«Где-то со слезками, но это тоже хорошо»: Шура о детстве, помойках и дорогой улыбке

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Шура написал автобиографию. Какой совет он дал на страницах книги, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Откровенное интервью певца Шуры — о новой квартире, здоровье и многолетнем конфликте с мамой. Какие тайны певец раскрыл в своей автобиографии? О чем он сожалеет? Что за совет дал бы себе молодому? Зачем артист ходит по помойкам в родном Новосибирске? Сколько денег он потратил на обновление улыбки? И чем хочет помочь Андрею Губину? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Только здоровье, господи. Ребят, дороже ничего нет в жизни. 50 лет мне. В 30 бы я так не сказал вам. Сейчас только здоровье. Будьте все здоровы… Жизнь настолько длинная за 50 лет и такая веселая, где-то со слезками, но это тоже хорошо», — отмечает певец.

Шуре скоро исполнится 51 год. Незадолго до своего дня рождения артист дал сольный концерт, где рассказал о планах на будущее и поделился с фанатами радостной новостью: он написал автобиографическую книгу. А в скором времени по ней будут снимать полнометражный фильм. Певец пока не знает, кто сыграет главную роль. Но по секрету признался, что у него есть фаворит.

«Я ничего смотреть не буду, мне все дадут и все подадут на блюдечке. Как его зовут, господи, скажите мне, Кологривого», — уточняет певец Шура.

Артист делится: писать о своей жизни откровенно было тяжело. Но он старался. Тем более звезду поддерживали друзья и коллеги. А вот у семьи новость о том, что Шура стал писателем, вызвала шок.

«Мама, когда позвонила мне, сказала: «Саш, ты что, видно, сильно болеешь, подыхать собрался?». Я говорю: «Почему?». Говорит: «Книгу обычно пишут, когда уже на смертном одре, типа как завещание». Я говорю: «Мамочка, нет, подожди, мы только начали еще», — делится исполнитель.

Певец уверяет: меньше всего на свете он хотел бы волновать маму. Их отношения только недавно наладились. До этого самые родные люди не общались 25 лет.

«У меня один совет, он прописан в книге. Только один: не ругаться с мамой на 25 лет. Остальное все ***** (ерунда. — Прим. ред.)», — подчеркивает Шура.

Артист не раз говорил, что в детстве чувствовал себя брошенным. Светлана родила Сашу, когда ей едва исполнилось 18. С отцом мальчика она рассталась всего через несколько недель после появления на свет малыша. Девушка не понимала, как воспитывать ребенка. Вместо того, чтобы заниматься наследником, пыталась устроить личную жизнь. А сын отчаянно старался этому помешать.

«Не хватало мамы пацану, не хватало. Я маму наказывал. Это я придумывал поцеловать помадой рубашку белую какого-то там, кто там у нас был в гостях», — вспоминает певец.

В девять лет Александра отдали в детский дом, где он жил, пока его не взяла к себе бабушка. Шура вспоминает: несмотря ни на что, продолжал любить маму. Когда стал популярным артистом, пригласил ее в гости. Но визит прошел не так, как предполагал сын.

«Он ей покупал подарки, одевал, туда-сюда. Его мама всегда была чем-то недовольна. Мы возили ее в магазин, подбирали вещи, но все это тяжело как-то шло, потому что она, то есть она сына не поддерживала никак вообще», — рассказывает стилист Алишер.

Общение прервалось на долгие годы, и лишь несколько лет назад произошло примирение. Теперь они каждый день созваниваются. Певец обожает бывать на родине. Говорит: если много лет назад он мечтал сбежать из Новосибирска в Москву, то сейчас считает этот город своим местом силы.

«Реально меня током бьет от той земли. Вот реально током бьет. Я хожу сморчки собираю по весне. У меня поля сморчков там есть. Это никто не знает. Ребят, видели поля грибов? Поля, прям реально поля. Там никто не живет, там близко сел никаких нет. А нужно полтора часа идти пешочком до Оби. Я Обь обожаю свою», — делится Шура.

Певец со смехом вспоминает свою последнюю тихую охоту. Грибов на поле оказалось столько, что их некуда было класть. Звезде эстрады пришлось копаться в мусоре.

«Как я пакеты искал на всех помойках там рядом. Я отрывал пакеты в песке. Я искал по кустам эти пакеты, господи. И в тот момент я думаю: хоть кто-то пластик оставляет в России, или все-таки раздельные вы делаете эти помойки свои? Нашел я три пакета битком», — заявляет артист.

Однако как бы сильно Шура ни любил родные места, жить он предпочитает в столице. Здесь же недавно купил новую квартиру и теперь планирует делать ремонт.

«Ты метраж спроси. 180. Это все одна. Конечно, в ипотеку», — уточняет исполнитель.

По словам артиста, он хоть и зарабатывает вполне прилично, но позволить себе выложить несколько десятков миллионов рублей пока не может. Тем более у него много других трат. Перед днем рождения Шура решил обновить зону улыбки. Вышло в копеечку.

«Они у меня стандартные цены — два миллиона всегда», — говорит звезда.

Но певец не жалуется и даже готов помогать другим. Например, Андрею Губину, который недавно дал скандальное интервью, где буквально катком прошелся по многим своим коллегам.

«Давайте мы к человеку, который болеет, не будем относиться очень серьезно. Я его знаю 35 лет. Он всегда был сложным. Он прям сложный и сложным остался», — отмечает Шура.

Исполнитель уверен: легендарному «мальчику-бродяге» нужны квалифицированные врачи. И вызвался взять на себя финансовые расходы.

«Если денег у него нет, я ему дам денег на лечение. Если он обратится, я все ему оплачу. Если реально его можно вылечить от его болячек. Но я думаю, то, что он говорит про болезнь, это просто он этим закрывается. Чтобы его не канали», — предполагает Шура.

Артист считает главной проблемой Губина одиночество. Родители знаменитости умерли, жены и детей у него нет. С сестрой общается редко. Шура говорит, что прекрасно понимает состояние коллеги. Ведь еще недавно он и сам был в похожей ситуации.

Певец очень рад, что нашел в себе силы примириться с мамой. Теперь он чувствует ее поддержку даже за тысячи километров, и от этого на душе становится теплее.