 градусов.

А вот за полярными кругами нет резкого перехода: там постепенно начинается полярный день или ночь, поэтому четкого равенства дня и ночи не наблюдается.

Когда будет день весеннего равноденствия в 2026 году

В 2026 году день весеннего равноденствия в северном полушарии придется на 20 марта, как и во все остальные года с 2010 по 2050 год — исключением будут только 2044-й и 2048-й.

В этом году оно наступит в 17:45 по Москве.

Вообще в Северном полушарии весеннее равноденствие приходится на март (обычно 19–21 марта). А в Южном в это же время наступает осеннее равноденствие.

Точная дата может меняться из-за особенностей григорианского календаря, високосных годов (сдвигает момент примерно на шесть часов), небольших колебаний орбиты Земли.

Традиции и обряды на весеннее равноденствие у разных народов

Несмотря на различия, многие традиции весеннего равноденствия объединяют общие мотивы: очищение, плодородие, почитание природы и предков, а также стремление привлечь удачу и благополучие в новом сезоне. С приходом христианства многие языческие обряды были переосмыслены или интегрированы в христианскую культуру.

Древние славяне

У славян день весеннего равноденствия считался одним из важнейших праздников годового цикла. Его называли Комоедицей (позднее трансформировавшейся в Масленицу). В этот день почитали бога Солнца — Ярилу, который, по верованиям, пробуждался от зимнего сна и начинал свой путь по небу.

Некоторые традиции:

Утром хозяйки убирали дом, выбрасывали хлам — это символизировало очищение пространства от всего негативного, накопленного за зиму.

Пекли блины, которые символизировали Солнце. Ими угощали других и задабривали мифических существ, помогавших выращивать урожай. Для медвежьего бога — покровителя охотников — блины поливали сахарным сиропом и посыпали зернами.

Пекли печенье в форме жаворонков — символа праздника, связанного с возвращением птиц.

Устраивали массовые гуляния на центральных площадях: водили хороводы, пели, соревновались в силе и ловкости (брали снежные городки, перетягивали канат).

К вечеру жгли костры, символизировавшие солнечный свет и тепло. Люди прыгали через огонь для очищения от болезней и невзгод.

Некоторые народы практиковали ритуал скатывания с гор горящих колес в реку — это символизировало движение солнца по небосводу. Девушки гадали: выпекали пряники, предварительно положив в тесто мелкие предметы с определенным значением (колечко сулило замужество, монетка — достаток, ключ — наследство, бусинка — беременность).

Считалось, что чем веселее пройдет день, тем раньше придет весна и тем урожайнее будет год.

Навруз (Ближний Восток и Средняя Азия)

У тюркских и иранских народов весеннее равноденствие совпадает с праздником Навруз — днем наступления нового года по астрономическому солнечному календарю.

Традиции:

Перед праздником проводят масштабную уборку, покупают новую одежду, запасаются угощениями.

В день Навруза принято навещать родственников и друзей, начиная с младших членов семьи и заканчивая старшими.

Главное праздничное блюдо — суманак — сладкая паста из проросших зерен пшеницы, которую готовят в огромных казанах с песнопениями и танцами.

Хиган (Япония)

В Японии весеннее равноденствие — это официальный праздник, который длится три дня. Он называется Хиган и посвящен поминовению предков.

Традиции:

За несколько дней до праздника японцы тщательно убираются в домах, приводят в порядок могилы, выставляют на домашние алтари ритуальные угощения.

В дни Хигана семьи посещают храмы и кладбища, совершают поминальные службы, зажигают курения.

Традиционно готовят вегетарианские блюда: о-хаги (рисовые колобки с бобовой пастой), ботамоти (рисовые лепешки с тестом из бобов адзуки), гомокудзуки (рис с овощами и приправами).

Мексика (Чичен-Ица)

В Мексике в день весеннего равноденствия тысячи людей съезжаются в древний город майя Чичен-Ица. Считается, что в этот день на землю спускается один из главных богов ацтекского пантеона — пернатый змей Кетцалькоатль.

Традиции:

У подножия пирамиды Кукулькана проводят театрализованные представления и праздничные церемонии.

