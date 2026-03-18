Наследство Пьера Нарцисса: родные не могут поделить имущество «Шоколадного зайца»

Экс-супруга Пьера Нарцисса хочет получить камерунское наследство певца. Что было у звезды на родине, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Сын покойного Пьера Нарцисса Андре угодил в скандал. За какое правонарушение был задержан наследник артиста? Почему камерунские родственники не торопились его вызволять? В чем они обвинили экс-супругу умершего музыканта Валерию? Что за тайные богатства нашлись у исполнителя хита «Шоколадный заяц» на родине? И правда ли это наследство может не достаться его единственной дочери Каролине? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Российский певец Пьер Нарцисс скончался от осложнений подагры еще в 2022 году. Его родные уже успели смириться с потерей, а вдова знаменитости Валерия даже снова вышла замуж.

Но недавно имя музыканта снова оказалось у всех на слуху. Да еще и в связи со скандалом. Сын артиста Андре, по словам знакомых, угодил в российский изолятор временного содержания в Мурманске.

«Оказался он в КПЗ без паспорта, без денег. Не может ничего объяснить по-русски», — делится бывшая жена певца Валерия Калачева-Шахрай.

Андре — внебрачный сын Нарцисса от мимолетной юношеской связи музыканта. Но сам парень лишь недавно выяснил всю правду об отце. Он напросился в гости к его экс-супруге в Россию, а для визита оформил туристическую визу на месяц.

«Мы не знали, что он остался. Он просто сбежал с самолета прямо. Прямо с самолета», — уточняет Калачева-Шахрай.

Оказалось, Андре расхотелось возвращаться на родину. Из аэропорта он отправился в Санкт-Петербург, где скрывался несколько месяцев. А затем знакомые якобы пригласили его приехать в Мурманскую область для участия в съемках фильма.

«Там у него уже спросили документы и все. А виза кончилась, все кончилось, как мы его предупреждали. И он попал», — говорит бывшая жена Пьера Нарцисса.

«За нарушение миграционного законодательства в отношении иностранных граждан, которые находились на территории Российской Федерации по визе, данные граждане подлежат депортации», — объясняет юрист Заур Газаев.

При этом, по словам Валерии, мать и бабушка Андре не сильно торопились его вызволять. Зато сразу же заявили, что во всем виновата сама вдова Нарцисса. Якобы это она заманила мужчину в Россию, чтобы воспользоваться его донорским биоматериалом и родить ребенка с генами Пьера.

«Я хотела, да, мы с ним заключили спокойно совершенно в разговоре четкое понимание, что мы хотим продолжить отца, и мы хотим это сделать. Он, кстати, сдал абсолютно все анализы — чист, отличная генетика. Все супер», — подтверждает Валерия Калачева-Шахрай.

Андре в итоге отправили на родину. Но отношения между вдовой Пьера и его матерью разладились окончательно. Валерия подозревает: свекровь специально нашла повод для ссоры. Ведь, как выяснилось, у покойного на родине осталось многомиллионное имущество. Однако дети музыканта странным образом не получили ни копейки.

Вдова вспоминает: еще при жизни певец хвастался тем, насколько он богат, и собирался все оставить ей и Каролине.

«Сам Нарцисс нам все время говорил. Он говорил так: „Лера, Каролина, если меня не станет, знайте, что в Камеруне есть большое наследство. У меня много земель. У меня много домов, у меня бизнес кукурузы, у меня бизнес пива“. И так далее, и так далее. Он даже писал адреса, где что находится», — заявляет экс-супруга исполнителя.

Но Валерия и Пьер развелись. А после смерти музыканта его дочери досталась лишь московская однушка певца и авторские отчисления размером в пять тысяч рублей ежемесячно. Да и родные артиста повели себя странно. Они запретили хоронить его в России и пытались сорвать панихиду.

«Мать хочет получить все и сразу… Она забрала тело собственного сына в Камерун. И насколько мы помним все, что мы ровно три раза переносили похороны Нарцисса, она не давала нам его здесь похоронить по-человечески. Был скандал целый, который мы прошли, 33 круга ада», — подчеркивает продюсер Сергей Дворцов.

«Думает, она крутая. Убила одним выстрелом двух зайцев: я сейчас им наследство не дам и его из тюрьмы не буду вызволять», — предполагает экс-супруга артиста.

Валерия пыталась понять маму певца. Почти три года девушка ждала, когда свекровь сама предложит Каролине вступить в камерунское наследство папы. Но этого не произошло. Теперь вдова уверена: родные артиста и не собирались с ней делиться.

«На сегодняшний день действительно происходит борьба за наследство, потому что его мама сейчас снова палки в колеса, как говорится, вставляет. И на сегодняшний день, помимо всего того, что пока ничего не получила ни Валерия, ни Каролина — первая дочь Нарцисса», — говорит продюсер Сергей Дворцов.

Калачева решила не сдаваться, а заодно помочь и Андре вступить в наследство.

«Я хочу, чтобы у моей дочери было четко, ни больше, ни меньше, а что положено. И раз уж нарисовался Андре, чтобы у него также было ни больше, ни меньше, а как положено», — уточняет бывшая жена Пьера Нарцисса Валерия Калачева-Шахрай.

«Поскольку ребенок родился от гражданки РФ, здесь в первую очередь необходимо обратиться к нотариусу на территории Российской Федерации, открыть наследственное дело. Срок для принятия или отказа от наследства там составляет 30 лет. И в этом смысле, конечно же, несмотря на то, что Пьер Нарцисс умер в 2022 году, сроки позволяют заявить такие права», — объясняет юрист Газаев.

Впрочем, по словам Валерии, Андре стал тоже игнорировать ее и Каролину, как только вернулся на родину. Теперь она думает, что мужчина вступил в сговор с родственниками отца. Но Калачева намерена добиться своего. И если для этого ей придется лететь в Камерун и общаться со свекровью с помощью юристов, она решила: так тому и быть.