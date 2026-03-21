Разведение костра, удобрения, уличный туалет: за какие ошибки на даче придется платить штраф

Есть список «невинных», на первый взгляд, действий, которые могут владельцам загородных домов влететь в копеечку.

Жарить шашлык на даче можно, но только в мангале и подальше от соседского участка. Жечь спиленные ветви на своей территории разрешено, но обязательно в бочке и без трещин. Лениться косить траву позволяется, но… Слишком много уточнений, тонкостей и других «но».

Как не налететь на штраф за безобидные, на первый взгляд, действия, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал адвокат в сфере СНТ Илья Данилушкин.

За какую «неухоженность» участка штрафуют

С 1 марта 2025 года введен штраф до 50 тысяч рублей за заброшенные и неухоженные земельные участки. Это значит, что дачники обязаны очищать их от сорняков, деревьев и мусора.

Признаки неухоженного участка:

Трава, выросшая выше одного метра;

Строения в аварийном состоянии (например, разбитые окна, вывалившиеся бревна которые могут представлять угрозу для жизни и здоровья людей);

Мусор (бытовой или строительный);

Залежи снега.

«В случае, если вы длительное время не посещали свой земельный участок, он зарос, действительно может быть выписан штраф за то, что он неухоженный. Но это, опять же не связано с тем, сколько времени вы не посещали участок, а именно со степенью его неухоженности, как он сильно зарос», — уточнил адвокат адвокат в сфере СНТ.

За какие растения и сорняки на даче штрафуют

С 1 марта 2026 года дачникам нужно проверять, не растут ли в их владениях инвазивные — то есть опасные, вредные для экосистемы — растения.

Так, запрещено выращивание:

Борщевика Сосновского;

Аамброзии полыннолистной (аллерген № 1);

Ясенелистного клена (приравнен к борщевику Рослесхозом);

Горчака ползучего;

Повилики полевой;

Ценхруса (барские слезы).

За их наличие на участке дачникам могут выписать штраф до 50 тысяч рублей.

«Как правило, если вы за своим земельным участком ухаживаете и регулярно на нем находитесь, хотя бы просто летом приезжаете раз в неделю по выходным, у вас, скорее всего, ничего такого там не вырастет за зиму», — отметил Данилушкин.

За какие удобрения штрафуют владельце дачи

Покупать удобрения нужно в специализированных магазинах, чтобы не было сомнений в их качестве и безопасности. Опасность представляют удобрения неизвестного происхождения: они могут содержать тяжелые металлы (ртуть, свинец), вредные для почвы, грунтовых вод и здоровья человека.

«У них надо обязательно посмотреть сроки годности, потому что потом у удобрения могут начаться непредсказуемые химические реакции. Какие соединения в результате этих химических реакций образуются? Ну, предсказать это зачастую невозможно, потому что на маркетплейсах они часто хранятся хаотично, без контроля», — подчеркнул адвокат.

Уже купленные средства нельзя хранить на открытом грунте, обычно для удобрений подготавливают специальные площадки.

Отдельный разговор с пестицидами. Их перечень для борьбы с дачными жуками утвержден Минсельхозом и регулярно обновляется. Еще важно:

Обращать внимание на индексы: например, буква «Л» в скобках означает, что пестицид подходит для использования обычными дачниками;

Учитывать класс опасности пестицидов (от первого до четвертого) и применять их строго по назначению.

Всегда лучше консультироваться со специалистами, чтобы подобрать средство против конкретного вредителя.

Как не получить штраф за разведение огня на участке

Сжигать мусор на участке можно, но с соблюдением правил:

запрещено сжигать пластик, резину, покрышки и другие материалы, выделяющие токсичные вещества;

разрешено сжигать органический мусор (ветки, скошенную траву), но только вне периода особого противопожарного режима.

Он вводится в большинстве регионов на теплое время года. В этот период разведение открытого огня запрещено. Для сжигания растительного мусора лучше использовать металлическую бочку — при условии, что она без трещин, просверливание дырок для тяги запрещено).

