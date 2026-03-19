Битва бывших жен: экс-супруги Константина Соловьева устроили публичную войну

Вторая и четвертая жены Константина Соловьева объединились против третьей. Что они не поделили, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Экс-супруги звезды сериалов Константина Соловьева выясняют отношения друг с другом.

«Меня знаете, кто любит, кто не любит. И пишут там: самый отвратительный актер. Фу, как человек — говно, простите. Но при этом почему-то, знаете, пишут, интересуются», — говорит артист.

Константина Соловьева называют русским Вином Дизелем и Джейсоном Стэйтемом в одном лице. В фильмах и сериалах он лихо справляется со сложными трюками и разделывается со злодеями.

При этом личная жизнь актера не менее насыщена, чем экранная. У него четверо детей от трех браков. И сейчас бывшие жены артиста устроили настоящую битву за его честное имя. Вернее, вторая и четвертая объединились против третьей — Анастасии Лариной.

«Я знала шаг за шагом, что будет. Что он перестанет общаться с детьми, что начнет отбирать, сначала начнет шантажировать обязательно, играть, дергать», — заявляет бывшая жена актера Ларина.

Они с Соловьевым развелись три года назад. Но недавно женщина сделала шокирующее заявление. Сообщила, что артист якобы требует с нее крупную сумму. Анастасия должна вернуть экс-супругу стоимость его доли в совместной квартире.

«Он прислал письмо, в котором сказал, что у меня есть один месяц, чтобы выкупить его долю за 13 миллионов», — делится Ларина.

По словам женщины, позже Константин снизил требование до пяти миллионов. Так ли это было на самом деле, неизвестно. Артист комментариев не давал. Но пока он хранил молчание, на его защиту встала другая бывшая супруга — Евгения Ахременко, у которой свои претензии к Лариной. Ведь она считает ее одной из главных причин своего развода с Соловьевым.

«Настя говорит, что она никого не уводила? А кто-нибудь помнит, что, например, Костя в какой-то момент вернулся ко мне от нее? Он пытался сохранить это все и совершенно не хотел обратно. Поэтому, когда она говорит, что за ней бегал Соловьев, и она его не уводила, и вообще ей все это было не нужно — бегала, следила, смотрела, рассчитывала», — подчеркивает бывшая жена Константина Соловьева Евгения Ахременко.

Она считает: Ларина врет и делает это, по ее мнению, для того, чтобы отхватить частичку славы экс-возлюбленного.

«У девушки очень мало внимания. Когда она была с Константином, она была на премьерах, интервью. Но если ты выбираешь как бы момент такой лжи, то ты продумай все до конца. Потому что есть, конечно, Маша и Галя, которые будут смотреть по телевизору. Есть еще Женя Ахременко, у которой такой компроматище еще не закончился», — уточняет бывшая жена Константина Соловьева.

По мнению Евгении, Ларина обманывала актера, еще когда находилась с ним в браке. Ахременко говорит: в ее распоряжении оказались секретные документы. И уверяет: сведения, хранящиеся там, в случае обнародования шокируют не только общественность, но и саму Анастасию.

«Это были письма от родственников ее первого мужа. Мне писали, что на самом деле, как произошло, кто за кем был замужем, сколько кому было лет и так далее, и так далее», — рассказывает Ахременко.

А ведь в свое время Евгения и сама конфликтовала с Константином. Они прожили вместе всего несколько лет. А разводились со скандалом. Ахременко обвиняла артиста в неуплате алиментов на двоих сыновей и обещала лишить родительских прав из-за того, что тот в новом браке словно вычеркнул из жизни детей от предыдущего. Соловьев, в свою очередь, уверял: это мать настраивает наследников против отца.

«Просто не получилось, и это было объективно. Я поэтому понял, что хорошо, тогда пусть дети вырастут, пусть сами решат, захотят они со мной пообщаться, не захотят со мной пообщаться», — объяснил артист в 2024 году.

Анастасия Ларина всегда рассказывала, что пыталась повлиять на мужа. Убеждала наладить контакт с мальчиками от брака с Евгенией. Но тот якобы был непреклонен.

«Это была его позиция. Его отговаривали родители. Он перестал общаться с родителями. У нас дома из-за этого были скандалы тоже. Он стоял на своем жестко», — отмечает Анастасия Ларина.

У Евгении на этот счет другое мнение. Она утверждает, что Анастасия, наоборот, только усугубляла ситуацию. При этом Ларина часто говорила о желании наладить контакт с бывшей женой мужа и будто бы искала с ней встречи. Но Ахременко это опровергает.

«Анастасия мне позвонила впервые, когда родилась у них младшая дочь, и ей был год. Ничего она мне не сказала дельного, кроме того, что сказала: «Да, я действительно радовалась, когда у тебя все было плохо». Она мне это говорила», — заявляет вторая жена Соловьева.

Константин и Евгения смогли наладить контакт лишь после четвертой женитьбы актера. Спустя 12 лет он начал общаться не только с бывшей супругой, но и с сыновьями. Такие перемены в отношениях отца и наследников произошли благодаря новой избраннице актера — его четвертой жене Валентине.

«Я за семейные ценности, я за детей. Я не понимаю, как вообще можно отцу не общаться с детьми или матери не общаться с детьми, разные бывают ситуации. Я считаю, что дети — это наше святое, это наше все», — подчеркивает Валентина Соловьева.

Четвертая жена моложе актера на 19 лет. Но, по мнению Ахременко, куда мудрее. Она смогла не только помирить Константина с сыновьями, но и стать хорошей приятельницей для самой Евгении. Теперь они часто проводят время вместе.

«Костя открылся, он расцвел с ней. Она его выходила. Он был абсолютно больной после тех отношений, физически. И когда смотрю, мне хочется, вот если Валя рядом, я довольна. Не дай бог что-нибудь, я его просто убью», — говорит Евгения Ахременко.

Она уверяет: Валентину очень задевает, что Ларина во всех интервью выставляет Константина Соловьева сущим злом и выдает неприятные подробности их совместной жизни.

«Если кто-то думает, что, живя с актером, у вас будут золотые горы, не будет. Не будет никаких золотых гор. Есть роль — вы вот так живете, едите что-то там, гуляете, пицца-мороженое, нет ролей — у тебя гречка с кефиром», — делится Анастасия Ларина.

Эти откровения возмущают и Ахременко. Так же, как и слова про квартиру, которую Соловьев якобы хочет отобрать у Лариной. Евгения утверждает: Константин ни за что бы не лишил жилья своих дочерей.

Женщина признается: несмотря на скандальное расставание и былые обиды, артист для нее — родной человек. Она не может спокойно смотреть, как его унижают. И намерена сделать все, чтобы помочь бывшему супругу отстоять свое честное имя.