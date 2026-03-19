Ни одной морщины: 56-летний Авраам Руссо раскрыл секреты молодости

Авраам Руссо в свои годы может похвастаться лицом без морщин. Как ему удается сохранять молодость, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Авраам Руссо удивил поклонников радикальными переменами во внешности.

«Я спокойный домашний мальчик. Много работаю, поэтому, когда время есть, сижу, смотрю фильмы», — делится певец.

В последние годы Авраам Руссо — редкий гость на светских мероприятиях. Но презентацию новой песни своей коллеги Наташи Королевой артист не мог пропустить. Когда он вошел в зал, гости не сразу узнали в этом мужчине звезду нулевых, настолько изменилась его внешность. На лице 56-летнего певца ни одной морщины.

«Изменился. Я как бы не сильно умею оценивать мужские изменения. Хорошо держится, прекрасно, вообще прекрасно», — говорит актер Вячеслав Чепурченко.

Поклонники Руссо гадают, что помогает ему так выглядеть: косметология или пластика? Однако сам артист уверяет: никаких операций не делал.

«Надо правильно жить: меньше бухать, больше спортом заниматься, правильно кушать. Все это зависит. И внутри нельзя быть гнилым человеком. Внутри, когда у тебя спокойное, мир внутри, и снаружи хорошо, поверьте мне», — подчеркивает Руссо.

По словам исполнителя, сейчас он счастлив как никогда. А ведь еще несколько лет назад было по-другому. Руссо едва не потерял все: карьеру, семью и даже жизнь.

В конце 2017 года он в эфире одной из программ объявил о расставании со своей женой спустя 12 лет брака. Слова певца стали неожиданностью не только для его фанатов, но и для самой супруги. Правда, вскоре Морела призналась, что их отношения испортились уже давно. Но она до последнего не хотела разрушать семью.

«Я много чего прощала, терпела, уступала, чтобы был мир, чтобы дети не слышали разногласий. Он меня в присутствии детей обижал, унижал, что я никто, зовут меня никак, я ни на что не способна. Он тиран, всегда прав, я должна слушаться его. Если у меня свое мнение, оно неправильное. Я была под постоянным напряжением», — рассказала Морела Руссо.

Поклонники замерли в ожидании громкого развода и раздела многомиллионного имущества. Но скандал затих так же быстро, как и разгорелся. Уже через год Руссо сообщил, что они с женой решили сохранить брак ради дочерей.

«Мы делим одну жизнь. Как мужчина без женщины? Что значит быть абьюзером? Нельзя ни в коем случае», — отмечает певец.

Авраам Руссо говорит: за последние годы изменил отношение ко многим вещам. К примеру, артист смог простить своих врагов. Даже тех, кто когда-то желал ему смерти.

«Дай бог им здоровья, у меня врагов нет. Кто считает меня врагом, мне жалко его. Зачем? Не судите человека или не делайте ему плохо», — заявляет исполнитель.

В 2006 году Руссо едва не погиб, его машину расстреляли. А перед этим пережил похищение. Но артист рассказал обо всем только спустя 14 лет. Боялся, что заказчик, которым он считал бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, доведет дело до конца.

«В свое время, когда Тельман раскрыл его как певца, он, опять же, по словам Авраама Руссо, очень относился к нему чисто так, по-собственнически. То есть не давал Аврааму вести какую-либо концертную деятельность или вообще в принципе какое-либо общение с другими продюсерами. И на этом фоне, когда Авраам начал сотрудничать с Иосифом Пригожиным, на него было совершено покушение, затем его похитили», — рассказывает светский журналист Светлана Ключкина.

Недавно суд удовлетворил иск Авраама Руссо к бывшему охраннику Исмаилова, который проходил как соучастник. Теперь мужчина обязан выплатить звезде эстрады компенсацию в размере 600 тысяч рублей.

«Иногда бывает, мы делаем плохо кому-то, и очень сильно реагируют небеса на это, и наказание очень быстро приходит», — уверяет певец.

Руссо делится: деньги для него не главное. Намного важнее, чтобы виновники получили соответствующее наказание. Ведь то, что произошло с ним в нулевых, сильно подорвало его здоровье. Из-за стресса у артиста обострились проблемы с венами.

«Для Авраама это была важная победа, он действительно хотел справедливости, чтобы хоть кто-то из фигурантов этого дела, из восьми человек, которые были соучастниками данного процесса, чтобы хоть кто-то из них понес какое-либо наказание. Поэтому это уже было дело принципа», — отмечает журналист Ключкина.

Но, несмотря на все трудности, Авраам Руссо старается не унывать. Он ведет активный образ жизни, занимается спортом.

«Я сегодня был в спортзале. Я хожу в спортзал постоянно. Нельзя без спорта. Это очень важно», — подчеркивает артист.

Певец уверяет: именно тренировки помогают ему поддерживать физическую форму. А правильное питание — сохранять молодость.

«Я не лишаю себя удовольствия от еды, но все в меру, все в меру. То есть я особо не любитель мяса, начнем с этого. Поэтому я ем все, что переваривается быстро», — объясняет звезда.

Однако эксперты считают: Руссо лукавит. На самом деле он регулярно посещает косметологов и тратит на это внушительные суммы.

«Могу отметить, что Авраам Руссо работает над качеством кожи, то есть это инъекционная и аппаратная косметология. Без этого, я думаю, что он не обходится. Периодичность — от трех до шести месяцев. Приход — два-три раза точно медийные личности приходят, чтобы преобразить свое лицо. В среднем это выходит до 200 тысяч рублей», — уточняет врач-косметолог Ольга Тришкина.

Не исключают специалисты, что певец мог воспользоваться и услугами пластического хирурга.

«Я предполагаю, что Авраам Руссо сделал пластическую операцию — блефаропластику круговую, поскольку можно наблюдать мешки под глазами ярко выраженные, и вдруг их не стало. Думаю, что была проведена все-таки контурная пластика скул, был введен филлер», — перечисляет врач-косметолог.

Впрочем, поклонникам Авраама Руссо абсолютно не важно, какими способами их кумир поддерживает свою красоту. Для фанатов главное, чтобы певец продолжал выпускать новые песни. И в этом он обещает никого не разочаровать.