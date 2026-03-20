Чайный гриб: польза и вред, как вырастить и ухаживать, рецепты комбучи

В СССР бабушки верили в чудодейственные свойства чайного гриба. Действительно ли комбуча помогает похудеть? Чем она полезна для здоровья и какие могут быть риски?

В СССР его называли перебродившим напитком из странной банки на кухне, сегодня — модной комбучей. И там, и там речь идет об одном и том же чайном грибе.

Бабушки считали, что ферменты, которые в нем содержатся, оздоровляют не хуже гипноза Кашпировского по телевизору, а блоггеры убеждены, что комбуча помогает в похудении и богата полезными бактериями.

Но всем ли полезно ее пить? И может ли чайный гриб испортиться, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала нутрициолог и эксперт по активному долголетию Елена Желянина.

В чем польза чайного гриба

Комбучу или чайный гриб невозможно точно отнести ни к одному биологическому царству.

«Чайный гриб — это не гриб в привычном смысле. Это симбиоз бактерий и дрожжей. По-научному — СКОУБИ, то есть симбиотическая культура бактерий и дрожжей. Он ферментирует сладкий чай и превращает его в напиток с органическими кислотами, пробиотиками и ферментами», — рассказала нутрициолог.

Правильно выращенный чайный гриб приносит пользу микрофлоре кишечника и в целом оказывает положительное влияние на организм:

Поддерживает микрофлору кишечника;

Улучшает пищеварение;

Мягко стимулирует процессы детоксикации через печень;

Помогает регулировать уровень сахара в крови;

Дает легкий тонизирующий эффект.

Во время ферментации образуются уксусная, глюконовая и молочная кислоты. Эти вещества подавляют рост патогенной микрофлоры, что потенциально полезно для здоровья.

Может ли чайный гриб испортиться

Как ни странно, чайный гриб может плесневеть и даже «стареть» — то есть портиться.

Во-первых, выращивать его изначально нужно в стерильной стеклянной банке, заполненной жидкостью минимум на 25% от ее объема. Металлическую емкость использовать нельзя, а еще не стоит герметично ее закрывать, лучше всего накрыть посуду марлей, как делали в советское время.

Во-вторых, плесень заводится при неправильном хранении — гриб должен находиться в прохладном, но не слишком холодном темном месте. Холодильник не подходит — он замедлит ферментацию.

«Чтобы плесень не появлялась, раз в две-три недели стоит сливать настоявшийся напиток и наливать новый чай. Для этого нужно вынуть гриб, промыть и простерилизовать банку, залить сладкий чай и вернуть гриб», — подсказала Желянина.

Признаки испорченного чайного гриба:

Зеленые, черные или синие пятна на его поверхности;

Пушистый налет;

Неприятный гнилостный запах;

Он опускается в банке и не всплывает более 10-12 дней;

Жидкость мутнеет, в ней появляются хлопья.

Чем опасно употребление испорченного чайного гриба

Плесень не стоит путать с бурыми пятнами на поверхности комбучи — это ожоги от нерастворимых крупинок сахара. Следы плесени сине-зеленые или черные.

Употребление зараженной комбучи может привести к:

Отравлению;

Аллергическим реакциям;

Головным болям;

Проблемам с печенью;

расстройствам желудочно‑кишечного тракта.

Можно ли спасти испорченный чайный гриб

Плесневелый чайный гриб нужно сразу выбрасывать, а вот рваный или потемневший спасти можно.

«Старый гриб, ставший сверху коричневым, стоит регулярно обновлять, чтобы использовать для ферментации более молодую его часть. Для этого гриб делят на слои: острым ножом разделяют его вдоль на две более тонкие части. Для ферментации используют светлую, более молодую часть. Потемневшую просто выбрасываем», — добавила эксперт.

Гриб коричневеет от чайного пигмента, который никак на его пользу не влияет. Черный придает комбуче шоколадный оттенок, а зеленый окрашивает ее в светлые тона.

Как вырастить чайный гриб самостоятельно

Чайный гриб довольно просто вырастить дома. Для этого нужно:

Приготовить литр крепкого черного или зеленого чая. Добавить 80–100 граммов сахара и тщательно размешать. Накрыть емкость дышащей тканью или марлей, чтобы защитить от пыли и насекомых.

Затем емкость с комбучей убирают в теплое темное место на четыре–пять недель. Со временем геномы нескольких разновидностей дрожжевых грибов и бактерий сращиваются в чайный гриб. Сначала появится кисловатый запах, затем — тонкая пленка. Это и есть будущий гриб.

Чтобы все получилось с первого раза, важно поддерживать температуру 22–26 градусов и избегать попадания на гриб прямых солнечных лучей.

Уход за готовым чайным грибом:

Каждые 2–3 недели сливать готовый напиток и заливать новый сладкий чай;

Регулярно промывать гриб и стерилизовать банку;

Обновлять старый гриб: разделять его на слои и использовать только светлую часть.

«Можно ли использовать сахарозаменители? Нет! Ферментации не получится, нужен обычный сахар», — подчеркнула Желянина.

Как определить поддельный чайный гриб

В СССР чайный гриб не продавали в магазинах. Его дарили или передавали из рук в руки.

«Сейчас иногда под видом чайного гриба продают уксусную матку или просто сгусток желеобразной массы без правильной микрофлоры», — сказала нутрициолог.

Чтобы не ошибиться при покупке, обращайте внимание на следующие признаки:

Цвет: светло-бежевый, без темных пятен;

Структура: плотная и однородная;

Запах: слегка уксусно-сладковатый.

Кому чайный гриб противопоказан

Несмотря на потенциальную пользу, чайный гриб подходит не всем. Отказаться от употребления комбучи стоит:

Людям с выраженной кандидозной нагрузкой;

Пациентам с язвой и гастритом с повышенной кислотностью;

Людям с неконтролируемым сахарным диабетом.

Комбуча содержит небольшое количество алкоголя — до 0,5–1%, поэтому пить ее нельзя также детям до трех лет и беременным женщинам.

Рецепты оригинальных напитков на основе чайного гриба

Вариант классической комбучи можно дополнить или разнообразить так, что вкус заметно преобразится.

Рецепт тонизирующего лимонного напитка на основе чайного гриба

Это самый легкий вариант. Нужно просто добавить в уже ферментированный чай немного лимонного сока и льда, перемешать.

Рецепт напитка на основе чайного гриба для поддержки иммунитета

Вкусный напиток получится, если бросить в комбучу кусочек свежего имбиря и оставить еще на пару дней для вторичной ферментации.

Рецепт ягодного напитка на основе чайного гриба

Третий рецепт добавит комбуче сладости. В готовый ферментированный чай нужно добавить немного свежей малины или черники и оставить на сутки в холодильнике. За это время комбуча приобретет легкие ягодные нотки.