«Если мы говорим, например, о приготовлении пищи, в мангале можно пожарить шашлыки, — это допустимо. Просто развести костер на земле уже будет запрещено», — сказал эксперт.

При этом мангал нужно оставить на расстоянии минимум пяти метров от дома.

Что еще запрещено делать на даче

Дачный участок должен использоваться для личных нужд: отдыха, выращивания растений.

С 1 сентября 2025 на территории садового товарищества нельзя вести бизнес — то есть открывать кафе, хостелы, автомастерские, питомники или магазины. За постройку коммерческих объектов на даче придется заплатить штраф до 2% от кадастровой стоимости участка.

Нарушениями считаются:

Коммерческая аренда (посуточная или для проведения праздников);

Использование участка как стоянки для машин или автосервиса;

Выращивание растений или животных в промышленных масштабах с целью продажи;

Содержание крупного рогатого скота.

Но возможность продавать излишки своего урожая все же есть. Разрешена торговля, если участок не больше 50 соток, нет рекламы и отсутствуют наемные работники — в общем, осуществляется некоммерческая деятельность.

Не вызывает вопросов и разведение кур, кроликов, другой живности для собственных нужд — разрешено.

Кстати, клетки для кроликов считаются легкими быстровозводимыми конструкциями, которые регистрировать не нужно, но они должны соответствовать нормативам по расстоянию от соседнего участка. А вот капитальные строения — дом, баня, сарай на фундаменте — должны быть зарегистрированы обязательно.

Как не получить штраф из-за жалобы соседа на даче

Дачникам, только купившим участок, важно обратить внимание на расположение построек. Если строения стоят рядом с соседскими, скопившийся за зиму на их крышах снег может сойти на чужой участок. Иногда эти «лавины» даже сносят стоящие рядом заборы.

«Много случаев, когда под такими завалами погибают собаки, жители, соседи, дети даже, не дай бог. И поэтому очень важно соблюдать эти нормы», — добавил эксперт.

Если хозпостройка стоит в метре от забора, скат крыши должен быть направлен на свой участок, чтобы дождь и снег не лились к соседям.

Стандарты можно резюмировать так:

Туалет должен быть размещен на расстоянии как минимум восьми метров от дома и колодца, а также не менее одного метра от забора;

Гараж можно располагать на расстоянии одного метр от границы участков;

Курятник надо отодвинуть от всех границ на четыре метра;

Баня и сарай должны быть отодвинуты от границ на один метр;

Кусты разрешено сажать не ближе, чем за один метр от забора, небольшие деревья — два метра, а большие — четыре;

Деревянные строения должны находиться дальше друг от друга, чем каменные. Если расстояние не соблюдено, риск пожара кратно возрастает.

А вообще еще на этапе покупки дачного участка важно разобраться, кому принадлежат близлежащие владения, потому что в СНТ отношения между соседями — неважно, дружеские или нет, — все равно теснее, чем в городе.

«В первую очередь все строится на отношениях между людьми. Если отношения нормальные, люди умеют договариваться между собой, то тогда в дальнейшем практически не потребуется применение никаких юридических механизмов. То есть даже если где-то люди отходят от предусмотренных норм, люди находят общий язык, и конфликта никакого не случается», — пояснил Данилушкин.

Когда дачников штрафуют за огород

Иногда дачники расширяют свои владения за счет «ничьей» земли — леса или территории общего пользования СНТ.

Расположение участка вблизи леса не дает разрешение прирезать его кусочек под картошку. Комитет лесного хозяйства регулярно патрулирует территории, и любое вторжение фиксируется.

Помимо штрафа такому дачнику также вменяется штраф за нарушение экосистемы.

«И самое печальное — если вы что-то располагали на таком земельном участке лесного фонда, например, складировали мусор, вам могут вменить штраф не только КоАП (административный штраф. — Прим. ред.). <…> Вы, нарушив лесное законодательство и использовав земельный участок, фактически нарушили экосистему вот этого конкретного маленького земельного участка», — предупредил Данилушкин.