В день равноденствия можно наблюдать уникальный световой эффект: тень ступенчатых ребер пирамиды падает на одну из лестниц, создавая иллюзию ползущей змеи.

Что можно делать в день весеннего равноденствия

Убираться в доме — навести порядок, выбросить старые и ненужные вещи. Считается, что это освободит место для новых событий и возможностей.

Наводить порядок в мыслях — отпустить обиды, избавиться от негативных установок и вредных привычек.

Загадывать желания — по поверьям, момент равновесия дня и ночи обладает особой силой, помогающей в исполнении мечт. Можно провести ритуал или просто детально представить желаемое, глядя на пламя свечи.

Проводить время с семьей и друзьями — встречать весну в кругу близких, устраивать застолье.

Готовить особые блюда: блины (символ Солнца); печенье в форме жаворонков (чтобы «призвать» весну); суманак (сладкая паста из проросших зерен пшеницы — традиционное блюдо на Навруз); вегетарианские блюда (в японской традиции Хиган).

Гадать — например, замешивать тесто с мелкими предметами (кольцо — к свадьбе, монета — к достатку, ключ — к наследству, бусинка — к беременности). Также гадали на воске: капали воском свечи в воду и толковали получившиеся фигуры.

Медитировать, расслабляться — уделить время себе: принять ванну с аромамаслами, сделать массаж, помедитировать.

Строить планы и ставить цели — день подходит для составления списков дел, постановки целей на год.

Участвовать в народных гуляньях — петь, танцевать, играть в игры, водить хороводы.

Разжигать костры (где это уместно и безопасно) и прыгать через них — по поверью, это очищает от болезней и невзгод.

Наблюдать за природой — отмечать приметы: прилет жаворонков (к окончательному наступлению весны), капель (к богатому урожаю), высоко плывущие облака (к теплому лету).

Что нельзя делать в день весеннего равноденствия

Ссориться и конфликтовать — считается, что ссоры в этот день могут затянуться на месяцы, а негатив повлияет на весь следующий год.

Думать о плохом, унывать, грустить — важно встречать весну с позитивным настроем.

Отказывать в помощи — это может привести к одиночеству и отсутствию удачи.

Давать деньги в долг — по народным приметам, вернуть их будет сложно, а это грозит потерей благосостояния.

Пересаживать растения — считается, что они не приживутся.

Оставлять дела незавершенными — перед началом чего‑то нового важно закончить старые задачи.

Игнорировать свои чувства — день весеннего равноденствия — время прислушиваться к себе.

Быть негостеприимным — не принимать гостей или не навещать близких может навлечь неудачи.

Нарушать традиции, важные для вашей культуры — если вы отмечаете какой-либо праздник, связанный с равноденствием (Навруз, Хиган и т. д.), лучше соблюдать его каноны.

Пренебрегать благодарностью — важно благодарить окружающих за добрые дела и мир за его дары, чтобы привлечь больше позитива.

Как гадать на день весеннего равноденствия 20 марта

Три заветных желания

В день весеннего равноденствия желательно загадать три самых важных желания на этот год.

Лучше всего воспользоваться техникой написания заветного на листе бумаги, потом сжечь его и пепел положить в блюдце. Далее следует взять семена, например, укроп или петрушку, и посадить их в землю.

Можно высадить цветок, куст или лук дома. Поливать растение нужно водой, в которой будет размешен пепел желаний. В течение года его нужно поливать и визуализировать исполнение своих грез. Таким образом, желание буквально вырастит и расцветет на глазах.

Гадание для девушек на суженного

На одинаковых полосках бумаги необходимо выписать мужские имена знакомых, одну бумажку оставить пустой. Ложась спать, сложить их под подушку.

С утра надо случайно достать одну из бумажек и прочитать — это и будет имя будущего мужа. Если лист окажется пустой, то имя не угадано, потому что, скорее всего, оно будет не из списка.

Пряники с секретами

Можно попробовать испечь пряники, а в сырое тесто положить мелкие предметы, которые что-то означают. Например, если дама вытащила выпечку с колечком внутри, то ей следует готовиться в этом году к свадьбе.

Монета будет означать достаток, а ключ — наследство, бусинка — беременность, а серьга — встречу с суженым.