Даже за спиленные ветки: за какой мусор на участке дачникам грозит штраф в 2026 году

Адвокат понятным языком назвал и объяснил санитарные нормы в СНТ.

Обычные строительные работы на участке могут неплохо ударить по кошельку, если вовремя не разобраться с законами по правильной утилизации отходов.

Куда девать скошенную траву, старые доски и за какие «мусорные» ошибки чаще всего штрафуют дачников, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал адвокат в сфере СНТ Илья Данилушкин.

Почему дачникам нельзя копить мусор на участке

На даче скапливаются разные виды отходов, каждый из которых требует особого подхода к утилизации. За один день вывозить, например, весь строительный мусор с только что застроенного участка никто не требует, тут главное не попасть под параметры закона.

С 1 марта 2025 введен штраф до 50 тысяч рублей за заброшенные и неухоженные земельные участки. Это значит, что дачники обязаны очищать их от мусора, потому что хаотичное складирование отходов на земельном участке — нарушение экологических норм.

«Ни в коем случае нельзя на открытом грунте ничего хранить, потому что, даже если медленно, но оно разлагается, в любом случае попадает в почву, загрязняет ее и грунтовые воды. То есть это несет серьезные последствия, потенциальный ущерб здоровью, жизни всех окружающих, кто рядом находится. Плюс опять же неприятные запахи, крысы, различные насекомые появляются, которые являются разносчиками болезней», — сказал адвокат в сфере СНТ.

Как дачникам утилизировать разные виды мусора на участке без штрафов

Чаще всего проверки начинаются с жалоб соседей. Чтобы избежать штрафов, важно правильно обращаться с каждым видом отходов.

Бытовой мусор — это пищевые отходы, упаковки, пакеты. Его нужно регулярно выносить на специальную площадку, организованную садоводческим товариществом. Если такой площадки нет (например, дача находится в деревне), мусор следует отвозить в ближайший муниципальный пункт сбора.

Растительный мусор — скошенная трава, ветки, обрезки растений. Его можно сжечь в специальной бочке при соблюдении правил пожарной безопасности, вывезти или утилизировать через специализированную компанию.

Строительный мусор — обломки досок, металлоконструкций, бетона. Такие отходы нужно вывозить на специальные полигоны через специализированные организации.

Опасные отходы — ртутные градусники, фосфорные лампы, батарейки. Они содержат токсичные вещества и требуют особой утилизации: через специальные пункты приема (часто они есть в крупных магазинах и муниципалитетах) или с помощью специализированных компаний.

Как дачникам не получить штраф за сжигание мусора на участке

Сжигать мусор на участке можно, но с соблюдением правил:

Запрещено сжигать пластик, резину, покрышки и другие материалы, выделяющие токсичные вещества;

Разрешено сжигать органический мусор (ветки, скошенную траву), но только вне периода особого противопожарного режима.

Он вводится в большинстве регионов на теплое время года. В этот период разведение открытого огня запрещено. Для сжигания растительного мусора лучше использовать металлическую бочку — при условии, что она без трещин, просверливание дырок для тяги запрещено.

«Если мы говорим, например, о приготовлении пищи, в мангале можно пожарить шашлыки — это допустимо. Просто развести костер на земле уже будет запрещено», — уточнил эксперт.

При этом мангал нужно оставить на расстоянии минимум пяти метров от любых строений.

Какие штрафы за несоблюдение санитарных норм на дачном участке существуют

За неправильное обращение с мусором предусмотрены штрафы по КоАП РФ (ст. 8.2): за первое нарушение для физических лиц — до трех тысяч рублей, при повторном нарушении в течение года — до пяти тысяч рублей.

«Распространенное нарушение, когда берут скошенную траву и вываливают в ближайший мусорный пункт, в баки для сбора коммунальных, бытовых отходов — это запрещено. Если вас зафиксируют на камеру и потом идентифицируют, к вам могут быть применены различные санкции, штрафы. То есть обязать оплатить стоимость дополнительных работ, которые вызваны тем, что вы переполнили бак и использовали его не по назначению», — рассказал Данилушкин.

В отдельных случаях вместо штрафа могут вынести предупреждение, но лучше не доводить ситуацию до проверки.

Помимо правил утилизации мусора, существуют санитарные нормы и требования для построек на участке: