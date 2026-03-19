Опасные болезни XXI века и вирусы из вечной мерзлоты: что угрожает человечеству

Какой вирус постоянно мутирует и выдает новые штаммы? И как от него защититься?

Грозит ли миру новая пандемия? Где хранятся древние вирусы? Кто виноват в распространении смертельно опасных заболеваний? С какой скоростью распространяются вирусы? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Страна советов».

«Заново училась ходить»

Отдых в теплых краях превратился для Светланы Барбозы в борьбу за выживание. Девушка подхватила тропический вирус чикунгунья. Мучительную боль в суставах, температуру под 40 градусов и отеки Светлана не забудет никогда.

«Очень плохо. Я записываю, чтобы помнить — как бывает хорошо. Чтобы я не забывала, как это — быть здоровой», — плачет на видео она.

А другой женщине и вовсе пришлось заново учиться ходить. Реабилитация после чикунгуньи занимает до трех лет.

Как произошло заражение? Вирусы чикунгунья и денге переносит желтолихорадочный комар. Собираясь в теплые страны, не забывайте средства защиты.

«Я делала какие ошибки? Я не использовала репелленты, которые защищают от укусов комаров», — делится Барбоза.

Болезнь «Х»

Если от насекомого можно защититься, то от болезни «Х» спасения пока ничего не придумали. Так ученые называют неизвестную науке болезнь, которая передается от животных человеку. В том, что эпидемия случится, эксперты не сомневаются.

«Сложно достаточно спрогнозировать, какой конкретно вирус станет основным с точки зрения распространения эпидемии, поскольку вирусы постоянно мутируют, появляются новые виды, новые штаммы», — объясняет заведующий кафедрой превентивной медицины РУДН, кандидат медицинских наук Кирилл Маслиев.

Новый и стремительный — это COVID-19. Как он появился? Есть версия, что вирус создан в лаборатории и пандемия — это умышленная атака на человечество. Эксперты называют домыслы мифом и наглядно это доказывают.

«Примерно так хранятся вирусы — в специальном морозильнике с двойными дверями, в специальных коробочках и в герметичных виалах. Температура хранения минус 80 и ниже для того, чтобы можно было рассчитывать их на максимально эффективное сохранение на долгий срок. Убежать из холодильника не может, потому что вирусы вне условий клетки не проявляют свойства живого», — поясняет заместитель директора НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, доктор биологических наук Владимир Гущин.

Еще одна теория происхождения вируса — космическая. Научно доказано, что патогены легко переносят холод и излучение. Могут ли они прилететь на землю с метеоритом и спровоцировать пандемию?

«Я не думаю, что это так. Вообще, вирусологические риски, они не очень велики в условиях эксплуатации пилотируемых объектов и пилотируемых экспедиций. Поэтому говорить о том, что там происходит какая-то активация именно вирусов, вряд ли приходится», — отмечает заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности человека в искусственной среде обитания ГНЦ РФ — ИМБП РАН Вячеслав Ильин.

Какие вирусы могут «пробудиться» из-за глобального потепления

Глобальное потепление вернет на планету древние эпидемии? В зоне риска — Сибирь: в вечной мерзлоте могут храниться оспа и бубонная чума. Если они окажутся на свободе, человечество ожидает нечто намного страшнее ковида — уверены ученые Кембриджского университета.

Однако российские специалисты иного мнения.

«У нас береговая линия, она постоянно отступает. У нас подмывает эту мерзлоту. Поэтому все, что содержится в мерзлоте, оно уже есть в современных экосистемах. Тут скорее как раз новые вирусы, которые с человеком уже давно в отношениях, а вот они, мутируя, могут представлять большую опасность», — разъясняет старший научный сотрудник ИФХиБПП имени В. А. Ковды РАН, кандидат геолого-минералогических наук Андрей Абрамов.

Какие современные болезни опасны для человека

«Страна советов» представила ТОП-3 самых опасных:

● Птичий грипп: поражает легкие и ЖКТ, а летальный исход в 60%. Передается человеку от дикой и домашней птицы, с недоваренными мясом и яйцами;

● Вирус Нипах: вызывает энцефалит. Летальность 75%. Переносчики — летучие мыши;

● Лихорадка Эбола: самый опасный вирус. Летальность — 90%! Носители — летучие мыши. Проявляется в красной сыпи, тошноте и диарее.

С какой скоростью распространяется вирус

Главной опасностью XXI века по-прежнему остается грипп. Вирус постоянно мутирует, выдает новые штаммы. Сможем ли мы противостоять очередной пандемии?

«Абсолютно точно будем лучше готовы к последующим эпидемиям, потому что уже выстроена целая цепочка алгоритма выявления таких вирусных очагов, минимизации дальнейшего распространения эпидемии», — говорит эксперт.

Простейший способ передать вирус известен всем. И ведущий Роман Перелыгин наглядно это продемонстрировал.

«Предположим, что я нулевой пациент. Берем наш условный вирус и обычной кисточкой хорошенько наносим мне его на ладонь. И посмотрим, как с помощью простых бытовых взаимодействий наш вирус распространится на всю нашу компанию. И теперь с помощью ультрафиолета посмотрим, как всего за одну минуту наш вирус распространился. Мы все заражены», — заключает он.

Помните, в зоне риска не только вы, но и ваши близкие. Эксперты напоминают, о необходимости своевременной вакцинации. И о том, что самый проверенный способ защиты — это мыло и горячая вода. Тщательно мойте руки как можно чаще и будьте здоровы.